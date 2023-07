V Parizu predstavljena nova serija telefonov HONOR 90 za Evropo; prednaročila v Sloveniji že danes

Ljubljana, 7. julij 2023 – HONOR svetovni ponudnik pametnih naprav je včeraj, 6. julija, v Parizu uradno napovedal prihod svoje nove serije pametnih telefonov HONOR 90 na evropske trge. Predstavljena sta bila dva pametna telefona serije HONOR 90 – HONOR 90 in HONOR 90 Lite. Z impresivno glavno kamero z ločljivostjo 200 MP in vodilnim štiriukrivljenim lebdečim zaslonom na svetu ter s tehnologijo za udobje oči HONOR 90, kar prinaša revolucionarno strojno in programsko podporo.

„Od izjemnih inovacij fotoaparata in rešitev, osredotočenih na človeka, do izjemno hitrega delovanja, ki ga omogočata najsodobnejša strojna oprema in naš inteligentni MagicOS, bo serija HONOR 90 z izjemno izkušnjo, ki jo ponuja, navdušila potrošnike po vsem svetu. Še posebej ustvarjalce vsebin, ki iščejo pametnega in zanesljivega partnerja, ki bo posnel njihova razburljiva življenja,“ pravi George Zhao, izvršni direktor HONOR Device Co, Ltd.

HONOR 90: Zmogljiva in vsestranska kamera za zajemanje izjemnih fotografij in videoposnetkov

Popolnoma nov sistem trojnih kamer sestavljajo glavna kamera z ločljivostjo 200 MP in senzorjem velikosti 1/1,4 palca, ultraširokokotna kamera z ločljivostjo 12 MP in makro kamera 112° z vidnim poljem 112° ter globinska kamera z 2 MP, ki pomaga natančneje oceniti razdalje. Glavna kamera z 200 MP podpira združevanje več slik, algoritem za zmanjševanje hrupa in združevanje slikovnih pik za doseganje zmogljivosti absorpcije svetlobe enake velikim slikovnim pikam velikosti 2,24 µm (16 v 1), zato ustvarja odlične fotografije z visokim dinamičnim razponom (HDR) ter podrobne, svetle posnetke v okoljih s slabo svetlobo.

Sprednja kamera s 50 MP zajema osupljive selfije, ki so polni podrobnosti, zaradi česar je HONOR 90 idealna izbira za nadobudne ustvarjalce vsebin.

HONOR 90, zasnovan za pomoč vlogerjem pri učinkovitejšem delu, uporablja tudi umetno inteligenco (AI) za odstranjevanje šuma v videoposnetkih in priporoča video načine. Ponuja tudi pomočnika za vloge z umetno inteligenco, ki uporabnikom omogoča ustvarjanje 15-sekundnih videoposnetkov, ki so le z nekaj kliki pripravljeni za družbene medije.

Izkušnja gledanja zaslona

HONOR 90 je opremljen s 6,7-palčnim štiriukrivljenim lebdečim zaslonom1 in podpira visoko ločljivost 2664×1200, 100-odstotno barvno lestvico DCI-P3 in do 1,07 milijarde barv, kar prinaša živo vsebino s čudovitimi barvami in jasnostjo. Poleg tega HONOR 90 podpira vrhunsko HDR svetlost 1600 nit, kar omogoča boljšo berljivost zaslona tudi pri močni svetlobi.

Zaslon je hiter in odziven s prilagodljivo hitrostjo osveževanja do 120 Hz2, ki se dinamično prilagaja prikazani vsebini, da doseže optimalno ravnovesje med vizualno fluidnostjo in življenjsko dobo baterije. Poleg tega HONOR 90 s podporo za HDR10+ in certifikati HDR Netflix in Amazon Prime Video uporabnikom zagotavlja izjemno multimedijsko izkušnjo. HONOR 90 odraža HONOR-jevo predanost tehnologiji, osredotočeni na človeka, in je opremljen z vodilnimi funkcijami, ki zagotavljajo udobje za oči3. Prejel je certifikat TÜV Rheinland Flicker Free in dosegel varne ravni zatemnitve, zaradi česar je idealen za današnjo generacijo željno zabave, ki dolgo časa gleda vsebino na svojih pametnih telefonih. Zaslon podpira najvišjo frekvenco zatemnjevanja v panogi s pulzno širinsko modulacijo (PWM), ki znaša 3840 Hz1, kar učinkovito zmanjšuje obremenitev oči uporabnikov, ko je nastavljen na nizko svetlost. Zaslon ima tudi funkcijo dinamičnega zatemnjevanja, ki simulira naravno svetlobo in zmanjšuje utrujenost oči, ter HONOR-jevo tehnologijo Circadian Night Display, ki filtrira modro svetlobo in spodbuja naravno izločanje melatonina ter tako izboljšuje kakovost spanca uporabnikov ponoči.

