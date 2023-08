Podjetje dm Slovenija je po katastrofalnih poplavah v Sloveniji sprožilo aktivnost »Skupaj drug za drugega«,

Ljubljana, 17. avgust 2023 – Podjetje dm Slovenija je po katastrofalnih poplavah v Sloveniji sprožilo aktivnost, ki ga je imenovalo »Skupaj drug za drugega«. Kot so sporočili s povezano s to svojo akcijo v Slovenj Gradec in Ljubno ob Savinji dostavili 20 palet higienskih pripomočkov, pralnih praškov, plenic in drugih izdelkov za pomoč ljudem, ki so v poplavah izgubili vse.

Pri doniranih izdelkih so se v dm Slovenija osredotočili na pomoč, ki so jo krajani poplavljenih krajev najbolj potrebovali, torej razkužila, pralne praške, antibakterijske gele, krpe za čiščenje, toaletni papir ter izdelke za nego dojenčkov in otrok, skupaj v vrednosti 36.919,35 €. Podjetje bo nadaljevalo z donacijami v obliki materialnih sredstev ljudem na poplavljenih območjih.

Prav tako so v podjetju svoje zaposlene spodbudili, da vsaj en delovni dan namenijo prostovoljnemu delu za odpravo posledic poplav. Večina zaposlenih je takoj izrazila pripravljenost pomagati. Prostovoljnega dela se je v preteklem tednu organizirano udeležilo 14 zaposlenih, ti so čistili prostore in okolice zasutih hiš v Komendi in Ljubnem pri Savinji ter pripravili donacijo za prostovoljna gasilska društva.

Ob tem še sporočajo, da so v vseh dm prodajalnah po Sloveniji na voljo tudi posebne košare in vozički, v katerih se zbirajo izdelki za donacijo, prizadetim v poplavah. Poudarek je na zbiranju hrane, ki ne potrebuje kuhanja, pijače, otroške hrane, izdelkov za osebno higieno in čistil. Zbrane izdelke bo podjetje dm Slovenija predalo dobrodelnim organizacijam Rdeči križ, Karitas in Humanitarček ter ADRA.

Podjetje dm Slovenija je odprlo tudi posebno spletno stran, prek katere lahko društva, zavodi, centri, domovi, bolnišnice, zavetišča in drugi oddajajo vloge za pridobitev donacije podjetja dm Slovenija. dm Slovenija se obvezuje, da bo obravnaval vse prošnje, ki ustrezajo merilom za podelitev donacije, ter pomagal v okviru svojih finančnih in pravnih zmožnosti. #skupajdrugzadrugega/LN/DM/