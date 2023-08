O Golobovih 500 milijonih škode… 

Slovenija, 7. avgust 2023 – Čas je, da se nehajo prodajati ljudem Golobove bučnice, da je (bo) škode za okoli 500 milijonov evrov. Ni res! Škode bo bistveno več, ko bodo Golobovi ministri in pristojni uradniki videli razdejanje ujme po Sloveniji.

Zato bi bilo prav, da do ustrezne ocene realne škode, ki bo ogromna, nehate, vsaj uradni mediji, objavljati Golobovo nakladanje o višini škode, ki naj bi znašala “njegovih” 500 milijonov.

Velja vedeti, da ujma ni HSE, ki je Golobu znal sporočiti, da potrebuje slabih 500 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja.

Prav pa bi bilo, da objavite to, kar je njegova vlada sprejela 10. julija 2023, in sicer, ko je vlada potrdila predlog spremembe – Načrta za okrevanje in odpornost, ki sledi bistvenim spremembam okoliščin (KATERIM?), potem ko ga je julija 2021 potrdil Svet Evropske unije.

Točka 3 – »Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče« – Po dodatno zbranih informacijah vlada ocenjuje, da se tudi načrtovani projekti za krepitev protipoplavne zaščite, predvideni za financiranje iz povratnega dela sredstev mehanizma, ne izvajajo po načrtovani časovnici. Ker gre za kompleksne projekte tako z vidika priprave kot tudi izvedbe, vlada predlaga, da naložbo tudi v povratnem delu izvede v manjšem obsegu, ki je ob identificiranih tveganjih za pravočasno izvedbo realno izvedljiv. Predlaga, da se za to področje zagotovi okvirno 120 milijonov evrov povratnih sredstev in ne 280 milijonov evrov kot sprva predvideno. Projekti, ki ne bodo izvedeni v okviru načrta, bodo podprti predvidoma z domačimi viri in po lastni časovnici. (Kašni časovnici ni bilo zapisano p.p.)/LN/