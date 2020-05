Do kdaj bodo Hrvati postavljali posebne pogoje za slovenske turiste za vstop v »lepo njihovo« Logar in Grlić »nočeta« povedati

Zunanja ministra Slovenije in Hrvaške, Anže Logar in Gordan Grlić Radman sta se danes, 22. maja, na srečanju na slovenskem mejnem prehodu Dragonja (tu uradujejo tudi hrvaški policisti po nekem kvazi dogovoru iz leta 2013) zavzela za lažji prehod meje med državama.

Kot poroča STA, na vprašanje, kdaj bodo lahko slovenski državljani Hrvaško obiskali brez omejitev, ministra nista odgovorila.







A so zato znani sedanji pogoji vstopa slovenskih državljanov v Hrvaško in vstopa hrvaških državljanov v Slovenijo.

Pogoji za vstop na Hrvaško, zapisani na strani MUP – Hrvaško notranje ministrstvo (MUP) je na svoji spletni strani namenjeni spremljanju koronavirus objavili nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja o pogojih za vstopa v Hrvaško.

In poglavitni so: Če imajo državljani nepremičnino ali plovilo na Hrvaškem, je na mejnem prehodu treba pokazati dokazilo o lastništvu, pogodbo o nakupu ali drugo dokumentacijo, iz katere je mogoče ugotoviti, da gre za lastnika nepremičnine ali plovila. V tem primeru bodo z lastnikom lahko vstopili tudi člani ožje družine, so navedli v navodilih, ki so objavljena v hrvaškem, angleškem in nemškem jeziku – ZANIMIVO V SLOVENSKEM NE!.



Hrvaška policija naj bi vsem potnikom ob prehodu meje izročila letak z navodili (PRAVIJO, DA BO TA TUDI CELO V SLOVENSKEM JEZIKU) in priporočili hrvaškega zavoda za javno zdravstvo, ki jih je treba spoštovati 14 dni po vstopu v Hrvaško.

Izpostavili so, da je ukrep samoizolacije mogoče določiti le osebam, za katere med nadzorom meje ugotovijo, da so bili v stiku z okuženimi z novim koronavirusom (KAKO BODO TO UGOTAVLJALI, VEDO SAMO HRVATI IN BOG).

Pogoji Hrvatov za vstop v SLOVENIJO – NI POGOJEV ZA HRVATE!?

Da, to je še en dokaz hlapčevskega odnosa slovenske politike do Hrvaške, in sicer samo zato, ker si slovenski lastniki nepremičnin na Hrvaškem tam želijo »videti« svoje premoženje, ki pa naj bi jih bilo “samo” 110 tisoč.

Glede navodil za “pogojevanje” vstopa na Hrvaško ozemlje, ki je objavljeno v tujih jezikih (ne pa v slovenščini) pa ne bo težav, in sicer ne zato, ker večina Slovencev govori vsaj en tuj jezik. Tisti slovenski državljani, ki so iz časov nekdanje skupne države, pa vsaj tako in tako še vedno razumejo srbohrvaščino. /LN