Kje so lani počitnikovali Slovenci in slovenski državljani v juliju, avgustu in septembru 2022

Slovenija, 2. avgust 2023 – Statistični urad je pripravil analizo kje so počitnikovali prebivalci Slovenije v juliju, avgustu in septembru lani 2022. Kot kažejo podatki jih je večinoma dopustovala v tujini. Kot vedno je bila najbolj priljubljena destinacija, ta pa bila zanje, jadranska obala

V tujino na oddih ob morju

Za svoj cilj na potovanjih po Sloveniji so si domači turisti najpogosteje izbrali morsko obalo, podeželje in zdravilišča. Najbolj priljubljena tuja počitniška destinacija je bila prav tako morska obala, sledil je obisk mest.

Prevladovala zasebna potovanja v tujino

Domači turisti so v lanskih poletnih mesecih ustvarili okoli 2,1 milijona zasebnih potovanj, od tega jih je bilo 64 % opravljenih v tujini. Najbolj obiskana država je bila Hrvaška, sledile so Bosna in Hercegovina, Italija, Grčija ter Srbija.

Hrvaška je bila cilj Slovencev in slovenskih državljanov za 69 % zasebnih potovanj v tujino, najbolj obiskani županiji pa sta bili ponovno istrska in primorsko-goranska.

Število prenočitev turistov iz Slovenije v najbolj obiskanih županijah, Hrvaška, 3. četrtletje 2022

-istrska županija 1.405.370

-primorsko-goranska županija 1.172.266

-zadarska županija 1.068.766

-splitsko-dalmatinska županija 621.934

-šibeniškokninska županija 394.121

-liško-senjska županija 261.710

-dubrovniško-neretvanska županija 293.672

V Sloveniji počitnikovali na obali in v termah

Domači turisti so v turističnih nastanitvenih obratih v 3. četrtletju lani ustvarili 1,8 milijona prenočitev ali za polovico manj kot v istem obdobju leto prej. Največ prenočitev je bilo v obmorskih občinah 589.808 (34 %), sledile so zdraviliške občine 552.049 (32 %) in gorske občine 363.512 (21 %), mestne občine 47.716, Ljubljana 25.545 in ostale občine 173.490.

Največji delež izdatkov za nastanitev

Prebivalci Slovenije so skupno največji delež svojih izdatkov namenili za nastanitev (33 %), najvišje pa so imeli turisti, ki so bivali v hotelih. Za hrano in pijačo v restavracijah na zasebnih potovanjih so porabili 18 % vseh izdatkov oz. v povprečju 12 EUR na dan.

Med razlogi za neodhod na zasebno potovanje na prvem mestu finance

Izmed 44 % prebivalcev, ki se za zasebno potovanje poleti niso odločili, jih je največ kot razlog za neodhod navedlo finančno stanje (30 %), sledili so tisti, ki niso potovali zaradi pomanjkanja prostega časa in zaradi zdravstvenih razlogov (oba 23 %).

Kaj bodo pokazali statistični podatki za letos, seveda še ni znano. Je pa jasno že zdaj, da bo v statistiki počitnikovanja Slovencev in slovenskih državljanov v tujini prednjačila Hrvaška (čeprav so tam cene izdatno poskočile). Doma v Sloveniji pa bodo zagotovo največji učinek pokazala slovenska zdravilišča, obmorske občine (Ankaran, Koper, Izola, Piran (Portorož) ter goske občine – Kranjska Gora, Bled, Bohinj in Rogla (Zreče).LN/Vir:SURS/