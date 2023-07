Epska srhljivka Oppenheimer priznanega režiserja Christopherja Nolana podira rekorde

Slovenija, 25. julij 2023 – Pretekli konec tedna je bil v znamenju težko pričakovane epske srhljivke Oppenheimer priznanega režiserja Christopherja Nolana, ki je za film o ameriškem znanstveniku J. Robertu Oppenheimerju in njegovi vlogi pri razvoju prve atomske bombe napisal tudi scenarij.

Film si je v naših kinematografih v prvem vikendu skupno ogledalo več kot 13.500 navdušenih gledalcev, kar je več kot kateri koli film režiserja Nolana (filmi Tenet iz leta 2020, Dunkirk iz leta 2017 ter Medzvezdje iz leta 2014 so v otvoritvenih vikendih v kina pri nas privabili nekaj več kot tri tisoč gledalcev, trilogija Vitez teme pa okoli sedem tisoč gledalcev).

Zgodba – Zgodba o ameriškem znanstveniku J. Robertu Oppenheimerju bo gledalce potisnila v paradoks enigmatičnega človeka, ki mora tvegati uničenje sveta, da bi ga rešil. Film temelji na s Pulitzerjevo nagrado nagrajeni knjigi American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer avtorjev Kaija Birda in Martina J. Sherwina. V glavnih vlogah zaigrajo Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey, Jr., Matt Damon, Rami Malek, Florence Pugh, Benny Safdie, Michael Angarano, Josh Hartnett in Kenneth Branagh.

Zgodba spremlja ameriškega znanstvenika J. Roberta Oppenheimerja in njegovo vlogo pri razvoju prve atomske bombe. Znanstvenika Oppenheimerja je upodobil Cillian Murphy, njegovo ženo Katherine »Kitty« Oppenheimer, ki je biologinja in botaničarka, pa igralka Emily Blunt. Oskarjevec Matt Damon je upodobil generala Leslieja Grovesa ml., direktorja projekta Manhattan, igralec Robert Downey Jr. pa je ustanovni komisar ameriške komisije za jedrsko energijo Lewis Strauss.

Nominiranka za oskarja Florence Pugh zaigra psihiatrinjo Jean Tatlock, Benny Safdie upodobi teoretičnega fizika Edwarda Tellerja, Michael Angarano zaigra Roberta Serberja ter Josh Hartnett igra pionirskega ameriškega znanstvenika za jedrsko energijo Ernesta Lawrencea. V srhljivki zaigra tudi oskarjevec Rami Malek, režiser Nolan pa znova sodeluje z večkrat nominiranim igralcem, pisateljem in filmskim ustvarjalcem Kennethom Branaghom.Med igralsko zasedbo so tudi Dane DeHaan (Valerian in mesto tisočerih planetov), Dylan Arnold (franšiza Noč čarovnic), David Krumholtz (The Ballad of Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Solo: Zgodba Vojne zvezd) in Matthew Modine (Vzpon Viteza teme).

KAKO SE JE VSE ZAČELO

Izdelava atomske bombe je bila zmaga človeške iznajdljivosti, ki je doprinesla učenje, ki je spodbudilo inovacije na neštetih področjih znanosti in tehnologije. A pričela se je tudi oboroževalna tekma, ki je imela potresne in uničujoče posledice za ves svet in je ljudem po vsem svetu vnesla nov eksistencialni strah, ki še ni izginil. Želja režiserja Christopherja Nolana, da bi ustvaril Oppenheimerja, je bil v strahu, ki je mučil znanstvenike projekta Manhattan, ko so iskali skrivnosti cepitve, da bi naredili vodikovo bombo, – strah, ki ga je Oppenheimer poimenoval “grozna možnost“.



