Vlada znižala ceno elektrike za gospodinjstva na poplavljenih področjih

Slovenija, 16. avgust 2023 – Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je skupaj z dobavitelji električne energije zasnovalo ukrep, s katerim bodo vsem poplavljenim gospodinjstvom od avgusta do konca leta zagotovili električno energijo za 0,1 centa na kilovatno uro oziroma en evro na megavatno uro. S tem bi se mesečni račun povprečnega slovenskega odjemalca znižal za skoraj 60 odstotkov.

Izračun simulacije strukture cene električne energije za povprečnega gospodinjskega odjemalca, ki ima letno porabo 4035 kWh (mesečno 336 kWh), obračunsko moč 7 kW, dvotarifno merjenje in razmerje visoka tarifa – mala tarifa (VT – MT) = 45:55, je naslednji: namesto trenutno veljavne regulirane cene elektrike (VT=118 EUR/MWh in MT= 82 EUR/MWh) bi za postavko električna energija povprečni gospodinjski odjemalec plačal (VT, MT = 1 EUR/MWh).

Mesečno bi tako prihranil približno 40 evrov oziroma bi se račun znižal skoraj za 60 odstotkov. Po prvih grobih ocenah naj bi ukrepal zajemal od 4000 do 7000 gospodinjstev, ki so bila poplavljena. Točne evidence poplavljenih gospodinjstev bodo znane okvirno v štirinajstih dneh.

Minister Bojan Kumer – https://arhiv.mm.gov.si/vlada/mRG/230816NKMOPE.mp4 – je ob tem dejal, da je v teh dneh »v poplavljenih hišah povišana poraba elektrike tudi zaradi prekomerne porabe črpalk, sušilnih strojev in drugih naprav,« ter dodal, da to ne bo edini ukrep, ki ga snuje ministrstvo. Skupaj s civilno zaščito je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo že vzpostavilo hitrejše intervencijske ekipe za vzpostavitev napajanja in oskrbe z električno energijo, v interventnem zakonu pa so predvideni še dodatni ukrepi, ki bodo pripomogli k izboljšanju situacije najbolj prizadetih in ranljivih gospodinjskih odjemalcev./LN/Vir: Gov.si/