V zadnjem letu povečano število motenj v preskrbi z nekaterimi zdravili

Slovenija, 2. julija – Kot poroča STA, je po podatkih agencije za zdravila in medicinske pripomočke trenutno prijavljena motnja v preskrbi 286 zdravil. Povečano število začasnih motenj v preskrbi opažajo na območju celotne EU, ne le na slovenskem trgu. Razlogov za to je več, med drugim v proizvodnji zdravilnih učinkovin in zdravil, večina katere je zunaj držav EU.

V veliki večini primerov je za antibiotike in nesteroidna protivnetna zdravila v obliki sirupov v dogovoru med zdravnikom in bolnikom oz. starši mogoče najti neposredno zamenjavo, so pojasnili na agenciji.

V redkih primerih in pod določenimi pogoji lahko nadomestimo pomanjkanje z zdravili, ki jih pripravijo v lekarni za določenega bolnika, pa so pojasnili na Lekarniški zbornici Slovenije.

S problemom pomanjkanja zdravil se sicer ukvarjata tudi Evropska komisija in Evropska agencija za zdravila, so navedli./STA/