“Pred preizkusom Trinity so imeli Oppenheimer in njegova ekipa zelo majhno možnost, da bi ob pritisku na gumb in sprožitvi prve bombe zanetili ogenj v ozračje in uničili ves planet,” pripoveduje Nolan. »Ni bilo ne matematične ne teoretične osnove, na podlagi katerih bi lahko popolnoma izključili to možnost, pa naj bo še tako majhna. Pa vendar so vseeno pritisnili ta gumb. To je izjemen trenutek v človeški zgodovini. Želel sem pripeljati gledalce v to sobo, da spremljajo pogovor in so tam, ko se pritisne ta gumb. To je najbolj neverjeten trenutek, če pomislite. Tveganje. Razmerje med znanostjo, teorijo, intelektom – stvarmi, ki si jih lahko predstavljamo – v primerjavi s praktičnim prenašanjem teh abstraktnih idej v resnični svet, in se jih obravnava kot konkretne realnosti in vse njihove posledice,« pravi Nolan.

Knjiga American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer je postala biblija, ki je informirala in vodila vse vidike produkcije Oppenheimerja. Med pisanjem scenarija je Nolanu zagotovila obširen vpogled, ki mu je pomagal oblikovati tisto, kar ga je najbolj zanimalo, kritični portret Oppenheimerja, ki ni samo dramatiziral formativnih in prelomnih dogodkov, temveč tudi raziskoval njegovo psihologijo in se spraševal o posledicah njegovih dejanj.



»Oppenheimerjeva zgodba je ena od velikih zgodb,« pravi Nolan. »Polna je paradoksov in etičnih dilem in to je tisto, kar me vedno zanima. Medtem ko skuša film gledalcu pomagati razumeti, zakaj so ljudje storili to, kar so storili, se hkrati sprašuje, ali bi naredili stvari, ki so jih naredili. In film kot medij je edinstven za to, da gledalca potegne v subjektivno izkušnjo, mu dovoli, da presoja stvari tako, kot jih ocenjujejo liki, hkrati pa na te like gleda nekoliko bolj objektivno. Na različnih točkah se skušamo potopiti v Oppenheimerjevo psiho in gledalce popeljati na njegovo čustveno potovanje. To je bil izziv filma: povedati zgodbo o osebi, ki je bila vpletena v nenavadno uničujoče zaporedje dogodkov, vendar iz pravih razlogov, in jo povedati iz njegovega zornega kota.«Nolanov scenarij za Oppenheimerja je zahteval ogromno igralsko zasedbo, ki bi igrala na desetine likov, ki predstavljajo nekatere najpomembnejše osebe 20. stoletja. Nolan pa ni želel uporabljati kompleksnih likov zaradi poenostavljene zgodbe. “Cillian Murphy, ki igra Oppenheimerja, je bil osrednji del filma,” pravi. »A vedel sem, da bo Cillian okoli sebe potreboval odlične igralce, ki bi ga spodbujali. V filmu s toliko različnimi obrazi je moral biti vsak svojstven in verodostojen. … Ti igralci so morali vsak dan priti na snemanje s specifičnim poznavanjem vloge svojega lika v stvareh, kakšen prispevek so dali k projektu Manhattan, kaj so prinesli na določeno srečanje, poskus ali prepir na določen dan. Tako sem bil vsak dan na snemanju obkrožen z igralci, ki so z njihovega vidika vedeli več kot jaz o tem, kaj se dogaja, in to je tisto, kar kot režiser resnično iščeš.«

Oppenheimer je posnet v kombinaciji IMAX® 65 mm in 65 mm filmske fotografije velikega formata, vključno s prvimi deli v črno-beli analogni fotografiji IMAX®.



Nolanovi filmi – med njimi Tenet, Dunkirk, Medzvezdje in trilogija Vitez teme –so v blagajnah po svetu zaslužili več kot 5 milijard dolarjev in bili nagrajeni z 11 oskarji in 36 nominacijami, vključno z dvema nominacijama za najboljši film.

IGRALSKA ZASEDBA: Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey, Jr., Matt Damon, Rami Malek, Florence Pugh, Benny Safdie, Michael Angarano, Josh Hartnett in Kenneth Branagh

REŽIJA: Christopher Nolan

SCENARIJ: Christopher Nolan

PRODUCENTI: Emma Thomas, Charles Roven in Christopher Nolan