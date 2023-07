Od danes 5. julija do 8. julija 2023 Ljubljana v znamenju 64. Jazz festival

Slovenija, 5. julij 2023 – Z odprtjem fotografske razstave Nike Hölcl Praper: Zlatko Kaučič – Vsakdanjosti v Mali galeriji CD in s koncertom Domen Cizej Tria v Klubu Cankarjevega doma ta sinočnji dogodek napoveduje začetek 64. Jazz festivala Ljubljana.

Festival se začne danes, 5. 7., s premierno predstavitvijo albuma novega mednarodnega kolektiva Nina Virant VIRA feat, Gard Nilssen ob 18. uri v Klubu CD. Nadaljevanje bo potekalo z dvojnim koncertom v Križankah. Ob 20.30 nastopita vsestranski predstavnik londonske scene novega jazza Alfa Mist in izjemni samorastnik avantgardnega popa, mojster klavirja Benjamin Clementine. Koncert Benjamin Clementine + Alfa Mist bo (v vsakem vremenu) izveden v Križankah. Kot kažejo napovedi, bo vreme zdržalo.





























In tu je celotna predstavitev dogodkov v okviru 64. Jazz festival Ljubljana

SREDA, 5. julija

18.00 Nina Virant VIRA feat. Gard Nilssen

Klub CD, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja

20.30 Alfa Mist – Benjamin Clementine

Križanke, 36, 28* EUR do 3. 7.; 42, 36* EUR redna prodaja

ČETRTEK, 6. julija

16.30 .abeceda VI. – Gaj Bostič – Fishsticks

Park Sveta Evrope (pred CD), Oder pri starem drevesu

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR*

17.00 Domen Cizej Solo / Domen Cizej Duo

Park Sveta Evrope (pred CD), glavni oder

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR*

18.00 Zlatko Kaučič/Barry Guy/Agusti Fernandez

Štihova dvorana, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja

19.00 Lakecia Benjamin – Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra

Gallusova dvorana, 20, 17* EUR do 3. 7.; 24, 20* EUR redna prodaja; brez sedežnega reda

21.30 Mladi Raziskovalci VI. – Domen Kužnar – +Disposition

Park Sveta Evrope (pred CD), Oder pri starem drevesu

Dnevna vstopnica za Park CD: 10 EUR*

22.00 Jeff Parker Quartet | Mondays at ETA

Park Sveta Evrope (pred CD), glavni oder

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR*

23.00 Signe Emmeluth’s Amoeba

Klub CD, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja

PETEK, 7. julija

17.30 .abeceda VI. – Tisa Neža Herlec – Absorption

Park Sveta Evrope (pred CD), Oder pri starem drevesu

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR*

18.00 Jelena Popržan Quartett

Štihova dvorana, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja

19.00 John Zorn New Masada Quartet

Gallusova dvorana, 26, 22* do 3. 7.; 30, 26* EUR redna prodaja; brez sedežnega reda

20.30 Sélène Saint-Aimé Quintet

Park Sveta Evrope (pred CD), glavni oder

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR*

21.30 .abeceda VI. – Neža Zupanc – Glasba za namišljeni film

Park Sveta Evrope (pred CD), Oder pri starem drevesu

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR*

22.00 Immanuel Wilkins Quartet

Park Sveta Evrope (pred CD), glavni oder

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR*

23.00 muva of Earth

Charlotte Greve Lisbeth Quartett

Klub CD, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja

SOBOBOTA, 8. julija

10.00 Boštjan Gombač & Eduardo Raon

Koncert za otroke

Velika sprejemna dvorana, vstop prost

15.00 Boštjan Gombač & Eduardo Raon

Resnik / Lopes / Ber Trio

Klub CD, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja

19.30 Mladi Raziskovalci VI. – Luka Matić – Prenoma

Park Sveta Evrope (pred CD), Oder pri starem drevesu

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR*

20.00 Roberto Ottaviano Eternal Love Theon Cross – Park Sveta Evrope (pred CD), glavni oder

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR*

23.00 Domen Cizej Percussion Ensemble

Klub CD, 12, 9* EUR predprodaja do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja

– Festivalska vstopnica za vse koncerte 96 EUR

– * Vstop v Park CD z vstopnico za kateri koli koncert istega dne v dvorani brezplačno

– * cene vstopnic za mlajše od 25 in starejše od 65 let ter upokojence

Zaradi odpovedi evropske turneje v okviru 64. Jazz festivala ne bo nastopil Ben LaMar Gay.

TOREK, 4. julija, 19.30

Predfestivalski dogodek – Nika Hölcl Praper: Zlatko Kaučič – Vsakdanjosti Fotografska razstava

Slovenski jazzovski skladatelj, improvizator, tolkalec in pedagog živi v vasi Vipolže v Goriških brdih.

Fotografinja Nika Hölcl Praper se sprašuje, ali je prostor prebivanja za ustvarjalca – svetovljana, sploh pomemben ali je resnično domovanje in zavetje človeka v njegovem stanju duha. Podobe so nastajale na Kaučičevih nastopih in v njegovem domu. Razstava prikazuje dva svetova: njegov »oltar izpovedi«, oder, predvsem pa poskuša odgovoriti na vprašanje, kdo je glasbenik v vsakdanjem življenju. Zdi se, da pri Kaučiču meja med glasbo in življenjem, med javnim in zasebnim, ne obstaja.

