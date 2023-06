Današnji dan je posvečen Primožu Trubarju

Ljubljana, 8. junij 2023 – Današnji dan, 8. junij, je posvečen Primožu Trubarju. Spominski dan utemeljitelja knjižne slovenščine in pobudnika oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora je bil izbran na domnevni datum njegovega rojstva (namreč, ta ni bil nikoli natančno potrjen, a je bi nato izbran 8. junij).

Trubar, rojen leta 1508 na Rašici, velja za eno osrednjih osebnosti slovenske kulturne in tudi siceršnje zgodovine. Kot duhovnik je služboval na Slovenskem in v Nemčiji.

Kot zagovornik nauka Martina Lutra je širil protestantsko vero in po idejah reformatorjev, da naj bodo verske knjige v ljudskem jeziku, začel pisati slovenske knjige, med prvimi sta bila Katekizem in Abecednik. Umrl je leta 1586.

In zanimivost ob omembi velikega Slovenca – Primoža Trubarja – Pobudo za državni praznik je leta 2008 ob praznovanju 500. obletnice Trubarjevega rojstva dal nedavno umrli slovenski in tržaški pisatelj Boris Pahor (26. avgust 1913 – 30. maj 2022). Posredoval jo je tedanjemu predsedniku Slovenskega centra Pen Tonetu Peršaku, ta pa dalje v DZ. Poslanska skupina SD je oblikovala predlog, ki ga je junija 2010 sprejel Državni zbor.

In še o slovenski nedoslednosti in pokvarjenosti! – Ob tem spominjanju na velikega Slovenca velja dodati, da se ime in priimek velikega Slovenca nekulturno uporablja za imena bifejev, prodajaln pivnic in še česa.

Samo po ljubljanski Trubarjevi cesti se morate sprehoditi in dobili boste potrditve za to navedbo. Torej je to še en dokaz kako pristojni opravljajo svoje dele. Bolje rečeno, kako neodgovorno ga!/Objavo pripravil: Janez Temlin/Foto:LN/