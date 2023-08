Ob »Golobovem prazniku« bodo trgovine SPAR in INTERSPAR odprte po skrajšanem delovnem času; Tudi UKC Ljubljana bo 14. avgust praznoval delovno

Slovenija, 10. avgust 2023 – Kot sporočajo iz družbe Spar Slovenija, bodo njihove trgovine – ob t. i. Golobovem prazniku (ker tako zahteva naš predsednik vlade) – uradno “Dan solidarnosti 14. avgust” (sprejel včeraj DZ) odprte po skrajšanem delovnem času. Tudi v UKC Ljubljana bodo 14. zagotovili vse zdravstvene storitve.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost Spar Slovenija, bo pri njih tako – »Trgovine SPAR in INTERSPAR po Sloveniji bodo odprte tudi v ponedeljek, 14. avgusta, v nedeljo in na praznični torek pa zaprte. Kupci lahko aktualne spremembe glede odprtja trgovin spremljajo na www.spar.si/trgovine.

V Sparu Slovenija bodo v ponedeljek, 14. avgusta, med 8. in 13. uro odprli vse trgovine po Sloveniji z izjemo franšizne trgovine SPAR Partner Nazarje, ki do nadaljnjega ostaja zaprta. Trgovine SPAR in INTERSPAR pa ostajajo zaprte v nedeljo, 13. avgusta, in na praznični torek, 15. avgusta, z izjemo pri dveh franšiznih trgovinah (Spar Partner Komenda in Spar Partner Muta), ki bosta odprti tudi v nedeljo in v torek. Ažurne podatke o obratovanju trgovin SPAR in INTERSPAR lahko kupci sicer spremljajo na Sparovi spletni strani.

Z odprtjem trgovin v ponedeljek po skrajšanem delovnem času bodo v Sparu kupcem omogočili nakup nujnih dobrin med dvema dela prostima dnevoma, hkrati tudi počitek zaposlenim in možnost, da solidarnostno pomagajo prizadetim v poplavah. Pred odločitvijo smo se o tem posvetovali tudi s sindikati«.

Tudi UKC Ljubljana ne bo »praznoval Golobovega praznika«. Tako sporočajo bolnik in javnosti – »V ponedeljek, 14. 8. 2023, dan solidarnosti, bomo v UKC Ljubljana zagotovili vse zdravstvene storitve, ki so bile za ta dan predvidene, tako ambulantne kot hospitalne.

UKC Ljubljana izvaja solidarno dejavnost v vsem svojem delovanju, zato bomo solidarnost na ta dan v UKCL izrazili na način, da bomo opravili vse predvidene zdravstvene storitve za bolnike«.

Tudi UKC Maribor, Onkološkega inštituta Ljubljana ter Splošne bolnišnice Novo Mesto so sporočili, da bodo na dan solidarnosti, 14. avgusta, delali kot običajno in zagotovili vse zdravstvene storitve, ki so bile prvotno predvidene.

Ob tem pa je zanimivo, da je ministrstvo za zdravje (vodi ga sam predsednik vlade Robert Golob) izdalo dopis, s katerim javnim zdravstvenim zavodom in koncesionarjem svetujejo, da naročenih pacientov ne odjavljajo od dogovorjenih terminov na dan solidarnosti, 14. avgusta. Menijo namreč, da je z vidika zdravstva dan solidarnosti najbolje izkoriščen v opravljanju zdravstvenih storitev.

Vse, ki se boste odločili, da boste na “Dan solidarnosti 14. avgust” delali organizirano (tako ali drugače) pozivamo, da nam to sporočijo, da bomo o tem lahko obvestili javnost./LN/