Črna na Koroškem ni več odrezana od sveta; Arso spet izdal oranžno opozorilo za vso državo

Slovenija, 6. avgust 2023 – Popoldne so po poročanju Radia Slovenija le uspeli Črno povezati s svetom tudi po kopnem. Po treh dneh prizadevanj je reševalcem končno uspelo utrditi makadamsko pot iz Šoštanja, po kateri pa lahko vozijo tudi terenska in intervencijska vozila in tako omogoči dostop tamkajšnjemu prebivalstvu.

Ob Muri se razmere slabšajo, a so nasip sanirali do te mere, da naj reka Mura nebi prestavljala tako velike ogroženosti kateremu je bilo sinoči izpostavljeno področje občine Črenšovci. Na Koroški Beli danes nova evakuacija. Arso je za popoldne spet izdal oranžno opozorilo za vso državo.

Velja dodati, da je zaradi velike namočenosti tal po vsej državi ostaja povečana nevarnost proženja zemeljskih plazov. Kot opozarjajo na geološkem zavodu, morajo biti prebivalci pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih, med drugim na morebitne sveže razpoke, posedanje in zdrse zemlje ter površinsko zastajanje vode. Zaradi uničene infrastrukture so nekateri deli države še vedno brez električne energije, zato bo ena glavnih prioritet pristojnih služb dostava agregatov.

Druga območja v Sloveniji, ki so še poplavljena, so ob sotočju Save in Krke. Zaradi visoke Save je iztok Krke v Savo upočasnjen in se poplavna območja tam ohranjajo.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je na novinarski konferenci napovedal tudi, da bo Slovenija zaprosila za mednarodno pomoč. Kot je pojasnil, so dva predloga: prvi predlog je pomoč tujih vojakov Slovenski vojski, drugi predlog pa je prošnja prek mehanizma civilne zaščite Evropske unije, in sicer za strojno opremo, pa tudi montažne mostove. Če odziv ne bo takšen, kot si želijo, bodo za pomoč zaprosili tudi bilateralno. Prepričan je, da bo Slovenija opremo v doglednem času dobila.

V ponedeljek, 7. avgusta, naj bi aktivirana posebna aplikacija (spletni sistem), kamor se bodo stekale vse informacije za pomoč prizadetim. Rdeči križ medtem opozarja, da trenutno materialne pomoči ne zbira, saj je ni kam dati. Slovenska karitas pa išče prostovoljce za čiščenje. Več informacij trenutno TUKAJ.

Medji sosednjih držav o nesreči, ki je prizadela Slovenijo