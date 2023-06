Notranji ministri EU o ključnih uredbah migracijskega pakta

Luxembourg, 9. junija 2023 – Kot je poročala naša tiskovna agencija STA, naj bi se včeraj, 8. junija, notranji ministri EU na zasedanju v Luxembourgu načelno (kot vedno) dogovorili o predlogih uredbe o upravljanju azila in migracij ter uredbe o azilnih postopkih. Šlo naj bi za dva ključna zakonodajna predloga v okviru migracijskega pakta.

Stališče Sveta EU o predlogu uredbe o upravljanju azila in migracij med drugim vključuje določbo o t. i. obvezni solidarnosti med državami članicami. V skladu s tem bi morale manj obremenjene članice sprejeti določeno število prosilcev za azil iz držav, ki so bolj izpostavljene migracijskim pritiskom, ali pa tem članicam plačati določen znesek.

Da se Slovenija strinja s tem solidarnostnim okvirjem, je že med zasedanjem povedal slovenski notranji minister Boštjan Poklukar, ki naj bi napovedal podporo kompromisnemu predlogu o uredbah.

Kaj točno te »načelne« odločitve pomenijo za neurejeno stanje migracij v Sloveniji, no pa tudi glede azilne politike STA ne poroča. Logično, ker so informacije iz Luxembourga spet “prazni” dogovor. In sicer to pomeni, da so se dogovorili to, česa se še niso dogovorili./LN/STA/Foto: prva le ponazoritvena/