Eleganten in eleganten dizajn, ki ga je navdihnila obrtniška izdelava

HONOR 90, ki ga navdihujeta visoka moda in izdelava luksuznega nakita, izžareva razred s svojim vitkim ohišjem debeline 7,8 mm4 in težo le 183 g5. Zaradi gladkih, zaobljenih robov, ki ovijajo pametni telefon, ga je tako udobno držati kot gledati, globoko kaljeno steklo pa daje uporabnikom brezskrbnost, saj vedo, da je njihov pametni telefon narejen tako, da traja. Na hrbtni strani HONOR 90 odlikuje ikonična zasnova dvojnega obroča iz serije N z zaobljenimi elementi, izdelanimi s tehniko natančnega rezanja, da se doseže briljanten sijaj, ki pametnemu telefonu doda dodaten odmerek elegance.

Življenjska doba baterije v kombinaciji s hitro zmogljivostjo

HONOR 90 ima vgrajeno veliko 5000 mAh6 baterijo, ki podpira celodnevno uporabo. Z enim polnjenjem lahko pametni telefon zagotovi do 19,5 ur neprekinjenega lokalnega pretakanja videa. Ko je baterija skoraj prazna, jo lahko uporabniki napolnijo do 45 % s 66 W HONOR

SuperCharge v samo 15 minutah, kar skrajša čas izklopa. Hiter in energijsko učinkovit HONOR 90 poganja Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, ki ima 20 % boljši GPU in 30 % boljšo zmogljivost AI v primerjavi s svojim predhodnikom.

Inteligentni MagicOS za prijetno uporabniško izkušnjo

HONOR 90 poganja MagicOS 6.0, uporabniški vmesnik, ki temelji na sistemu Android in je razvit za zagotavljanje gladke in intuitivne uporabniške izkušnje. Z velikim številom funkcij, ki olajšajo

HONOR 90 Lite – svetovni prvenec

vsakodnevna opravila, kot sta Multi-Window in Smart Screenshot, MagicOS uporabnikom omogoča večjo produktivnost in učinkovitost. Podpira tudi HUAWEI AppGallery, ki uporabnikom ponuja široko paleto aplikacij za prenos in uporabo.

HONOR 90 Lite, predstavljen skupaj s telefonom HONOR 90, je elegantna naprava z neverjetnim sistemom kamer, zaslonom in številnimi pametnimi funkcijami, ki izboljšajo uporabniško izkušnjo.

HONOR 90 Lite zagotavlja vrhunsko fotografsko izkušnjo s 100 MP glavno zadnjo kamero z zaslonko f/1.9, 5 MP širokokotno in globinsko kamero ter 2 MP makro kamero za zajemanje spektakularnih pokrajin in drugih posnetkov. Za ljubitelje selfijev sprednja kamera s 16 MP zagotavlja osupljive avtoportrete z jasnimi podrobnostmi in izboljšanimi barvami. Poleg tega ima HONOR 90 Lite 6,7-palčni zaslon7 brez robov z nastavljivo frekvenco osveževanja do 90 Hz, ki uporabnikom zagotavlja izjemno gladko vizualno izkušnjo. Zaslon ima tudi certifikat TÜV Rheinland za zmanjšanje modre svetlobe in podpira vrsto rešitev za zaščito oči, vključno z dinamično zatemnitvijo in cirkadianim nočnim prikazom.

HONOR 90 Lite poganja sistem MediaTek Dimensity 6020 5G in ima 4500 mAh baterijo. Uporabniki, ki imajo radi svoje medije vedno pri roki, lahko izkoristijo 8 GB RAM-a in velik pomnilniški disk s 256 GB, ki omogoča lokalno shranjevanje 57.808 slik, 22.322 pesmi ali 892 HD videov. HONOR 90 Lite ima tudi HONOR RAM Turbo (8GB+5GB), tehnologijo HONOR, ki del bliskovnega pomnilnika premakne v RAM, kar pomeni, da je mogoče 8 GB RAM povečati na 13 GB RAM.

Cena in razpoložljivost v Sloveniji

Predprodaja modela HONOR 90 se v Sloveniji prične danes, 7. julija in traja do 24. julija, po priporočeni maloprodajni ceni 549 evrov bo na voljo v polnočno črni in smaragdno zeleni barvi. V času predprodaje ob naročilu pametnega telefona HONOR 90 5G prejmete odlično tablico HONOR Pad X8. Ponudba je na voljo pri mobilnih operaterjih do konca predprodaje oziroma do razprodaje zalog.

Prodaja modela HONOR 90 Lite pa bo na voljo v titanium srebrni in polnočno črni barvi, po priporočeni maloprodajni ceni 299 evrov./LN/Vir: Honor/