Nika Hölcl Praper se je s fotografijo začela ukvarjati po končanem študiju sociologije in filozofije v Ljubljani. Poleg koncertne fotografije se posveča drugim področjem umetnosti in kulture, predvsem na Koroškem. Sodeluje v projektih, namenjenih ozaveščanju, ter pri vključevanju umetnosti v vzgojo in izobraževanje. Jedro njene radovednosti je v združevanju etike in estetike ter v raziskovanju mej med svetlobo in temo.

Mala galerija CD, prost vstop

TOREK, 4. julija, 21.00

Predfestivalski dogodek – Domen Cizej Trio (SI/BE)

Rezidenčni umetnik Hendrik Lasure, klavir; Soet Kempeneer, kontrabas; Domen Cizej, bobni »Domen Cizej Trio predstavlja zvok akustičnega jazz klavirskega tria, ki izžareva liričnost, lepoto in čistost glasbenega izraza. Trio skupaj poseduje in uporablja visoko stopnjo sprejemanja in občutljivosti v igri, kar nam omogoča svobodo raziskovanja neomejenih glasbenih smeri, neobremenjenih s kakršnimi koli omejitvami ali predsodki. Izkušnja igranja s Hendrikom in Soetom je, kot bi se vrnil v otroštvo, stopil na igrišče, se popolnoma potopil v neskončnost domišljije s popolnim ravnovesjem igrivosti in resnosti ter ostal v tem stanju, dokler nas resničnost ne prekine. Na splošno se trio glasbeno predstavlja kot kohezivna in ekspresivna enota, ki se opira na tradicijo jazza, hkrati pa premika meje žanra skozi kreativno raziskovanje.«

Klub CD, brezplačne vstopnice

SREDA, 5. julija, 18.00

Nina Virant VIRA feat. Gard Nilssen (SI/NO) – Nina Virant, glas, klaviature; Veronika Kumar, glas, elektronika; Patricija Škof, glas;

Gard Nilssen, bobni »VIRA. Drzna, vneta, goreča. Pokončna. A mehka, krhka, na puhastih sanjah o domu. In z vsem tem, srčna. VIRA je estetika mističnosti.« Vokalno prečiščena poezija skozi moč hipnotično ritmične igre bobnov se dviga v sveženj urbane energije, na drugi strani pa srečuje žalostinke zvočnih lepot starodavnega melosa. VIRA povabi skozi spremembe sedanjosti samo zato, da te vrne v preteklost, v trenutek, ki je hkrati znan in popolnoma nov. Glasbeni izraz vokalno-tolkalnega kolektiva raste iz poezije, zgodb in napevov vsakdana, kot so si ga zamišljali naši predniki. Vsakdana, ki se je do danes na videz že izgubil. Pa tudi tistega, ki se še ni. Premierna predstavitev albuma novega mednarodnega kolektiva.

Klub CD, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja

SREDA, 5. julija, 20.30

Alfa Mist (GB) – Alfa Sekitoleko – Alfa Mist, klaviature, vodja zasedbe; Kaya Thomas-Dyke, bas, glas; Jamie Leeming, kitara; Johnny Woodham, trobenta; Jas Kayser, bobni Izhodišče ni nenavadno: Alfa Mist je do jazzovskega jezika prišel s hiphopa. Njegovi ustvarjalni začetki segajo v srednjo šolo, ko je na prenosniku sestavljal hiphopovske podlage ter se navdušil nad muziko producentov, kot sta J Dilla in Madlib. Njune plošče so zanj pomenile vstop v svet jazza. Prav s študiranjem harmoničnih podrobnosti njunih ikoničnih produkcij se je igranja klavirja naučil po posluhu. Le nekaj let pozneje so že sledili njegovi prvi resni založniški koraki (leta 2015 EP Nocturne, 2017 odmevni prvenec Antiphon …), do danes pa je že sodeloval z glasbeniki, kot so Yussef Dayes, Tom Misch, Jordan Rakei in Loyle Carner. Od ustvarjanja hiphoperskih podlag do produciranja za razne raperje, komponiranja neoklasične glasbe za London Contemporary Orchestra in remiksiranja jazzovskega kanona za velikanko Blue Note – Alfa Mist je eden najbolj vsestranskih in zvedavih predstavnikov zloglasne londonske scene novega jazza. Njegova nova plošča Variables, druga za kultno založbo ANTI, v albumsko formo povezuje prav vse njegove adute: izjemen občutek za zankanje, intuitivne gruve, svojstveno oprijemljive klavirske melodije in svobodnjaško jazzovsko improvizacijo.

Križanke, 36, 28* EUR do 3. 7.; 42, 36* EUR redna prodaja – dvojni koncert z Benjaminom Clementinom

SREDA, 5. julija, 22.00

Benjamin Clementine (GB)

Benjamin Clementine, klavir, glas; Vid Sajovic, violina; Nejc Mikolič, viola; Anuša Plesničar, viola: Katarina Kozjek, violončelo; Miha Firšt, kontrabas

Ekskluzivno sodelovanje in edinstven nastop s člani Slovenskega godalnega seksteta.

