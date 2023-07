Varuh človekovih pravic Peter Svetina s predstavniki albanske skupnosti o pravicah albanske skupnosti v Sloveniji

Slovenija, 20. julij 2023 – Varuh človekovih pravic Peter Svetina in njegov namestnik Miha Horvat sta danes, 20. julija 2023, na obisk sprejela predstavnike albanske narodne skupnosti. Kot je zapisano na spletni strani Varuh človekovih pravic sta z medkulturno mediatorko in sekretarko Zveze kulturnih društev Albancev v Sloveniji Vero Haliti, predstavnico Albancev v Svetu Vlade RS za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji dr. Almo Bejtullahu in podpredsednikom Zveze kulturnih društev Albancev v Sloveniji Besnik Ademi govorila o kulturnih pravicah skupnosti, problematiki izobraževanja, vključevanju otrok priseljencev v šole in medijskih poročanjih o albanski narodne skupnosti.

Kot zapisano, so se pogovarjali tudi o politiki priseljevanja, problematiki dovoljenj za prebivanje in o noveli Zakona o tujcih, ki po mnenju Varuha prinaša nevarnost nesorazmernega poseganja v pravico do družinskega življenja s prisilnim ločevanjem družin in ki je neupravičeno diskriminatorna do migrantk. Varuha in namestnika so seznanili tudi s pomenom krepitve ukrepov za čim boljše vključevanje albanske narodne skupnosti v družbo, predvsem žensk, saj odnos večinskega prebivalstva in države do priseljenske albanske skupnosti še vedno mnogokrat temelji na neupravičeni negativni diskriminaciji.

Varuh Svetina je sogovornike seznanil s prizadevanji institucije pri skrbi za ustavno priznane skupnosti in za uresničevanje kolektivnih pravic narodnih skupnosti, ki jih ustava ne omenja. »Ponavljajoča se vsakoletna priporočila v Varuhovih letnih poročilih so bila izhodišča za to, da je pred dvanajstimi leti državni zbor sprejel Deklaracijo o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji,« je med drugim poudaril varuh.

Varuh človekovih pravic je predstavnike seznanil še z zloženkami Varuha človekovih pravic v albanskem jeziku, ki so dosegljive na spletni strani Varuha. »Posameznicam in posameznikom tako omogočamo, da si v svojem jeziku preberejo o pristojnostih institucije, kako jim Varuh lahko pomaga in kdaj se lahko obrnejo nanj. Zagotavljam pa vam, da bomo tudi v prihodnje, skladno s svojimi pristojnostmi, skrbno obravnavali vprašanja pravnega položaja vseh narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji,« je na srečanju še poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.