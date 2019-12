Tako je, če slovensko podjetje, v tem primeru Gorenje, dobi pravega lastnika

Kitajski lastniki Gorenja (ki so ga predhodna vodstva Gorenja, na čelu s Franjem Bobincem, nekoliko zavozili in spravili v rdeče številke) zdaj, ko so stoodstotni lastniki, želijo izboljšati učinkovitost, med drugim pa to pomeni tudi odpuščanja, in sicer zato, da bi svoje podjetje spravili iz rdečih številk.

Kitajski Hisense, ki je v lastništvo Gorenja vstopil maja 2018, ravna pač tako, kot ravnajo lastniki, ki si želijo ustvarjati dobiček, kar je logično in normalno. Kitajski lastniki so se, med drugim odločili tudi za selitev upravnega dela v Ljubljano (leta 2020), kjer naj bi zaživelo podjetje, ki naj bi se imenovalo Hisense Gorenje Europe Services.

Pod to družbo bo po zadnjih podatkih prešlo okoli 930 zaposlenih iz Velenja, od tega se bo predvidoma preko sto petdeset moralo voziti iz Velenja v Ljubljano, seveda, če bodo še naprej želeli delati za kitajskega lastnika.





Vidite, tako je pač, ko nekoč socialistično podjetje s slovensko lastniško »prelevitvijo« postane »lastniško« podjetje, a nato last socialistične države s kapitalističnim pristopom. Ob tem pa ta misli, da so delavci, v tem primeru Gorenja, le “proizvodni sistem”, kot to velja pri njih na Kitajskem.

Je pa res, da je to še vedno bolje, kot da bi Gorenje prešlo v last balkanskih tajkunov, kar je še eden od slovenskih »lastniških« pristopov./Pripravil: Janez Temlin/Fotografije: avtorska last press Gorenje/