Avtor treh izjemnih albumov osupljivega songwritinga, mojster klavirja, vokalist v hipu prepoznavnega glasu in prejemnik nagrade mercury, ki jo je leta 2015 prejel za prvenec At Least For Now. Ter vse bolj uveljavljen filmski igralec. Benjamin Clementine je s svojim zvočno raziskovalnim, odbito konceptualnim in včasih avantgardnim pristopom h komornemu popu močno zaznamoval naša pričakovanja, kaj naj bi pop v današnjem času sploh pomenil in, predvsem, kako naj bi zvenel. Clementine je skoraj vsa pravila igre vrgel skozi okno: vedno zahteva popolno ustvarjalno svobodo, njegova besedila so pronicljiva, četudi včasih hudo metaforična. Drzen je v žanrski kombinatoriki mešanice stare in nove klasične glasbe, kabareta, rocka, muzikala … Ustvarja glasbo, ki jo lupimo počasi. Prav zaradi odločne drže neprilagodljivosti kompleksu glasbene industrije je ustvarjalni proces svojega tretjega albuma, lanskega And I Have Been, vzel popolnoma v svoje roke; ne samo da ga je sam napisal, odigral in produciral, ampak ga je tudi izdal pri lastni založbi. Kar je toliko bolj impresivno glede na to, da gre za orkestralni art pop s podporo zborovskih spremljevalnih vokalov. Letos naj bi izšel še drugi del plošče, zatem pa namiguje na prekinitev glasbene poti. Teatralen, intimen, političen!

Nastop Clementina pomeni tudi ekskluzivno sodelovanje z domačimi glasbenicami in glasbeniki, saj ga bodo na tem edinstvenem dogodku spremljali člani Slovenskega godalnega seksteta.

Križanke, 36, 28* EUR do 3. 7.; 42, 36* EUR redna prodaja – dvojni koncert z Alfa Mist

ČETRTEK, 6. julija, 16.30

.abeceda VI. – Gaj Bostič – Fishsticks (SI/SK/HU/ES) – Matej Novák, saksofon; Jordi Roviró, trobenta; Bálint Banyó, klavir; Tjan Šoštarič, kontrabas; Gaj Bostič, bobni Fishsticks je sodobna jazzovska zasedba, ki združuje fusion, latino, funk in druge žanre, da ustvari edinstven zvok. Zasedba izvira z Dunaja, njeni člani pa prihajajo iz Slovenije, Slovaške, Madžarske in Katalonije. Sestavljajo jo Gaj Bostič na bobnih, Tjan Šoštarič na basu, Bálint Banyó na klavirju, Matej Novak na altovskem saksofonu in Jordi Roviró na trobenti. Avtorske skladbe s plesnimi ritmi, eksotičnim pridihom in doživetimi melodijami popeljejo poslušalce na potovanje skozi svet sodobnega jazza.

Park Sveta Evrope (pred CD), Oder pri starem drevesu

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR; z vstopnico za kateri koli koncert istega dne v dvorani brezplačno

ČETRTEK, 6. julija, 17.00

Domen Cizej Solo / Domen Cizej Duo (SI/IT)

Rezidenčni umetnik – Domen Cizej, bobni, tolkala, vokal; Filippo Deorsola, klavir »Skupek del, napisanih za glas in bobne. V svojem jedru koncept skladb uporablja vokalizacijo kot glavni generativni element, spremljan na bobnih v obliki orkestracije.«

»Filippo je izurjen mislec, kar močno vpliva na način, kako igrava glasbo v tem duetu.

Njegova sposobnost, da trdno drži glasbeno nit ter jo strukturirano in dobro premišljeno razvija, mi omogoča dinamično igranje, distanciranje od strukture in predstavljanje iste snovi skozi različne barve obsežne palete zvoka najrazličnejših tolkal. Ker klavir uporablja preparirane zvoke, ki so po zvenu večkrat podobni zvenu in resoniranju tolkal, se moja ušesa naravno osredotočijo na bogastvo in globino gongov, dolge tone nižje uglašenih bobnov ter nebesno zvonjenje zvoncev in trianglov – to je tisto, kar mi je pri tej inštrumentaciji najbolj všeč.«

Park Sveta Evrope (pred CD), glavni oder

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR; z vstopnico za kateri koli koncert istega dne v dvorani brezplačno

ČETRTEK, 6. julija, 18.00

Zlatko Kaučič/Barry Guy/Agustí Fernández (SI/GB/ES)

Zlatko Kaučič, bobni, tolkala; Barry Guy, kontrabas; Agustí Fernández, klavir Zlatko Kaučič letos praznuje 70 let. V zgodnjih devetdesetih se je vrnil v Slovenijo in zgradil piramido neverjetnih glasbenih dogodivščin. V sodelovanju s festivali, koncertnimi prizorišči in založbami doma in po svetu jih je uprizoril tako živo kot na nosilcih zvoka. Pri tem velja še posebej izpostaviti poljsko založbo Not Two, kjer najdemo tudi edini posnetek vrhunskega mednarodnega tria, ki se bo predstavil na festivalu, pa še pri tem sodeluje Rafał Mazur. Zato pa je Kaučič z Guyem in Fernándezom odigral vrsto koncertov v drugih kombinacijah in naposled bodo skupaj. Tri ikone nove glasbe, mojstri improvizacije in prefinjenega skladanja, ki so bili glasbeno povezani, še preden so se srečali.

