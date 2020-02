NA JUBILEJNEM 60. KURENTOVANJU NA PTUJU PREKO 50.000 OBISKOVALCEV IN VEČ KOT 3.000 MASK IZ 15 DRŽAV

Kot so sporočili organizatorji je 11-dnevnem ptujskem Kurentovanju je ta dosegel včeraj vrhunec s Mednarodno karnevalsko povorko, ki si jo je ogledalo rekordno število obiskovalcev, in sicer preko 50 tisoč. Napovedi, da bo peti letni čas v najstarejšem slovenskem mestu letos še posebno razigran in pisan so se uresničile. Nekaj je k temu prispevalo že skoraj pomladno vreme, malo pa tudi dejstvo, da je Ptuj letos tudi uradna evropska prestolnica karnevalov, največ pa žlahtni jubilej, ki ga letos slavi naš osrednji zimski kulturno-etnografski festival, ki se odvija tudi pod patronatom UNESCA.

Tudi tokrat so bili osrednje pozornosti deležni kurenti in drugi slikoviti pustni liki s Ptuja in okoliških krajev, kar znova dokazujejo, da so te šege in običaji še kako živ in pomemben del lokalne identitete. Številni sodelujoči otroci in mladi pa vlivajo upanje, da se bo ta bogata tradicija nadaljevala tudi v prihajajočih desetletjih.













Nedeljska povorka je bila v primerjavi s prvo, slikovitim prikazom slovenske in mednarodne pustne etnografije, nekoliko bolj sproščena, saj so se tradicionalnim maskam pridružili tudi modernejše pustne maske, prijetno vzdušje in vreme pa sta na Ptuj privabila tudi mnoge znane obraze iz kulturnega, družbenega in poslovnega sveta ter kak ducat vinskih kraljic. Potem, ko mu je sprejem kurentov v Državnem zboru preprečila bolezen, je Ptuj obiskal tudi častni pokrovitelj 60. Kurentovanja, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, mag. Dejan Židan, županja Nuška Gajšek pa mu je ob tem podarila sliko Jerneja Forbicija z motivom Kurenta.60.

Kurentovanje bo danes v znamenju jubilejne 10. povorke otrok iz vrtcev, v torek pa bo na Ptuju spet poseben dan s celodnevnim rajanjem in večernim pokopom Pusta. Več informacij je na voljo na www.kurentovanje.net.

Pa še to! Kurentovanje je največji slovenski pustni dogodek, ki organizirano poteka že od leta 1960. Nastalo je na pobudo Draga Hasla in somišljenikov, ki so ga prvič organizirali skupaj z Zgodovinskim društvom Ptuj. Decembra 2017 so bili Obhodi kurentov vpisani na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Leta 2016 je Lonely Planet Kurentovanje razglasil za 7. najboljši karneval na svetu, ob bok Riu in Benetkam./LN/Foto: press/Marko Pigac