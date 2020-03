Podjetje Bisnode predstavilo poglede o vplivu koronavirusa na poslovni svet

Podjetje Bisnode, ki je mednarodno podjetje za podatke in analitiko, katerega portfelj storitev vključuje bonitetne informacijske storitve je pripravilo nekaj zelo aktualnih informacij o vplivu koronavirusa na poslovni svet, ki bodo nedvomno koristne za podjetja, samozaposlene in zaposlene širom Slovenije. Za dodatne informacije in izjave me prosim kontaktirajte. V sporočilu za javnost so predstavili nekatere svoje poglede vpliva koronavirusa na poslovni svet, in sicer pravijo:

Upočasnitev gospodarske rasti je neizbežna

Izbruh koronavirusa na Kitajskem in širjenje le-tega po svetu sta zadala hud udarec napovedim svetovne rasti v letu 2020. Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka sta že znižala napoved za leto 2020, po nekaterih predvidevanjih pa lahko situacija vodi celo v novo gospodarsko krizo.

Svetovalna družba McKinsey & Company je napovedala dva možna scenarija gospodarskih sprememb, zaradi pandemije koronavirusa. Po prvem scenariju bodo karantene, omejitve potovanj in trgovanja povzročile velik upad potrošnje, kar bo vodilo v recesijo. Podjetja bodo začela izgubljati dohodek in nato odpuščati delavce, zaradi česar bo stopnja brezposelnosti močno naraščala. Poslovne investicije se bodo zmanjšale, naraslo pa bo število podjetij v stečaju, kar bo pomenilo še večji pritisk na finančni sistem. Ker se bo stopnja nevarnosti z okužbo v poletnem času zmanjšala, jeseni pa bodo države bolje pripravljene na razmere, se bo proti koncu leta 2020 gospodarstvo začelo pobirati, vendar pa bo predvideni BDP na globalni ravni upadel za 2-2,5 %.



Drugi scenarij, po katerem virus ni zgolj sezonska bolezen, je bolj usoden za gospodarstvo. Povpraševanje bo namreč skozi celo leto manjše, v najbolj prizadetih sektorjih se bo število odpuščanj in stečajev podjetij povečevalo do konca leta 2020 in še v letu 2021, kar bo recesijsko spiralo še poslabšalo. Kriza bo najbolj udarila mala in srednje velika podjetja, bolj izrazita pa bo v manj razvitih gospodarstvih. Pandemija bo močno prizadela gospodarstvo na globalni ravni, situacija bo v najslabšem primeru podobna finančni krizi v letih 2008 in 2009. Z upadom BDP se bodo soočile vse gospodarske velesile, okrevanje pa se bo začelo šele v drugem četrtletju 2021.



Reševanje slovenskega gospodarstva



Vlada Republike Slovenije skuša zmanjšati negativni vpliv na poslovanje s sprejetjem ukrepov, kakor so delo od doma, ugodna posojila v okviru SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada ter prilagojeni načini plačevanja davkov. Potrjeni predlogi so bili že poslani v obravnavo v državni zbor. Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače predvideva državno pomoč podjetjem, ki zaradi slabega poslovnega položaja ne bodo mogla zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenim delavcem in jih bodo zato napotila na začasno čakanje na delo. V tem primeru bodo delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 80 % osnove za nadomestilo plače, pri čemer bo država nosila 40 % bremena, preostalih 60 % pa delodajalec. Breme plačila nadomestilo plače v višini 80 % osnove pa bo v celoti nosila država v primeru, ko delavec zaradi individualno odrejene karantene z odločbo ministra za zdravje ne bo mogel opravljati dela.



Za samozaposlene naj bi bil omogočen odlog plačila prispevkov v aprilu, maju in juniju 2020. Po predlogu Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev se kreditojemalcem, ki zaradi negativnih učinkov epidemije ne bodo mogli poravnavati svojih obveznosti iz kreditnih pogodb, omogoči odlog vračila za 12 mesecev. Predlog zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju podaljšuje rok za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil na 31. 5. 2020 ter zamika rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019 na 30. 6. 2020, kar prinaša tudi spremembo skrajnega roka za vložitev napovedi za odmero dohodnine (31. 8. 2020).



Kako se izogniti sodelovanjem z lažnimi podjetji? Prevar je vse več.



Pojavljajo se »blef« podjetja, ki na posojila kupujejo produkte, nato pa bankrotirajo. Mnoga prevarana podjetja posojilno izgubo zaradi stečaja posojilojemalca odpišejo, ob tem pa se ne zavedajo, da so bile dejansko žrtve zločina. V prihodnosti naj bi prihajalo do vse več kreditnih goljufij, zato se morajo podjetja zavedati potencialnega tveganja, ki ga lahko predstavljajo novi in tudi obstoječi poslovni partnerji. Kako zagotoviti, da ne postanete žrtev lažnih podjetij? Tri pomembne točke, ki si jih morajo zapomniti vsi podjetniki in podjetnice, če ne želijo postati tarča lažnih podjetij, ki ne plačujejo, so naslednje:

• Nove stranke je treba natančno preučiti – Danes so goljufi tako premeteni, da morate biti vedno korak pred njimi. Če se vam porodi najmanjši dvom, je stranko vredno preučiti. Ali je naslov pravilen? Ali ima spletno stran?

• Pravilno izračunati njihovo bonitetno oceno – Natančno preučite bonitetne podatke in bodite posebno pozorni na to, ali so se v podjetju v zadnjem času zgodile kakšne večje spremembe. Kdo sestavlja upravo? Ali je v preteklosti že prišlo do kakšnega stečaja?

• Obstoječe stranke pa pazljivo spremljati – Bisnode raziskave kažejo, da 80 % vseh kreditnih izgub povzročijo obstoječe stranke, zato je ključno spremljati tudi njihov položaj.



Kako zmanjšati tveganje?



Poslovno tveganje lahko znatno optimizirate, če imate ob pravem času na voljo prave informacije. Z Bisnode rešitvami tako lahko najdete nove stranke in spremljajte pričakovane spremembe na trgu, kar je še posebej pomembno v turbulentnih časih. Nastavite si lahko obveščanje o blokadah podjetij, spremljate plačilni indeks in preverjajte, kako vaši partnerji plačujejo ostalim poslovnim partnerjem, koliko povezanih podjetij je v lastniški mreži in kako so podjetja pripravljena na izredne razmere ter preverite, ali je podjetje objavilo stečaj, saj imate 90 dni časa, da terjatve prijavite v stečajno maso. Da bi zaznali goljufe in jim preprečili, da postanejo del portfelja vaših kupcev, smo razvili rešitve za preprečevanje prevar./LN