Štihova dvorana, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja

ČETRTEK, 6. julija, 19.00

Lakecia Benjamin (US) – Lakecia Benjamin, altovski saksofon; Zaccai Curtis, klavir; Ivan Taylor, bas; E.J. Strickland, bobni

Če je eden tvojih prvih mentorjev Gary Bartz, se obetajo veliki podvigi. Newyorška saksofonistka Lakecia Benjamin je v zadnjem desetletju močno zaznamovala ameriško jazzovsko prizorišče s svojstvenim pristopom jazzovsko-hiphopersko-soulovske kombinatorike ter raznimi domiselnimi in učinkovitimi sodelovanji. Nenazadnje, tudi z visoko oktanskim obvladanjem odra. Že kot »novinka« na sceni je igrala z muzicisti, kot so Christian McBride, Gregory Porter in James »Blood« Ulmer, ter se bliskovito uveljavila kot vodja svojega jazzovskega kombota. Za seboj ima štiri albume, zadnji, Phoenix je visokoenergetična, stilsko izvirna in žanrsko odprto zvedava gmota, prepletena s temami komunalne solidarnosti in izjemnimi gostujočimi glasbenicami in glasbeniki, kot so Dianne Reeves, Georgia Anne Muldrow, Patrice Rushen in Wayne Shorter. Na njem slišimo tudi ikonično feministično aktivistko Angelo Davis. Tako kot minuli Lakecijini založniški podvigi je bil deležen izjemnih kritik. Prejemnica številnih nagrad je izjemno sodobna avtorica, na katero so ključno vplivali klasiki, kot je John Coltrane, ter zvočni udarci njenega mesta, kot sta Notorious B.I.G. in Wu-Tang Clan.

Gallusova dvorana, 20, 17* EUR do 3. 7.; 24, 20* EUR redna prodaja; brez sedežnega reda – dvojni koncert z Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra

ČETRTEK, 6. julija, 19.00

Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra (NO/DK/SE/PL) – Per »Texas« Johansson, Kjetil Møster, Eirik Hegdal, Fredrik Ljungkvist, saksofon, klarinet, tolkala; Mette Rasmussen, Maciej Obara, Signe Emmeluth Krunderup, saksofon, tolkala; Thomas Johansson, Goran Kajfes, trobenta, tolkala; Erik Johannessen, Guro Kvåle, pozavna, tolkala; Petter Eldh, Ole Morten Vågan, Ingebrigt Håker Flaten, kontrabas, tolkala; Håkon Mjåset Johansen, bobni, tolkala; Hans Hulbækmo, bobni, kljunasta flavta, tolkala; Gard Nilssen, bobni, tolkala; Jørgen Brennhovd, zvok »Supersonic Orchestra je uresničitev mojih sanj z vsemi mojimi absolutnimi favoriti na krovu! Ekipa ne potrebuje posebnega uvoda, razen dejstva, da so prav vsi enkratni vodje zasedb in improvizatorji svetovnega kova. Glasba je energična, sugestivna, dinamična, ustvarjalna in eksplozivna, napaja se pri imenih, kot so Ornette Coleman, Fela Kuti, Alice Coltrane, Duke Ellington, Chris McGregor, Louis Moholo in Curtis Mayfield, z obilico prostora za individualen glas vsakega člana! Prvenec sestava If You Listen Carefully, The Music is Yours je bil deležen fenomenalnih ocen z vseh strani.« Gard Nilssen

Gallusova dvorana, 20, 17* EUR do 3. 7.; 24, 20* EUR redna prodaja; brez sedežnega reda – dvojni koncert z Lakecio Benjamin

ČETRTEK, 6. julija, 21.30

Mladi Raziskovalci VI. – Domen Kužnar – +Disposition (SI) – Miha Sever, klavir; Anja Kralj, violina; Manica Slapšak, Domen Kužnar, viola

Cikel rezidenc, koncertov in performansov Mladi raziskovalci je namenjen vodeni vključitvi izbranega mladega ustvarjalca v profesionalna infrastrukturna in raziskovalna okolja.

Eden od letošnjih ustvarjalcev v rezidenci je violist Domen Kužnar. Glavno vodilo vsebine sta struktura kompozicije in raziskovanje osebnih kompozicijskih struktur skozi umetniško prakso. Kako specifike, kot so predmet, sporočilnost, kreativnost ali pomen, informirajo, sestavljajo, spreminjajo, nadgrajujejo samo strukturo, pripomorejo k razvoju kompozicije in posledično tudi glasbe? Kako to vpliva na razumevanje in zaznavanje glasbe? Ideja nastopa je predstavitev dela in opusa, ki vse leto nastaja ter se razvija skozi program in rezidenco.

