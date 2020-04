Cinestar TV: Največje filmske uspešnice lahko od danes naprej gledate v svojem domu

Uspešnice, kot so z oskarjem nagrajena mojstrovina Sama Mednesa 1917, najnovejši film Riana Johnsona Nož v hrbet ter z oskarjem nagrajena eksplozivna zgodba po resničnih dogodkih One so bombe so zgolj nekateri od velikih filmskih naslovov v distribuciji podjetja BLITZ Film & Video Distribution, ki so zdaj na voljo v digitalnih videotekah.

Fizične videoteke so stvar preteklosti, digitalne pa so še kako stvar sedanjosti, in prav te najbolj vznemirljive in nagrajevane filmske uspešnice prinašajo naravnost v toplino vašega doma. Od danes, 8. aprila, so velike uspešnice na voljo v digitalnih videotekah izbranih kabelskih operaterjev, so sporočili iz Cinestar TV.

No, pa poglejmo nekatere od njih, ki vam bodo na voljo:







NOŽ V HRBET (KNIVES OUT) – Z oskarjem nagrajeni scenarist in režiser Rian Johnson predstavlja povsem zasluženo kritiško opevano zabavno detektivsko uganko Nož v hrbet (Knives Out) ki bo očarala vse člane družine. Daniel Craig in njegov prav posebni naglas, ki se ga je naučil nalašč za ta film, Chris Evans in pulover, ki je obnorel prav vsakogar, fantastične Ana de Armas, Jamie Lee Curtis in Toni Collette ter legendarni Christopher Plummer sestavljajo igralsko zasedbo v najbolj zabavnem filmu tega leta, ob katerega izvirnosti, dinamiki, preobratih in velikem finalu boste ostali brez sape.







SKRITO ŽIVLJENJE (A HIDDEN LIFE) – Film velikega režiserja Terrenca Malicka – Skrito življenje (A Hidden Life) je na spletni strani Rotten Tomatoes v hipu dobil oznako »Certified Fresh«, Malick sam pa je na festivalu v Cannesu prejel zlato palmo. Gre za resnično zgodbo o neopevanem junaku druge svetovne vojne Franzu Jägerstätterju, avstrijskem vaščanu, ki ni pristal na služenje v nacistični vojski. Ko ga nacisti obtožijo izdaje in ga nameravajo usmrtiti, se Franz začne boriti za svoje življenje in za življenje svoje žene in otrok. Fascinantna, resnična in brezčasna drama, ki zlahka najde pot v srca gledalcev, vas ne bo pustila hladne.







ONE SO BOMBE (BOMBSHELL) – Z oskarjem nagrajena osupljiva zgodba po resničnih dogodkih – One so bombe (Bombshell) je nastala na podlagi škandala, ki je do temeljev pretresel Fox News, preljubo TV mrežo Donalda Trumpa. Film ponuja vpogled iz prve roke v najmogočnejše in kontroverzno kraljestvo, ki so ga zamajale njegove zaposlene z razkritjem spolnih škandalov, ki so se dogajali izza zaprtih vrat prvega moža Fox News Rogerja Ailesa. V zvezdniški zasedbi so oskarjevki Charlize Theron in Nicole Kidman ter za oskarja nominirana Margot Robbie.







1917 – Dobitnik oskarja za kamero, vizualne učinke in zvok, zlatega globusa za najboljšo dramo in režijo, bafte za režijo, britanski film leta, najboljši film nasploh, za kamero, zvok in posebne učinke … Sam Mendes je svojo vizijo umetelno prelil v resničnost v filmski veleuspešnici z enostavnim naslovom 1917. Gre za sijajno posnet vojni film, ki se dogaja med prvo svetovno vojno. Zgodba se začne 6. aprila 1917, ko dva mlada oficirja, ki služita v Franciji, dobita nevarno nalogo: soborcem na fronti morata prenesti novico, da jurišajo naravnost v past nemške vojske. Če se do njih ne prebijeta pravočasno, bodo Nemci pobili 1.600 mož.







MOJE SKRIVNOSTI (CAN YOU KEEP A SECRET?) – Ljubiteljem komedije in romantike priporočamo film Moje skrivnosti (Can You Keep a Secret?), ki je nastal po istoimenski knjižni uspešnici Sophie Kinselle, avtorice serije romanov o obsedenki z nakupovanjem. Alexandra Daddario igra glavno vlogo v romantični komediji o dekletu, ki med potovanjem na letalu svoje skrivnosti zaupa popolnemu neznancu, upajoč, da ga ne bo nikoli več videla, pa doživi presenečenje, ko ga zagleda v svoji novi službi – kot svojega šefa.

LUMPEK (TROUBLE) – Animirana pustolovščina, ki bo nasmejala velike in male – Lumpek (Trouble) je zgodba o psu, ki ima vse, o čemer sanja vsak kuža … dokler se ne znajde na ulici. Tam se odvadi biti razvajeno ščene in spozna, da v življenju ni pomembno, kaj imaš ob sebi, temveč koga. Risana zabava za vso družino bo navdušila najmlajše, tiste malo večje pa bo vrnila v otroška leta.

Podrobnejšo ponudbo lahko preverite pri svojem operaterju – Telemach, Telekom Slovenije, T-2 – mi pa vam predstavljamo le nekaj najbolj privlačnih naslovo, ki vas gotovo navdušijo./LN(Foto: press Cinestar TV