Decembrska praznična dogajanja v Ljubljani

Ljubljana, 11. december 2019 – Prazničnemu dogajanju v mestu se ta teden priključujejo druge tradicionalne decembrske vsebine. Mestne trge bo prevela glasba, na Špici pa bodo nastopili cirkusantje, artisti in drugi umetniki uličnega gledališča. Tudi letos se bo v Ljubljano s spremstvom pripeljal dobrotnik Dedek Mraz.

Na čarobni Križevniški ulici potekajo ustvarjalne otroške delavnice, predstave in drugi brezplačni dogodki za otroke, in sicer vsak vikend med 12. in 16. uro. Delavnice bodo na sporedu vse do 22. decembra.

Vzdušje preteklih časov na mestnih ulicah in trgih pa dnevno med 16. in 19. uro pričarajo tudi lajnarji v tradicionalnih meščanskih oblekah.

V Čarobnem gozdu v Paviljonu parka Zvezda lahko otroci vsak dan med 16. in 19. uro ustvarjajo izdelke, ki polepšajo praznične dni. Ob petkih, sobotah in nedeljah delavnice popestrijo še pravljične gledališke predstave. Program v izvedbi Pionirskega doma bo na voljo vse do 22. decembra.

Od ponedeljka, 16. decembra, do srede, 18. decembra, se bodo pred Mestno hišo vsak dan ob 17. uri zvrstili nastopi otroških pevskih zborov ljubljanskih osnovnih šol.

V Ljubljano je tudi že prispela Ledena kraljica, kraljica vseh pravljičnih bitij. Po mestu bo širila pravljico še 15. in 22. decembra med 17. in 19. uro, njeni ledeni spremljevalci pa bodo navduševali z žonglerskimi, čarovniškimi in akrobatskimi točkami, ki prevzamejo tako otroke kot odrasle.

Prav tako privlačni za vse generacije bodo nastopi uličnega gledališča Ana Mraz v izvedbi klovnov, žonglerjev, artistov in cirkusantov. Predstave bodo na Špici od četrtka, 26. decembra, pa do nedelje, 30. decembra, ob 17. uri.

V zadnjem tednu letošnjega leta se bo izpod Triglava v kočiji z vpreženimi lipicanci v Ljubljano pripeljal Dedek Mraz. Spremljali ga bodo plesalci, snežaki, medvedi, zajci ter druga bitja iz ljudskih pripovedk. Sprevod Dedka Mraza bo vsak dan od 26. do 30. decembra ob 17. uri krenil z Brega in potekal po tradicionalni trasi s postanki na Čevljarskem mostu, pred Mestno hišo, Prešernovem trgu in na Novem trgu, kjer se bo program začel.

V soboto, 14. decembra, se začenja glasbeni program na Novem trgu, ki bo trajal vse do 28. decembra, z izjemo božičnega večera in 27. decembra.

Ob 19. uri se bodo zvrstili naslednji izvajalci:

14. 12. Eva Boto

15. 12. Milizza – Sting & The Police Tribute band

16. 12. Fed Horses

17. 12. TRY! – John Mayer Tribute

18. 12. Big Band Šmarje pri Jelšah

19. 12. Batista Cadillac

20. 12. Stenbend

21. 12. Soul, Jazz in Jaz

22. 12. Teo Collori in Momento Cigano

23. 12. Vudlenderji

25. 12. Big Band NOVA in Tinkara Kovač, Mojca Rusjan, Andrej Orel

26. 12. Romano Glauso & Moira

28. 12. Pop Deluxe Band

V torek, 24. decembra, bo ob 17. uri pred Mestno hišo tradicionalen božični koncert, ki vsako leto pričara posebno vzdušje v srcu praznično okrašene Ljubljane. Obiskovalci bodo prisluhnili gospelu in božičnim pesmim. Nastopali bodo: Maja Keuc – Amaya in sedemčlanska volkalna skupina Soul out.

V četrtek, 26. decembra, se bo pričel glasbeni program na Kongresnem trgu. Program na velikem odru bodo zaznamovali nastopi pevcev in skupin popularne glasbe:

26. 12. ob 20:30 Janez Bončina Benč, Željko Joksimović (Hrv)

27. 12. ob 20:30 Lea Sirk, Vlado Kreslin

28. 12. ob 20:00 KiNG FOO, Tony Cetinski (Hrv)

29. 12. ob 20:30 Buržuazija, San Di Ego, Parni Valjak (Hrv)

30. 12. ob 20:00 Slavko Ivančič, Klapa Rišpet (Hrv)

1. 1. 2020 ob 20:00 Cherry Wine – Tribute to Amy Winehouse

Na glasbenem odru na Pogačarjevem trgu se bo vsak dan do 5. januarja odvijal glasbeni program narodno-zabavne glasbe, od 25. decembra do 30. decembra pa bo na voljo poseben glasbeni program, kjer se bodo ob 17. uri zvrstili slovenski glasbeniki popularne in narodno-zabavne glasbe:

25. 12. Ansambel Livada, Ansambel Mladi Asi in Ansambel Poziv

26. 12. Ansambel Gorenjski Kvintet, Robert Ficker, Simon Bučar z orkestrom harmonikarjev, Ansambel Kvinta in Polkaholiki

27. 12. Ansambel Mladi Godci, Ansambel Blegoš in Skupina Harmonk’N’Roll

28. 12. Ansambel Trenutek, Vokalna skupina Vox Corde in Ansambel Razgled

29. 12. Ansambel Gregorja Kobala, Andreja Zaletel in Ansambel Hec

30. 12. Ansambel Zadetek, Vokalna skupina Cantare in Ansambel Petovia Kvintet

Oder na Trgu francoske revolucije bo 30. decembra ob 19. uri gostil izvajalce rock glasbe: Bombyx Lori, Koala Voice, Orlek, Recycleman.

Program prireditev v okviru projekta December 2019 v Ljubljani je objavljen na uradni spletni strani zavoda Turizem Ljubljana./LN/Foto:LN