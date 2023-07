Vreme – Za večji del države razglašen oranžni alarm

Slovenija, 16. julija 2023 – Kot napoveduje Agencija RS za okolje bo danes, 16. julija pretežno jasno. Sredi dneva in popoldne bo pihal jugozahodni veter, v severovzhodni Sloveniji šibek vzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 34, na jugovzhodu celo do 36 °C.

Jutri bo pretežno jasno. Popoldne ali zvečer lahko predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nastane kakšna vročinska nevihta. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 31 do 36 °C.

Potem ko se je živo srebro čez 30 stopinj Celzija v Sloveniji vnovič dvignilo že včeraj, bodo danes, 16. julija, temperature kot že zapisano, dodatno porasle. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi vročine za jugozahod in jugovzhod države ter osrednjo Slovenijo izdala oranžni alarm, ki poziva k stanju pripravljenosti. Poleg tega se na cestah vnovič obeta velika gneča.

Opozorila – Sredi dneva in popoldne bo po nižinah večjega dela Slovenije velika toplotna obremenitev.

Če se opravljate na pot po Sloveniji predvsem po naši “IDEALNIH” avtocestah ne bo odveč pogledati, kaj pravijo nosilci prometnih informacij za stanje prometa po državi. Pa tudi na vodo ne pozabite vzeti s seboj./LN//LN/Vir: Arso/