Telemach pomaga prizadetim v poplavah z brezplačnimi predplačniškimi karticami, telefoni in mobilnim internetom

Slovenija, 7. avgust 2023 – Prebivalcem na najbolj prizadetih območjih, ki se soočajo tudi s težavami pri komunikaciji, bo podjetje Telemach delilo brezplačne predplačniške kartice, mobilne telefone ter modeme za mobilni internet v vrednosti več kot 100.000 EUR. Na nekaterih območjih so priskočili na pomoč tudi z agregati in tako zagotovili tudi preskrbo z električno energijo.

Nedavna uničujoča neurja so v preteklih dneh ohromila velik del Slovenije, zaradi poplav in težav z oskrbo električne energije pa je na nekaterih območjih prihajalo tudi do nedelovanja komunikacijskih storitev. Vse Telemachove razpoložljive tehnične ekipe so tako od samega začetka neutrudno vzpostavljale komunikacije, pri čemer so poplavljena območja, plazovi in poškodovana infrastruktura ponekod zelo oteževali ali celo onemogočali dostop. Zaradi njihovih prizadevanj ter vztrajnosti te dni, so povezave po večini sedaj že vzpostavljene.

Je pa veliko prebivalcev med poplavami ostalo brez svojih mobilnih telefonov in povezav, zato z namenom, da jim olajšajo komunikacijo s sorodniki, prijatelji, organizacijami in zavodi, predvsem na območjih Mozirja, Raven na Koroškem, Slovenj Gradca, Mežice, Črne na Koroškem in Murske Sobote pri Telemachu brezplačno delijo predplačniške kartice, mobilne telefone in modeme za mobilni internet. Prebivalci jih lahko prevzamejo v Telemachovih poslovalnicah ali pa štabih civilne zaščite. Seznami krajev in možnosti prevzema so objavljeni na Telemachovi spletni strani. Vabijo tudi k spremljanju njihovih družbenih omrežji, kjer bodo ažurno s terena objavljali, kje se nahajajo.

Pri Telemachu dajejo velik poudarek vračanju skupnosti in skušajo igrati čim bolj pozitivno vlogo v družbi, v kateri delujejo, kar so dokazali že večkrat v preteklosti. Vrednost tokratne pomoči ocenjujejo na več kot 100.000 EUR.

Ob svojih aktivnostih seveda niso pozabili tudi na vse svoje sodelavce, ki so utrpeli škodo.

Kako bodo ljudem potrebnih pomoči pomagali, Telekom Slovenija (v državni lasti), A1 in T2 bomo poročali, ko nam bodo ti operaterji sporočili, kaj bodo pomoči potrebnim darovali. /LN/