Nova Gorica, 11. 12. 2019 – Ko so sporočili iz HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica je v Sloveniji prvič na obisku sloviti sicilijanski chef Pino Cuttaia (2* Michelin), ki s svojo idejo »Nnumari« podaja roko Hitovemu projektu Glocal Gourmet. Chef Pino Cuttaia si prizadeva za ohranitev mediteranskega morja, k sodelovanju s Hitom pa so ga pritegnili skupni pogledi na trajnostno prihodnost. Letošnji cikel Glocal Gourmet dogodkov se zaključuje z današnjo večerjo v Perlini restavraciji Calypso.







»K obisku Slovenije in k projektu Glocal Gourmet so me pritegnili predvsem skupni cilji, ki si jih delimo,« pravi Pino Cuttaia. Družba Hit je prizadevanja za trajnostno prihodnost začrtala po poti, ki poleg vrhunskih kulinaričnih izkušenj združuje še izmenjavo znanj, spodbujanje rabe lokalnih pridelkov ter zmanjševanje rabe plastike. Želijo si, da bi projekt Glocal Gourmet Slovenijo še naprej spremljal na poti do Evropske gastronomske regije 2021, letošnji cikel Glocal Gourmet dogodkov pa bodo v Perli zaokrožili, kot že rečeno, danes, 12. decembra.

Ko so še sporočili iz HIT-a gostujoči chef Pino Cuttaia v Novo Gorico prinaša idejo »Nnumari«, ki v sicilijanskem dialektu pomeni »v morju«. »Morje je moj vrt,« razlaga Cuttaia in poudarja, da je potrebno preučiti modele trajnostnega gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja skupnega mediteranskega prostora. »Srečujemo se s tveganjem, da za vedno izgubimo bogastvo morja, zato moramo razmisliti kako z njim prav upravljati,« dodaja Cuttaia.

Ker Pino Cuttaia v Slovenijo prihaja prvič želi to priložnost izkoristiti za spoznavanje in primerjavo, pa tudi za jasno sporočilo, da so kuharji ambasadorji našega prostora in časa, ki morajo svoja znanja deliti in jih dati na razpolago širši skupnosti. Prav slednje predstavlja enega ključnih elementov projekta Glocal Gourmet. V kuhinji restavracije Calypso bo ob gostujočem chefu tudi ekipa kuharjev, ki jih vodi Dalibor Janačković ter dijak Biotehniške šole iz Šempetra pri Gorici. Matjaž Šinigoj, vodja Perlinih kuhinj, pa je ob tej priložnosti predstavil tudi novo, zimsko zbirko receptov za tradicionalne goriške jedi prihodnosti (oglejte si jih – tu so).

Ko še sporočajo iz Hita, bodo tudi tokrat na krožnikih večerje Glocal Gourmet mesto našli lokalni pridelki in živila, kot so tolminska skuta, tolminski sir, ohrovt, kaki, soška postrv ter nekaj morskih vzporednic (skuša, trska, hobotnica…) po izboru gostujočega chefa. Biotehniška šola je za kuharski izziv zagotovila letošnje hladno stiskano devično oljčno olje, ki je zvrst najpogostejših lokalnih sort: briške črnice in drobnice, istrske belice in gorgazza. A, naj še kaj dodamo? Ne! Vse je jasno!/Pripravila za objavo: ATS/LN/ Foto: press HIT, avtor: Tomaž Jelen