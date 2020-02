Na obisku mesta, ki je znano po edini jedrski elektrarni pri nas, in predvsem po ljudeh, usmerjenih v prihodnost

Za uvod zapišimo, da v Sloveniji in svetu obstaja mesto, ki je znano po edini slovenski jedrski elektrarni (JE), ki se imenuje Krško. In kje se mesto nahaja? Krško se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, kjer se dolina reke Save razširi v prostrano Krško polje.

Ob tem pa velja vedeti, da Krško ni znano samo po Jedrski elektrarni. Ne! Znano je tudi po znamenitem Krškem polju, kjer je prodnata dolina, prepletena s travniki in polji, preko katerih se na južnem obrobju vije reka Krka. Pa po gričevnati pokrajini na severu, levem bregu reke Save, ki ga zaključuje krško hribovje, z gozdovi in poraščenim pobočjem Bohorja.

Velja dodati še to, da celotno Krško polje obdajajo manjši griči, ki so porasli s sadovnjaki in vinogradi, pa se na jugu končajo ob vznožju Gorjancev, poraščenih z bukovimi gozdovi, v katerih pa domuje številna divjad. Na zahodu pa to občino zaokrožuje dolina Krakovskega pragozda, ki je zaščiteno področje in je domovanje nekaterih redkih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst pri nas.

O pradavni naseljenosti Krškega pričajo tudi arheološke najdbe v Ajdovski jami iz kamene dobe, ostanke iz zgodnje železne dobe so našli na Libni nad Krškim, ostanki nekdanjega rimskega mesta in rečnega pristanišča Neviodvnvma, ki je še vedno vidno pri Drnovem. Srednji vek pa je pokrajino v območju Krškega zaznamoval s številnimi gradovi in cerkvami. Tako se Krško lahko pohvali tudi s kar nekaj gradovi, in sicer: gradom Rajhenburg, graščino Turn, Krškim gradom, Šrajbarskim turnom, gradom Reštanj in gradom Raka.

No, da pa bi vam lahko mesto Krško predstavili, predvsem pa tam zanimive posameznike, smo morali za uvod »premagati« razdaljo 98 kilometrov med Ljubljano in Krškim.

No, in mi smo jo tokrat “premagali” v sodelovanju s Slovenskimi železnicami, ki so nam omogočile, da nas je njihov vlak z oznako EN 415 iz Ljubljane, preko Zidanega Mosta in Sevnice v 1 uri in 21 minutah »dostavil« v Krško.

No in ko smo se skobacali s hitrega vlaka na relaciji Beljak – Zagreb, ki nas je “odložil” na Železniški postaji v Krškem, sta nas tam pričakala predstavnica turistično informacijskega centra Krško Ksenija Kragelj in podžupanja občine Krško Ana Somrak. Kaj je povedala o delovanju občine podžupanja Somrakova o občini Krško, ki se vse bolj razvija in širi svojo dejavnost tako na gospodarskem kot turističnem področju, pa si lahko ogledate v video posnetku zgoraj.

















































Obisk Tržnice Videm-Pustnega sejma z rokodelci in ponudniki pridelkov krškopoljca – Na videmski strani Krškega ob sobotnih dopoldnevih središče dogajanja predstavlja Tržnica Videm. Objekt tržnice in dvorišče je bilo v celoti obnovljeno. Obnova precej dotrajanega objekta se je pričela v letu 2014, ko je tudi Občina Krško tako kot ostale posavske občine pristopila k projektu Posavska špajza s ciljem oživiti in obnoviti tržnico, ki naj bi omogočila boljšo tržno organiziranost lokalnih ponudnikov za neposredno prodajo na enem mestu. Ob navadnih sobotah se na tržnici predstavlja okoli 15 ponudnikov, ob organiziranih dogodkih pa celo preko 50 ponudnikov iz celega Posavja in tudi Kozjanskega.

Tržnica deluje v dveh nadstropjih. Spodnje nadstropje predstavljajo lastniške mesnice, lokali in osrednji del s stalno ponudbo kmetij, ki so redni ponudniki lokalnih dobrot, sadja in zelenjave.