Park Sveta Evrope (pred CD), Oder pri starem drevesu Dnevna vstopnica za Park CD: 10 EUR; z vstopnico za kateri koli koncert istega dne v dvorani brezplačno

ČETRTEK, 6. julija, 22.00

Jeff Parker Quartet | Mondays at ETA (US) – Jeff Parker, el. kitara; Josh Johnson, altovski saksofon, efekti; Anna Butterss, akustični bas; Mikel Patrick Avery, bobni Jeff Parker je ikona ameriške neodvisne scene presečišča jazza, improvizirane muzike, post rocka in elektronike. Član kultne zasedbe Tortoise in nešteto drugih ustrojev je v zadnjih letih nanizal serijo hudo odmevnih albumov. Na New Breed (2016) in Suite For Max Brown (2020) jazzovsko improvizacijo kombinira z zankami in samonarejenimi sempli, Forfolks (2021) pa je izjemno zračen solističen izdelek. Njegove muzike so meditativne in repetitivne, a tudi polne hipnih presenečenj.

Parkerjev najnovejši projekt se imenuje Mondays at the Enfield Tennis Academy. Na v živo posneti plošči improvizacije subtilnega gruva se neprestano dogajajo mikrospremembe in melodični dialogi. Krasi jo impro perfektno zmer(je)no doziranje – osnovne repeticije, solističnih vložkov in izkušenih odločitev sprememb.

Park Sveta Evrope (pred CD), glavni oder

Dnevna vstopnica za Park CD: 10 EUR; z vstopnico za kateri koli koncert istega dne v dvorani brezplačno

ČETRTEK, 6. julija, 23.00

Signe Emmeluth’s Amoeba (DK/NO) – Signe Emmeluth, saksofon; Christian Balvig, klavir; Karl Bjorå, kitara; Ole Mofjell, bobni Signe Emmeluth je 30-letna danska saksofonistka, skladateljica in improvizatorka, ki živi v Oslu. Tako kot njena starejša rojakinja Mette Rasmussen je diplomantka znamenitega oddelka za glasbo na NTNU (Univerza za znanost in tehnologijo) v Trondheimu, na tokratnem festivalu pa bosta skupaj nastopili tudi v Supersonic Orchestra Garda Nilssena. Njen kvartet Amoeba je očarljiv in eksploziven jazzovski sestav, ki podira meje ter se giblje med aranžiranim in improviziranim. V štirih delih delovanja je bend nastopil na najboljših festivalih po Evropi, v nordijskih državah pa postal prvovrstna koncertna atrakcija. »Tukaj je nekaj drugačnega, nenazadnje zato ker ponavljajoče predvajanje razkriva globino, subtilnost in nianse zelo drugače kot običajno v sodobnem jazzu.« Nic Jones, Jazz Journal

Klub CD, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja

PETEK, 7. julija, 17.30

.abeceda VI. – Tisa Neža Herlec – Absorption (SI/NE) – Konrad Bogen, klaviature; Tisa Neža Herlec, glas

Glasbenika gradita domišljijske zvočne pokrajine, ki lebdijo nekje med spominom in pričakovanjem skupne prihodnosti. Počasne in zasanjane pasaže prekinjajo nenadni intervali čudenja, ki ga radovedna interakcija poraja v medsebojnem razkrivanju, ob katerem se izvajalca potopita v stanje popolne zamaknjenosti.

Park Sveta Evrope (pred CD), Oder pri starem drevesu

Dnevna vstopnica za Park CD: 10 EUR; z vstopnico za kateri koli koncert istega dne v dvorani brezplačno

PETEK, 7. julija, 18.00

Jelena Popržan Quartett (RS/AT) – Jelena Popržan, viola, glas; Christoph Pepe Auer, klarinet, altovski saksofon; Clemens Sainitzer, violončelo; Lina Neuner, kontrabas Karizmatična in glasovno niansirana violistka, pevka in zvočna umetnica iz Vojvodine (Srbija), ki je z zasedbami, kot so Catch-Pop String-Strong, Sormeh in Madame Baheux, vnesla precej vitalnosti na dunajsko glasbeno sceno. Po odmevnem solo programu La Folia je ustanovila nov projekt, ki je eksplodiral na showcase festivalu Kick Jazz decembra 2022. S ciklom pesmi je postavila glasbeni spomenik poljski judovski pesnici Tamar Radzyner (1927–91), po sodelovanju v oboroženem odporu in preživetju šoaha naseljeni na Dunaju. Popržanova je sestavila program, ki ga krasijo nove inštrumentalne kompozicije, skladbe, polne domiselnih zvočnih pokrajin in melodičnih zgodb, pri katerih ji pomagajo tri nadarjene zvezde avstrijskega jazzovskega prizorišča.

Štihova dvorana, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja

PETEK, 7. julija, 19.00

John Zorn New Masada Quartet (US) – John Zorn, altovski saksofon; Julian Lage, el. kitara; Jorge Roeder, bas; Kenny Wollesen, bobni

Pesmarice Masada so gotovo najpomembnejši del ustvarjalne zgodovine kultne osebnosti newyorške glasbene scene. John Zorn jih je začel stresati iz rokava v začetku devetdesetih, potem ko je z Naked City postavil na glavo vse mogoče in v trenutku postal največji junak improjazz scene med metalci, pankerji in rockerji. Navdih za Masado je našel v združitvi nove (radikalne) judovske kulture in glasbe akustičnega kvarteta Ornetta Colemana (Coleman, Don Cherry, Charlie Haden, Billy Higgins) iz konca petdesetih, ki še danes velja kot ključen ansambel za razumevanje preteklosti in prihodnosti jazzovskih glasbenih praks. Zornovi pajdaši (Dave Douglas, Greg Cohen in Joey Baron) so zadevi prišli do dna na desetih studijskih albumih za japonsko založbo DIW (naslovi albumov so si sledili v skladu s hebrejsko abecedo), nakar je za Zornovo založbo Tzadik izšlo še nekaj koncertnih albumov in po Colemanovem vzoru zasedbe Prime Time iz osemdesetih tudi preskok v Electric Masada.

