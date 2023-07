Dirka po Franciji 2023 se začenja

Francija, 1. julij 2023 – Dirka po Franciji 2023 bo 110. izvedba dirke po Franciji. Začela se bo danes, 1. julija, v Bilbau v Španiji in trajala do 23. julija, ko se bo končala z enaindvajseto etapo s ciljem na Elizejskih poljanah v Parizu.

V skladu s predpisi Mednarodne kolesarske zveze (UCI) ima pravico do starta 18 svetovnih ekip, poleg tega sta se dve najboljši ekipi UCI ProTeam prejšnjega leta samodejno kvalificirali, in sicer Lotto Dstny (takrat pod imenom ekipe Lotto Soudal) in TotalEnergies. Organizator pa je podelil povabilo dvema ekipama, in to ProTeams Israel-Premier Tech in Uno-X Pro Cycling Team.

Na dirki sodeluje 176 udeležencev, ki prihajajo iz 27 držav. 32 je Francozov, sledi Belgija z 21 kolesarji, Nizozemska in Španija s po 14, Avstralija z 12, Danska z 11 in Norveška z 8 kolesarji. Po sedem dirkačev prihaja iz Nemčije, Velike Britanije in Italije. Poleg tega, je na startu Dirke po Franciji 2023 še šest Avstrijcev, trije Slovenci (Tadej Pogačar/UAE Emirates/, Luka Mezgec/Jayco AlUla/ in Matej Mohorič/Bahrain Victorious/) ter dva Švicarja.

In kdo je (sta) favorit? – Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) sta favorita, obe prvouvrščeni ekipi zadnjih dveh preizkušenj. Branilec naslova Jonas Vingegaard je spomladi zmagal na dveh etapnih dirkah O’Gran Camiño in Dirki po Baskiji. V Pariz-Nici je izgubil proti Tadeju Pogačarju in zasedel tretje mesto. Tadej Pogačar je dobil le še eno turnejo, Dirko po Andaluziji, zmagal pa je na številnih enodnevnih dirkah. Na startu 110. izvedbe pa ne bo našega asa Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), ki je nedavno zmagal na Giru d’Italia 2023.

Dirka po etapah, 1. julija do 23. julija 2023

1. etapa: 1. julij, Bilbao (Španija) 182 km/ start: 12:55/

2. etapa: 2. julij, Vitoria-Gasteiz — San Sebastián (ŠP)

3. etapa: 3. julij, Amorebieta-Etxano (ŠP) — Bayonne (Fra) 185 km

4. etapa: 4. julij, Dax — Nogaro 182 km

5. etapa: 5. julij, Pau — Laruns 165 km

6. etapa: 6. julij, Tarbes — Cauterets 145 km

7. etapa; 7. julij, Mont-de-Marsan — Bordeaux 170 km

8. etapa; 8. julij, Libourne — Limoges 201 km

9. etapa: 9. julij, Saint-Léonard-de-Noblat — Puy de Dôme 184 km

Prost dan: 10. julij, Clermont-Ferrand PROST DAN

10. etapa: 11. julij, Vulcania — Issoire 167 km

11. etapa: 12. julij, Clermont-Ferrand — Moulins, 180 km

12. etapa: 13. julij, Roanne — Belleville-en-Beaujolais 166 km

13. etapa: 14. julij, Châtillon-sur-Chalaronne — Grand Colombier 138 km

14. etapa: 15. julij, Annemasse — Portes du Soleil 152 km

15.etapa: 16. julij, Portes du Soleil — Saint-Gervais Mont Blanc 180 km

Prost dan: 17. julij Saint-Gervais Mont Blanc PROST DAN

16. etapa: 18. julij, Passy — Combloux 22 km – posamični kronometer

17. etapa: 19. julij, Saint-Gervais Mont Blanc — Courchevel 166 km

18. etapa: 20. julij, Moûtiers — Bourg-en-Bresse 186 km

19. etapa: 21. julij, Moirans-en-Montagne — Poligny 173 km

20. etapa: 22. julij, Belfort — Le Markstein Fellering 133 km

21. etapa: 23. julij, Saint-Quentin-en-Yvelines — Pariz 115 km

Skupaj: 3.404 km