Šestan predstavil poseben režim za dostop prostovoljcev na posebej poškodovana območja in odredil delo za kritična področja za 14. avgust

Ljubljana, 11. avgusta 2023 – Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je danes, 11. avgusta, na posebni novinarski konferenci predstavil poseben režim za dostop prostovoljcev na posebej poškodovana območja in odredil delo za kritična področja za 14. avgust.

Ljubljana, vlada. Izjava za medije na daljavo o aktualnem dogajanju v zvezi s koronavirusom. Poveljnik civilne zascite (CZ) Srecko Sestan.

Z odredbo je določil, da za območje Črne na Koroškem, Mežice, Solčavane, Luč in Mozirja od jutri, 12. avgusta 2023, do preklica zaradi varnosti, velja poseben režim dostopa prostovoljcev. Policija, gasilci in civilna zaščita bodo postavili kontrolne točke in tja spuščali le ustrezno in potrebno število prostovoljce. V primeru presežka prostovoljcev v naštetih občinah (Črna na Koroškem, Mežica, Solčava, Luče in Mozirje), jih bodo preusmerili na druga območja. Velja dodati, da so vsa druga območja (razen naštetih zgoraj), ki so bila tudi prizadeta in potrebujejo pomoč, za prostovoljce prosto dostopna.

Kot pravi Šestin (no to je bilo znano že včeraj, 10. avgusta) je zdaj izdal tudi uradno odredbo, da bo v ponedeljek, 14. avgusta – (14. avgust dan solidarnosti in dela prost dan) – morala delovati vsa z zakonom določena kritična infrastruktura, prav tako pa tudi zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih, centrih za socialno delo, zaposleni na področju veterine in v zavarovalnicah.

Šestan je še dodal, da poziva prebivalce, da v tem trenutku naj več ne donira prehrambnih izdelkov ali stvari, ki bi jim lahko potekel rok, saj so trenutno skladišča polna in obstaja nevarnost, da bi jih morali zaradi pretečenega roka zavreči. No, lahko pa darujete te izdelke Slovenskemu Karitasu ali Rdečemu križu.

In še to! Vse, ki se bodo na dan solidarnosti – 14. avgusta – odpravili na pomoč prizadetim v poplavah, pozivajo, naj to storijo organizirano, prek prijave na aplikacijo Poplave 2023 – https://poplave2023.urszr.si/