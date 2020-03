Naslednji mesec bo težak in poln izzivov!

Robert Rolih je v članku »Covid-19: Globalna kriza v nastajanju« prvega marca zapisal: »Glede na to, kar vidim, se težave covid-19 ne bodo rešile preko noči, verjetno ne bo prišlo do okrevanja gospodarstva v obliki črke V, razen če se zgodi tako imenovani pozitivni črni labod (nepredvidljiv dogodek). To bi bilo na primer hiter razvoj cepiva ali učinkovit način zdravljenja. Globalna gospodarska motnja je resnična in bo imela učinek domin na vse vidike našega življenja.«

Zdaj pa že vemo, kaj je sledilo. Odziv Evrope je bil počasen, Združenih držav še počasnejši, v Združenem kraljestvu pa je izostal. Angleži stavijo veliko, ko igrajo na igro razvoja kolektivne imunosti, po mnenju Roliha z majhnimi možnostmi uspeha. Nato pa je prišel udarec.

Lahko verjamete, kaj je storila ameriška centralna banka (FED)?

»Znižali so obrestno mero na nič in začeli nov krog količinskih popustov v vrednosti 700 milijard ameriških dolarjev. To je velika poteza, poteza za zgodovinske knjige, toda na žalost neumna!«, je prepričan Rolih.

Težav globalne pandemije ne morete rešiti z nižanjem obrestnih mer. Če so ljudje zaprti v svojih domovih, to ne bo imelo učinka. Oziroma še huje. Poteza odkriva, da je stanje v gospodarstvu slabše, kot mislimo. Kapitalski trgi so se na spodbudo odzvali negativno, saj so ameriške delniške terminske pogodbe padle za 5 odstotkov in dosegle še dovoljeno spodnjo mejo.

Robert Rolih je glede tega napovedal: »Če bodo vrednosti delnic padle za med 30 do 50 %, bo to priložnost za dolgoročne vlagatelje, ki se ponudi enkrat na desetletje. Kot se je zadnjič leta 2009. Resnično pa upam, da do tega ne bo prišlo.«

Vse bolj pa se kaže, da bo do tega prišlo prej, kot je napovedal Rolih, morda celo, da je v oceni preveč optimističen.

Kaj to pomeni za vaše naložbe?

Robert Rolih poudarja, da dolgoročnih naložb v indeksne sklade ne misli prodajati in enako svetuje vsem vlagateljem. Ker pa zadnja leta ni veliko vlagal, mu je ostalo nekaj denarja, ki čaka na pravo priložnost. Glede na dogajanje je to lahko celo priložnost življenja. Stranke, ki obiskujejo njegove tečaje, bo obvestil, kdaj bo spet začel vlagati v delniške sklade, da bodo ti lahko pravočasno izkoristili priložnosti, ki se bodo ponudile na kapitalskih trgih.

Kaj storiti v naslednjih tednih, morda mesecih?

»Dogajanje okoli bolezni covid-19 vzemite skrajno resno. Ostanite varni, ostanite doma«, sporoča Robert Rolih.

Dovolj je, da novice pregledate dvakrat na dan, ni potrebe, da zanje porabite 5 ali celo več ur. Nobene pomembne informacije ne boste zamudili. Namesto tega čas, ki vam je na razpolago, porabite za učenje novih spretnosti, razmišljajte o novih poslovnih priložnostih in čim več berite knjige. Razmere so velika priložnost, da preoblikujete posel ali zaposlitev, postanete vodilni na svojem področju in razvijete osebno blagovno znamko.

»Razmere bomo uredili. Človeštvo ima sposobnost reševanja velikih težav in tudi to bomo rešili«, je optimističen Rolih. V naslednjih tednih in mesecih se bodo razmere poslabšale, potem pa bo bolje in vrnili se bodo lepi časi. »Želim vam neverjetno finančno prihodnost«, še dodaja./https://www.businesstitans.online/