Na tej točki je treba izpostaviti dvojni koncertni album The Mountains of Madness, saj jepolovico albuma nastalo na koncertu v Gallusovi dvorani CD. Prav Electric Masada lahko navajamo kot prelomnico Zornovih navezav na Ljubljano. Pred tem smo bili priče Naked City in Masade, zatem pa The Dreamers, njegovemu solističnemu recitalu na orglah (tudi izdanem pri Tzadik) in The Bagatelles Marathon. A to je le mišji del njegovega impozantnega opusa, ki samo pri izdajah albumov preseže številko sto petdeset, da ne omenjamo številnih del za različne sestave sodobne glasbe, ki izvajajo njegove kompozicije. Vse navedeno pa ni dovolj, da številni poznavalci ne bi novega Masada kvarteta imenovali »najbolj vznemirljiv ansambel Johna Zorna«. Ta sicer igra the best of Masadinih pesmaric (kmalu izide že drugi album), a po slišanem je jasno, da je bil Masadin počitek na grobišču Manhattna le nabiranje energije za vrnitev v prihodnost. Ta telepatični bend je hkrati virtuozen, dinamičen, dramatičen in melanholičen. Poganja ga Zornovo natrgano stop in start dirigiranje, ki je kljub prihajajoči 70. obletnici (september) še vedno z naskokom najbolj goreč altovski saksofonist na svetu. Nedvomna mojstrovina!

Gallusova dvorana, 26, 22* do 3. 7.; 30, 26* EUR redna prodaja; brez sedežnega reda

PETEK, 7. julija, 20.30

Sélène Saint-Aimé Quintet (FR) – Sélène Saint-Aimé, kontrabas, glas; Hermon Mehari, trobenta; Rafael Aguila Arteaga, tenorski saksofon; Sonny Troupé, ka boben; Arnaud Dolmen, bobni Afrokaribska muzika, sodobni jazz ali druge godbe? Mlada afrofrancoska kontrabasistka, pevka in skladateljica Sélène Saint-Aimé se v muziki zavestno ozira po svojih karibskih in zahodnjeafriških koreninah, a je v izrazu hkrati izrazito sodobna. Učila s je pri jazzovskih eminencah: basistih Ronu Carterju in Lonnieju Plaxicu ter saksofonistu Stevu Colemanu.

Njen drugi, leta 2022 izdani album Potomitan močno zajema iz tradicionalnih (bèlè) godb Martiniqua ter je izrazito ritmičen in tekoč. Zemeljsko konkretno strukturiran in hkrati spiritualen. Saint-Aimé s tolkalskimi zankami plete čvrst, a intimen dialog ritemske sekcije, čez katerega riše improvizirano vokaliziranje z milim glasom osupljivega razpona – večinoma v skatovskem, »izmišljenem« jeziku.

Park Sveta Evrope (pred CD), glavni oder

Dnevna vstopnica za Park CD: 10 EUR; z vstopnico za kateri koli koncert istega dne v dvorani brezplačno

PETEK, 7. julija, 21.30

.abeceda VI. – Neža Zupanc – Glasba za namišljeni film (SI)

Oskar Longyka, Matija Udovič, violina; Manica Slapšak, viola; Bruna Šestić, violončelo; Neža Zupanc, flavta, kompozicija

Neža Zupanc je klasično urjena flavtistka in skladateljica v snovanju. Z zasedbo prav tako akademskih glasbenikov bo predstavila novi del Glasbe za namišljeni film, izvirnih izvedb njenega študijskega portfelja, v katerega temeljih so vprašanja Lepega, Originalnega in Izvora. Struktura kompozicije temelji na namišljenih scenarijih in glasbi sami; zavoljo večje jasnosti in preglednosti je tako pragmatično zasnovana z namenom uokvirjanja neskončnih možnosti kompozicije in njenega sprejema.

Park Sveta Evrope (pred CD), Oder pri starem drevesu

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR; z vstopnico za kateri koli koncert istega dne v dvorani brezplačno

PETEK, 7. julija, 22.00

Immanuel Wilkins Quartet (US) – Immanuel Wilkins, altovski saksofon; Micah Thomas, klavir; Matt Brewer, bas; Kweku Sumbry, bobni Immanuel Wilkins je eden najprodornejših ameriških saksofonistov mlajše generacije. Njegov potencial so zgodaj opazili tudi pri institucijah z najdaljšo tradicijo. Redko se zgodi, da mlad jazzovski muzicist svoj prvenec izda pri velikanki. Wilkinsu je uspelo prav to: Omega je izšel leta 2020 pri založbi Blue Note. Čeprav je bil takrat star le 22 let, pa je na plošči slišati zrelost in tekočo sofisticiranost povsem uigranega kvarteta. Album je prejel izjemne kritike in bil razglašen za najboljši jazzovski album leta po mnenju časopisa New York Times in najboljši jazzovski prvenec pri radijski postaji NPR. Leta 2022 je sledilo nadaljevanje, The 7th Hand, ki je znova pristal v raznih izborih leta (Jazzwise, Jazz Times, New York Times …).

