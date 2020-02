»Simbol države« Maša Kociper ostaja poslanka

Kot kaže, bo »simbol države« poslanka stranke Alenke Bratušek Maša Kociper ostala v državnem zboru, čeprav je poslanski stolček zasedla namesto ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra Jožefa Česnika.

Namreč Česnik se je odločil, če bo z izvolitvijo Janševe vlade izgubil ministrski stolček ostal le član stranke, torej se ne bo vrnil v državni zbor, kjer njegov poslanski mandat zaseda Maša Kociper.

To je tista poslanka, ki je pozornost na družbenih omrežjih požela s svojo interpretacijo, kaj oziroma kdo so simboli države. Genialka Kociprova je konec lanskega leta namreč na seji enega od parlamentarnih odborov, ko so govorili o poslanskih plačah, »butnila« to neumnost: »Zakaj mi sploh imamo državo, če mi ne znamo niti najvišjih simbolov države ceniti? To je simbol države, je poslanec,« je povedala sicer diplomirana pravnica, ki jo te bedaste definicije kaj so poslanke oz. poslanca celo sram ni bilo. Logično…!

Samo v vednost: simboli države so trije, in sicer grb, zastava in himna Republike Slovenije.

No, da ima SAB pametnjakoviče za poslance, kaže tudi današnja izjava nekoč jokajočega ministra Marka Bandellija, zdaj poslanca, ki je izjavil, da nastajajoče vlade ne bodo podprli. Bandelli je povedal, da so se poslanci SAB v izogib špekulacijam, za koga je kdo glasoval, odločili, da na tajnem glasovanju o mandatarju Janezu Janši, ki bo prihodnji torek, glasovnic sploh ne bodo prevzeli glasovnic. Torej še en dokaz več kako deluje SAB.

No dodajmo še to, da bo, če bo Janša potrjen, ostala brez “dela” predsednica stranke SAB Alenka Bratušek, ki nima zagotovljenega stolčka v državnem zboru, ker se njej ni uspelo uvrstiti v Državni zbor./LN