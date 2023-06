Ključne litovske institucije so se dogovorile o Fintech smernicah države za obdobje 2023–2028

Litva, 30. junij 2023 – GlobeNewswire, ki je eno največjih omrežij za distribucijo novic na svetu, specializirano za dostavo korporativnih sporočil za javnost, finančnih razkritij in multimedijskih vsebin medijem, sporoča, da so včeraj, 28. junija, glavni institucionalni akterji v litovskem ekosistemu Fintech podpisali Memorandum o soglasju, ki potrjuje Nacionalne smernice Fintech za obdobje 2023–2028. Smernice, ki jih sestavlja pet ločenih usmeritev, so namenjene izboljšanju pogojev za podjetja in stalnemu razvoju odprtega, preglednega in varnega regulativnega okvira.

Smernice so bile pripravljene pod nadzorom litovskega ministrstva za finance, ob priznavanju strateškega pomena in potenciala sektorja za gospodarstvo države. Danes je država po izdanih licencah največje Fintech središče v EU. Po baselskem indeksu AML je tudi ena jurisdikcij z najmanjšim tveganjem na svetu. Poročilo Fintech Landscape in Litva 2022–23, ki ga je objavil Invest Lithuania, je razkrilo, da ima več kot 260 Fintech podjetij zdaj sedež v Litvi in ​​zaposluje 7000 ljudi – kar je 19 % več kot leta 2021.

Smernice obsegajo 5 usmeritev, ki vključujejo: »Podpora rasti kakovosti litovskega Fintech sektorja«, »Privabljanje inovativnih Fintech rešitev v Litvo«, »Litva kot kompetenčni center Fintech«, »Litva kot varna in zanesljiva jurisdikcija«, »Litva kot mednarodno priznano evropsko središče Fintech«. Vsaki smeri je dodeljen konkreten nosilec projekta in več sodelujočih institucij.

Po besedah ​​ministra za finance Gintareja Skaisteja podpis tega memoranduma o soglasju in delitev odgovornosti zagotavljata jasen načrt za trajno odličnost in rast:

V zadnjih šestih letih je bila Litva priča hitri rasti v sektorju finančne tehnologije in njegova nadaljnja rast je ena naših prednostnih nalog. Zato si ne prizadevamo le okrepiti svojega položaja regionalnega fintech središča, ampak tudi postati svetovno priznano fintech središče z visoko dodano vrednostjo. Te fintech smernice so združile najvplivnejše strokovnjake iz litovskih institucij, podjetij in združenj. Rezultat je dokument, ki opredeljuje dolgoročne nacionalne in mednarodne cilje celotnega sektorja.

Vsakemu od petih smeri so priloženi posebni KPI. Ti vključujejo 30-odstotno letno stopnjo rasti prometa v sektorju in 35 milijonov strank, razporejenih po podjetjih z licenco v Litvi do leta 2028.

»Danes ima več kot 25 milijonov Evropejcev koristi od finančnih storitev podjetij z licenco v Litvi. To je hkrati priznanje Litvi in ​​velika odgovornost. Nedavni dogodki na svetovnih trgih so poudarili pomen iskanja ravnovesja med razvojem finančnih inovacij in obvladovanjem tveganj. Nova litovska Fintech strategija poudarja ambicijo Litve, da postane najkakovostnejše Fintech središče v Evropi,« pravi Simonas Krėpšta, član upravnega odbora Bank of Lithuania.

Smernice zagotavljajo celovit pristop k razvoju sektorja Fintech v Litvi. Privabljanje in ohranjanje mednarodnih Fintech podjetij velja za glavno prednostno nalogo, pri čemer je program Bank of Lithuania Newcomer najpomembnejši pri doseganju tega. Veliko pozornosti namenjajo vprašanjem preprečevanja pranja denarja in kibernetske varnosti, pri čemer je državni Center odličnosti za preprečevanje pranja denarja ključna institucija za usposabljanje strokovnjakov in izmenjavo znanja. Poleg teh in drugih ukrepov Smernice navajajo potrebo po še tesnejšem sodelovanju z izobraževalnimi institucijami, ki zagotavlja ponudbo talentov za sektor.

Med podpisniki memoranduma o soglasju so Ministrstvo za finance, Banka Litve, mestna razvojna agencija Go Vilnius ter številna poslovna združenja in vozlišča, vključno z ROCKIT, Fintech Hub LT, Infobalt in BCCS.

Dodajmo, da velja vedeti, da nove tehnologije, ki med drugim poganjajo socialna omrežja, umetno inteligenco, mobilne aplikacije, strojno učenje, oblačno računalništvo in analiziranje masovnih podatkov (t. i. big data), spodbujajo tudi razvoj novih finančnih storitev, kamor sodijo tudi t. i. FinTech industrija, ki pomembno vliva na razvoj družbenih in podjetniških tokov.

Fintech podjetja lahko na primer z API-jem integrirajo rešitev za preverjanje poslovanja v svoj tok vkrcanja, kar jim omogoča preverjanje poslovanja v realnem času, ne da bi prekinili uporabniško izkušnjo. To podjetjem fintech pomaga, da se izognejo goljufivim dejavnostim in vzpostavijo zaupanje s svojimi strankami, tako da zagotovijo, da poslujejo z zakonitimi subjekti.

No, v Slovenije kot vedno čakamo, kar je včasih modro, da v veliko primerih prepozno, da bi sledili tiste, ki razmišljajo en korak naprej./LN/GN/