Park Sveta Evrope (pred CD), glavni oder

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR; z vstopnico za kateri koli koncert istega dne v dvorani brezplačno

PETEK, 7. julija, 23.00

muva of Earth (GB) – muva of Earth, glas, harfa, gib; Steve Holmes, klaviature, tolkala; Menelik Claffey, kontrabas; Ewan Moore, bobni

Čeprav je do danes izdala izjemno malo glasbe, pa je muva of Earth že uveljavljena stalnica (jazzovskih) festivalov. Stil pevke izrazitega glasu – ki med glavnimi vplivi našteva Suna Raja, Alice Coltrane, Sade, Björk in Felo Kutija – lahko grobo vpnemo med neosoulovski spiritualizem Eryke Badu in harfovsko eksperimentiranje Alice Coltrane. Na prvem mestu vokalistka se je igranja harfe začela učiti šele pred nekaj leti: »Vedno sem imela vizijo meditativnega zvoka za svojo muziko in harfa je kot sanje«. S popotnico le peščice singlic je hitro prepričala britansko glasbeno eminenco Gillesa Petersona. Pri njegovi založbi Brownswood bo kmalu izšel plošček, ki ga muva preprosto imenuje »afropunk jazz«.

Klub CD, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja – dvoni koncert s Charlotte Greve Lisbeth Quartett

PETEK, 7. julija, 23.00

Charlotte Greve Lisbeth Quartett (DE) – Charlotte Greve, saksofon; Manuel Schmiedel, klavir; Marc Muellbauer, bas; Moritz Baumgärtner, bobni

Nemška altovska saksofonistka in skladateljica Charlotte Greve deluje v New Yorku. Z edinstvenim pristopom k zvoku in kompoziciji sooblikuje tako brooklynsko kot nemško jazzovsko prizorišče. Kot vodja skupin Lisbeth Quartett in Wood River je izdala sedem albumov, od katerih sta dva prejela nagrado echo Jazz. Je tudi dobitnica nemške jazz nagrade za »umetnico leta«. Njen zadnji album zaznamuje prefinjena prepletenost – presunljivo subtilnih in melodično izrazitih skladb, nežnih in silovito fluidnih obenem. Četudi so glasbeniki raztreseni po vsem svetu, v Berlinu ali New Yorku, potujejo in obenem ustvarjajo lastne projekte, se zdi, da se zaradi skupne preteklosti in poznavanja medsebojnih pristopov h glasbilu zlahka ujamejo v brezšivni skupinski igri.

Klub CD, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja – dvoni koncert z muva of Earth

SOBOTA, 8. julija, 10.00

Boštjan Gombač & Eduardo Raon (SI/PT) – Boštjan Gombač, klarinet, bas klarinet, krilovka, žepna trobenta, duduk, fujara, bodhran, zvočila, melodike, piščali, glas; Eduardo Raon, harfa, elektronika Interaktivni koncert za otroke: Improvizacija po naročilu ali kdo je tu skladatelj? Koncert za dva glasbenika in občinstvo Eduardo in Boštjan bosta s pomočjo mladega občinstva odigrala enkraten in neponovljiv koncert. Napotke, kako bo koncert potekal in kako bodo mladi narekovali njegovo dogajanje, bosta glasbenika razkrila šele na dan dogodka. V naslovu je namig, a podrobnosti presenečenja ne moremo izdati.

Velika sprejemna dvorana, vstop prost

SOBOTA, 8. julija, 15.00

Boštjan Gombač & Eduardo Raon (SI/PT) – Boštjan Gombač, duduk, rekonstrukcija najstarejšega glasbila na svetu, klarinet, bas klarinet, melodike, žvižg, lira, žepna trobenta, krilovka, bodhran, glas, zvočila; Eduardo Raon, harfa in elektronika Boštjan Gombač in Eduardo Raon sta prvič koncertirala leta 2021 v sklopu cikla koncertov Solo–Duo–Solo na Cankarjevih torkih, ko smo jih lahko predvajali samo na spletu. Umetnika sta, poleg pogostih koncertov, v zadnjih dveh desetletjih napisala in posnela glasbo za številne gledališke in plesne predstave, filme in radijske igre. Njuno delo lahko slišimo na več kot dvesto nosilcih zvoka. Kot umetnika sta nedvomno »posebneža« med klasično izobraženimi glasbeniki, saj ju nemiren ustvarjalni duh ves čas potiska v nove izzive, nove projekte ter predvsem v nove zvočne krajine in svetove. Tokratni projekt bo presenetljiva glasbena izkušnja: ustvarjalca bosta izvedla svoje avtorske skladbe, v katerih se prepletata glasba, ki sta jo ustvarila za film in gledališče, ter celo improvizacija.

