Oškodovani obrtniki, ki so vplačevali v Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP), so se odločili za kolektivno tožbo

Oškodovani obrtniki, ki so vplačevali v Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP), so sporočili, da so se odločili za kolektivno tožbo, saj je sklad maja letos napovedal znižanje poklicnih pokojnin za 30,4 odstotka, kar je bilo tudi storjeno. Ta trenutek je k tožbi pristopilo že 500 obrtnikov, rok za pristop h kolektivni tožbi pa je zaradi velikega zanimanja podaljšan do konca leta, in sicer do 31. decembra 2019.

Namreč, kljub številnim opozorilom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je skupščina SOP maja letos izglasovala znižanje poklicnih pokojnin, kar je razburilo in seveda oškodovalo številne obrtnike in podjetnike, prejemnike pokojnin, ki so več let ali celo desetletij vplačevali v Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP).

Na pobudo članov je OZS pri Odvetniški družbi Čeferin naročila pravno mnenje in oškodovancem ponudila pomoč. Oškodovanci SOP so se v okviru Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec povezali in pristopili h kolektivni tožbi zoper SOP, da bi dobili nazaj svoje obljubljene pokojnine.

Spomnimo – med oškodovanci so tudi takšni, ki so v SOP vplačali več kot 80 tisoč evrov, sedaj pa so jim že tako nizke pokojnine znižali za več kot 30 odstotkov. To je za obrtnike in podjetnike nedopustno, da je legitimnost sklepa o znižanju pokojnin vprašljiva, pa meni tudi Odvetniška družba Čeferin.

Vsak oškodovanec, ki se želi pridružiti kolektivni tožbi, mora podpisati pooblastilo za zastopanje, ki mora vsebovati tudi podatke o trajanju vlaganja v sklad in višino oškodovanja. Pooblastila za zastopanje in vsa dodatna pojasnila obrtniki in podjetniki dobijo na svojih območnih obrtno-podjetniških zbornicah, rok za oddajo pooblastil pa je 31. december 2019, so še sporočili nosilci obveščanja o vložitvi kolektivne tožbe proti Skladu obrtnikov in podjetnikov (SOP).

Več informacij o tožbi najdete tudi tu: http://ooz-logatec.si/aktualno/349/kolektivna_tozba_oskodovancev_sop/.