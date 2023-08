Slovenija bo gostila evropsko prvenstvo mladih cvetličarjev Eurofleurs2023 

Slovenija/ Volčji Potok, 22. avgust 2023 – Iz Arboretumu Volčji Potok sporočajo, da se bo pri njih odvijal osrednji dogodek cvetličarstva pri nas, in sicer Evropsko prvenstvo mladih cvetličarjev EUROFLEURS2023.

12 mladih cvetličarjev iz Evrope, med njimi je tudi slovenska predstavnica Maša Troha, se bo med 22. in 26. avgustom pomerilo v petih florističnih nalogah. Prvenstvo bo potekalo pod pokroviteljstvom Mednarodne floristične organizacije Florint organizirata pa ga Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS in Arboretum Volčji Potok.

Simon Ogrizek, predsednik mednarodne cvetličarske organizacije FLORINT in predsednik sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS, je na nedavni novinarski konferenci predstavil razloge in pomen tovrstnega prvenstva za stroko in državo. »Slovenija je dežela z izjemno visoko kulturo cvetja in nadvse veseli smo, da po 16 letih zopet gostimo dogodek evropskega prvenstva cvetličarjev, pri tem pa gre seveda velika zahvala gostitelju in soorganizatorju dogodka Arboretumu Volčji potok, ki je omogočil, da smo v tem izjemnem ambientu deležni tako posebne cvetlične nadgradnje. Tudi tematika je tesno povezana z naravo, z uporabo naravnih materialov. Posebnost letošnjega tekmovanja je 0 km šopek, kar pomeni, da tekmovalci vse cvetlice dobijo tukaj.Vodilo prvenstva je trajnostni razvoj in uporaba naravnih materialov. Tekmovalce čaka pet florističnih nalog, vse naloge pa bodo ves čas opravljali pod budnim očesom petčlanske mednarodne komisije,« je uvodoma povedal Ogrizek in predstavil Florint kot organizacijo, ki skrbi za izobraževanje, promocijo in razvoj cvetličarstva v svetu.

Postavitve tekmovalcev bodo na ogled v drevoredu, ob jezeru in v galeriji pod arkadami vsak dan od 8. ure dalje. Obiskovalci bodo lahko ves čas tekmovanja tekmovalce spremljali v živo pri njihovem delu, kar je edinstvena priložnost. Naša osnovna dejavnost je arboristična in cvetličarska.

Pri izvedbi prvenstva sodeluje tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skupaj s svojo sekcijo. Direktor OZS Danijel Lamperger je izpostavil, da tako zbornica kot sekcija skrbita za ugled stroke. »Na tekmovanju so v fokusu mladi. To je priložnost za vse mlade, da se spoznajo z novimi veščinami, spoznajo kolege, tisto, kar počnejo v drugih državah. Mladi imajo ob tem priložnost, da svoje spretnosti izpilijo do mojstrstva. To sporočilo želimo prenesti do mladih in jim pokazati, da je v dejavnosti zelo veliko priložnosti in da je to zelo lep poklic,« je dejal Lamperger.

Ogrizek pa je izpostavil pomen dogodka za celotno stroko: »Za nas je ta dogodek zelo pomemben, saj bomo kreacije imeli pred vrati in vsi slovenski cvetličarji bodo imeli te kreacije na dlani. Teme smo pripravili že lani: šopek vezan v roki, poročni šopek, piknik na travi, drevo je moj prijatelj in presenečenje. Tekmovalcev je 12 in tako lahko pričakujemo 60 izjemnih kreacij. Tekmovanje poteka pod budnim očesom tehničnega komiteja, ki spremlja parametre za posamezno teme.«

V okviru prvenstva bo tudi spremljevalni program. »Zlasti za obiskovalce je pomembno, da si bodo lahko ogledali še pester spremljevalni program. Predstavitev kitajske umetnosti cvetja, predstavitev posebnih novih rastlin, umetnost aranžiranja z naravnimi materiali, v živo pa bodo spremljali prikaz jesenke floristike aktualne floristične prvakinje Hanneke Frankema« je še pojasnil Ogrizek.

Tekmovalci Evropskega prvenstva mladih cvetličarjev 2023 so: Catherine Burn iz Velike Britanije. Filip Hrouda iz Češke, Karoline Pedersen iz Danske, Benoit Barbin iz Francije, Anian Friedrich iz Nemčije, Esther Weijenberg iz Nizozemske, Justine Givron iz Belgije, Massimo Bundi iz Švice, Weronika Kwiatek-Binda iz Poljske, Henrietta Sutus iz Madžarske, Maris Paas iz Estonije in Maša Troha iz Slovenije./LN/