Klub CD, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja – dvojni koncert s Resnik / Lopes / Ber Trio

SOBOTA, 8. julija, 15.00

Resnik / Lopes / Ber Trio (SI/PT/BE) – Cene Resnik, saksofon; Luís Lopes, el. kitara; Samuel Ber, bobni

Eden najbolj dejavnih slovenskih glasbenikov Cene Resnik, ki je bil na lanskem festivalu med najbolj zaslužnimi za izvedbo projekta Fire! Orkestra Ljubljana, je k sodelovanju povabil sorodni glasbeni duši iz Portugalske in Belgije. Ta trio odprtih glav združuje veliko nore in mladostne energije, tako da lahko pričakujemo spontano in drzno glasbo, ki nas ne bo pustila ravnodušnih. In če smo lani lahko občudovali kitarske eskapade Juliena Despreza, bo letos njegovo vlogo prevzel Luís Lopes, glasbenik, ki je jazz, improvizacija, eksperiment in noise v eni osebi. Nadarjeni bobnar Samuel Ber po poskrbel, da bo trio korakal v svobodnih ritmih in zaključil sobotno klubsko popoldne v vznemirljivem duhu.

Klub CD, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja – dvojni koncert z Boštjan Gombač & Eduardo Raon

SOBOTA, 8. julija, 19.30

Mladi Raziskovalci VI. – Luka Matić – Prenoma (SI)

Rok Furlan, trobenta; Lana Asja Hegedüš, glas; Mark Žakelj, el. kitara; Ivana Tripković, klavir; Nejc Klun, kontrabas; Luka Matić, bobni

V letu 2023 je eden od ustvarjalcev v rezidenci tudi tolkalec Luka Matić. Osrednja tema projekta je razumevanje pogojev, ki tvorijo podlago za glasbeno enotnost. V sklopu programa Mladi raziskovalci VI. se Luka Matić z izbrano zasedbo podaja na praktično, glasbeno izpraševanje koncepta enotnosti, katerega cilj je razvoj teoretičnega znanja in posledično nadzor nad tem, kar omogoča skupini delovati kot eno.

Park Sveta Evrope (pred CD), glavni oder – dvojni koncert s Theonom Crossom Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR; z vstopnico za kateri koli koncert istega dne v dvorani brezplačno

SOBOTA, 8. julija, 20.00

Roberto Ottaviano Eternal Love (IT) – Roberto Ottaviano, sopranski saksofon; Marco Colonna, klarineti; Alexander Hawkins, klavir; Giovanni Maier, bas; Zeno De Rossi, bobni Veteran italijanskega prostora, ki albume stalno in dosledno niza od leta 1983 ter na katerega je ključno vplival eden ključnih sopranskih saksofonistov jazzovskega kanona, Steve Lacy.

Prav zaradi njega se je Roberto Ottaviano sploh specializiral za to različico saksa. Njegov projekt Eternal Love je hommage Afriki oziroma afrocentričnim glasbenim izrazom. Kvintet poleg Ottavianovih izvirnih del igra tudi kompozicije velikanov, kot so Don Cherry, Abdullah

Ibrahim, Charlie Haden in John Coltrane, redno pa zahaja na poljane poglobljenega improviziranja.

Park Sveta Evrope (pred CD), glavni oder – dvojni koncert z Theonom Crossom

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR; z vstopnico za kateri koli koncert istega dne v dvorani brezplačno

SOBOTA, 8. julija, 20.00

Theon Cross (GB) – Theon Cross, tuba; Chelsea Carmichael, saksofon; Nikolas Ziakras, kitara; Patrick Boyle, bobni Theon Cross se smuka skozi številne kombote in ustroje, a zasluge, da je danes eden najbolj znanih muzicistov londonske scene, gredo njegovi izjemno popularni matični zasedbi Sons of Kemet.

Cross velja za gibkega tubista, ki brezhibno preskakuje od basovskih balvanov do ritmičnih drncev in melodičnih fraziranj (celo soliranj!). Njegov zadnji album Intra-I je prava mala žanrska lepljenka. Čez elektronsko podlago programiranih ritmov se razigrano in dinamično izmenjujejo obrazci duba, jazza, hiphopa, soce, grima … »in drugih zvokov, povezanih z afrokaribsko diasporo«. Intra-I je deklerativen skupek črne muzike, ohlapna reinterpretacija trših londonskih klubsko uličnih udarcev, a z zavestnim črpanjem iz karibskih tradicij, najočitneje jamajške in njenih zvočnih sistemov.

Park Sveta Evrope (pred CD), glavni oder – dvojni koncert z Roberto Ottaviano Eternal Love

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR; z vstopnico za kateri koli koncert istega dne v dvorani – brezplačno

SOBOTA, 8. julija, 23.00

Domen Cizej Percussion Ensemble (SI/IT/BG/HU)

Rezidenčni umetnik

Branko Valchev, Bence Csepeli, Domen Cizej, Giovanni Iacovella, Jakob Žerdin, Luka Matić, Martin Hafizi, tolkala Domen Cizej Percussion Ensemble je mogoče doživljati kot telo v ponavljajočem se koordiniranem gibanju, ki teži k preseganju lastne zavesti – Je ritual, ki vabi, da postaneš del njega.

Klub CD, 12, 9* EUR predprodaja do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja

In še program festivala s to povezavo – www.ljubljanajazz.si