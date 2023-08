Klasičnim sijalkam je dokončno »odsvetilo«!  Sijalke LED – edina izbira

Slovenija, 24. avgust 2023 – V skladu z dvema evropskima direktivama (o vsebnosti nevarnih snovi in energijski učinkovitosti) se bo z letošnjim septembrom s prodajnih polic poslovilo še nekaj tipov fluorescentnih in halogenskih sijalk, tako da je za skoraj vse sijalke, ki so namenjene uporabi v gospodinjstvih, dokončno nastopila doba LED-sijalk.

Velika večina klasičnih žarnic ter fluorescentnih in halogenskih sijalk že nekaj let ni več naprodaj v Evropski uniji, prepoved prodaje prvih z največjo močjo so začeli uveljavljati že v letu 2009.

V prvem obdobju so bile kot alternativa na voljo zgolj tako imenovane varčne sijalke, ki se med običajno uporabo pogosto niso izkazale (dolgotrajno ogrevanje, slaba kakovost svetlobe …), predvsem pa so vsebovale živo srebro. Sčasoma se je vendarle razvila industrija LED-sijalk, ki so zdaj kot alternativa na voljo za veliko večino navojev in nastavkov, kar pomeni, da se vsa starejša tehnologija lahko poslovi.

Kot pravi Boštjan Okorn z Zveze potrošnikov Slovenije, tokratno prenehanje prodaje določenih tipov fluorescentnih sijalk izhaja iz določil direktive o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS), saj vsebujejo nevarno živo srebro. Konec prodaje treh tipov halogenskih sijalk pa sledi določilom direktive o okoljsko primerni zasnovi izdelkov (Ecodesign).

Kot običajno pri takšnih mejnikih tudi tokrat velja, da prenehanje prodaje velja za nove dobave, medtem ko lahko trgovci spodaj navedene sijalke ponujajo, dokler jih imajo na zalogi.

Seznam sijalk, ki gredo iz prodaje 25. avgusta in 1. septembra, poiščite na tej AKTIVNI povezavi.