V zgornjem delu tržnice je Občina Krško z različnimi partnerji izvedla še nekaj projektov (Riba je in, Povezani s Savo, Gremo na tržnico). Z evropskimi projekti smo pridobili opremo, ki nam omogoča, da tržnica vedno bolj, z različnimi dogodki postaja središče srečevanja, hkrati pa nudi vsem lokalnim ponudnikom boljšo tržno organiziranost, občanom pa tudi dostop do lokalno in regionalno pridelane hrane, rokodelskih izdelkov in podobno.

Mi smo imeli srečo, ker smo bili na Tržnici Videm deležni posebnega dogodka, saj je imel tokrat sejem pester dopolnilni spremljevalni program, mlajšim obiskovalcem so omogočili, da so na posebnih delavnicah izdelovali pustne maske, v sklopu dogodka pa je potekala tudi predstavitev dveh projektov in sicer »Urbana obrt« ter »Črno belo bogastvo Krškega polja«. »Črno belo bogastvo Krškega polja« nam je omogočilo, da smo lahko okušali dobrote iz znamenitega krškopoljca. Kot prvi v Sloveniji pa so predstavili »Ribomat«, ki bo delal družbo »Medomatu«. Gre zato, da bodo lahko obiskovalci tržnice s pomočjo »ribomata«, ki je plod domačega znanja, kupovali tako sveže kot sušene postrvi.

No, in ker smo bili pred začetkom pustnih dogajanj, so obiskovalce tržnice obiskali člani društva Prforcenhaus, ki so poskrbeli za čisto pravo pustno vzdušje. Kaj še dodati? Nič« Obisk Tržnice Videm-Pustnega sejma z rokodelci in ponudniki pridelkov krškopoljca je bil res zanimiv dogodek prvih ur našega enodnevnega obiska Krškega z okolico.

No, ker smo že omajali krškopoljskega prašiča, velja dodati, da je to edina ohranjena slovenska avtohtona pasma prašičev pri nas. Razvila in oblikovala se je na območju širše Dolenjske in južne Štajerske ter ohranila na območju Krškega polja. Od tod se je razširila po celotni Sloveniji. Ob tem velja še vedeti! Osnova za prepoznavanje krškopoljskih prašičev ni zgolj zunanjost, ampak tudi označitev. Ušesna znamka, na kateri je zapisana neponovljiva ušesna številka, je osnova za dokazovanje pasme. Prašič brez te številke ni krškopoljski prašič!

Pred odhodom do vinogradniške kmetije Žaren, družinske vinogradniške kmetije Kerin ter na koncu Gostilne Kunst dodajmo, da je bil naš gostitelj Krškega njegovega zaledja Center za podjetništvo in turizem Krško, ki v sodelovanju z Občino Krško, skrbi za organiziranje različnih tematskih dogodkov. Kako je bilo ob našem obisku na tržnici, si lahko ogledate tudi v posebni reportaži, s katero vam želimo približati zanimivo dogajanje na Krški tržnici Videm, ko se tam kaj dogaja. In, kot boste videli, se ob našem obisku je.

Predstavitev vinogradniške kmetije Žaren – Da je področje Krškega res poslovno naravnano, smo se lahko prepričali ob obisku vinogradniške kmetije Žaren oziroma, kot se imenuje podjetje Albiana, vinska klet Žaren, ki ga najdete v Nemški vasi 1, 8273 Leskovec pri Krškem.































Vinogradniška kmetija Žaren sega v leto 1936, ko je bilo kupljeno posestvo z 20 hektarji zemlje. Kupil ga je že pokojni Albin Žaren s trdo prisluženim denarjem 11- letnega dela v Kanadi. Z ženo Ano sta začela obdelovati prve vinograde. Dolga leta je bila to mešana kmetija, z mnogimi dejavnostmi. Tradicijo je nadaljeval sin Janez z ženo Berto, ki je ostal na kmetiji. Danes vinogradniško kmetijo Žaren vodi že tretji rod. Izmed treh otrok je Jerneju ljubezen do zemlje začrtala pot na kmetiji. Danes se z ženo Lidijo in tremi otroci posvečajo izključno vinogradništvu in vinarstvu. Ponosni smo na svojo klet, ki ima bogato zgodovino in tradicijo. Odlikuje jo častitljiva starost, po razpoložljivih podatkih preko 300 let pravi sedanji gospodar in svoje dosežke in pristope predstavi tako…

A je še kaj za dodati? Da! Vinogradniška kmetije Žaren je dokaz, da središče poslovnih učinkov ne določa kraj, ampak znanje in ljudje, ki vedo kaj hočejo. In za Žarnove velja prav slednje.

Hiša frankinje – Družinska vinogradniška kmetija Kerin pa je »vinski hram«, ki že od leta 1981 – v rojstnem letu sedanjega mladega gospodarja Lojzeta Kerina ml. ponuja nekaj vrst modre frankinje.

Kot vzhičeno razlaga mladi gospodar je frankinja popolnoma zaznamovala razvoj kmetije Kerin, ki se je iz mešane kmetije s sadjarstvom, lesom in živinorejo postopoma usmerila pretežno v vinogradništvo. To je mladega in nadobudnega sedanjega gospodarja Lojzeta Kerina ml. »zaznamovala«, da je na Biotehniški fakulteti diplomiral s temo v povezavi z modro frankinjo in ima v svoji ponudbi kar 7 vin iz modre frankinje in celo belo zvrst ter seveda cvička, ki ostaja del te krajine in tudi del Kerinove kmetije.



Hišo frankinje so Kerinovi s pomočjo številnih izvajalcev, domačinom in prijateljev gradili dve leti. V zgornjem delu hiše se nahaja ob straneh odprt večji pogostitveno-družabni prostor, ki sprejme več kot 200 oseb, grandioznost prostora pa daje masivno hrastovo ostrešje. Ob tem prostoru se nahaja uvodni tehnološki del, ki se nadaljuje v osrčju (spodnjih prostorih) hiše s kapaciteto proizvodnje okoli 100.000 l vina. Ob tehnološkem delu kleti je estetsko izjemno tenkočutno dodelana zorilna klet z lesenimi sodi in manjšo prodajalno, iz katere se po zavitem hodniku sprehodimo do hišne vinoteke.

No, pa zakaj bi mi razlagali, saj imamo posnetek, ki dokazuje širino gospodarja Lojzeta Kerina ml.

In kaj še dodati? To, da mladi gospodar pravi! “Mi ostajamo vinogradniška kmetija Kerin, ki bo nadaljevala družinsko tradicijo, a z novimi prijemi”. Zagotovo bo gospodar Lojze uspel, saj njegova Hiša frankinje – Družinska vinogradniška kmetija Kerin že v tem trenutku premore pet potomcev in z enim na poti. To pa pomeni, da gospodar Lojze Kerin ml. že ve, kako je treba gledati na prihodnost.































Ker ima dan le določeno razpoložljivo število ur, smo se ob koncu obiska Krškega in prej omenjenih vrhunskih vinarjev v njegovi okolici, ob zaključku dneva dali pogostiti v Gostilna Kunst, ki je v Leskovcu pri Krškem. Gre za gostilno, ki jo upravlja Srečko Kunst s svojo generacijo prihodnosti.

Šef gostilne Srečko Kunst je, preden nas je pogostil z izbranim menijem, dejal, da sta družinsko gostinsko dejavnost na trdne temelje postavila že njegova starša, mama Tončka in oče Feliks, zgodbo pa s posluhom, poznavanjem in pripadnostjo nadaljujejo vsi njegovi člani družine, žena Breda, hči Tjaša z Andrejem in sin Nejc s Tamaro, v prvi vrsti pa z izvrstnim poznavanjem svojega dela zaposleni, ki jih prav tako šteje za člane družine, ki se zavedajo, da je potrebno goste ne le nahraniti in postreči, temveč jih gostoljubno sprejeti v prijetnem ambientu, gostiti, se jim posvetiti in s celovito kakovostno ponudbo doseči, da se bodo ti vračali in svoje zadovoljstvo delili in prenašali tudi drugim.













No, in mi lahko zapišemo, da ni kaj dodati. Razen tega, da bo širok nasmeh in pozitiven odnos Srečka Kunsta ter njegovih sodelavcev zagotovo še dolgo privabljal v Gostilno Kunst številne goste.

Vidite, tako je bilo, ko smo turistični novinarji bili na obisku mesta, ki je znano po edini jedrski elektrarni pri nas, predvsem po ljudeh, usmerjenih v prihodnost. Ob tem pa velja dodati, da smo vam to lahko predstavili, ker so tako hoteli nosilci Centra za podjetništvo in turizma Krško v sodelovanju z Občino Krško. /Pripravila: Alenka Seme in Janez Temlin/Foto in videlo: Ljubljanske novice http://www.ljnovice.com