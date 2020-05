Še ena italijanska provokacija! Občinski odbor Trsta 12. junij določil osvoboditve izpod jugoslovanske zasedbe Trsta

Ljubljana/Trst, 27. maja – Kot je včeraj, 26. maja, poročala STA je občinski odbor Trsta na predlog župana Roberta Dipiazze sprejel sklep, da bo 12. junij dan osvoboditve izpod jugoslovanske zasedbe Trsta.

Podžupan Paolo Polidori, ki je dal pobudo za praznik, je ob tem izrazil zadovoljstvo, še poroča STA.

A velja vedeti! Tržaška operacija (tudi osvoboditev Trsta) je bil spopad ob koncu druge svetovne vojne, v katerem je Jugoslovanska armada porazila nacistične enote in zavzela Trst. Potekala je med 28. aprilom in 2. majem 1945. Tržaška operacija je bila eden zadnjih vojaških spopadov druge svetovne vojne na ozemlju Slovenije in Istre. Za Slovence in Hrvate je bila ključnega pomena, ker je predstavljala osvoboditev predelov, ki so bili z rapalsko pogodbo leta 1920 priključeni Italiji in nato pod fašizmom podvrženi raznarodovanju.

Operacijo osvoboditev Trsta sta vodila 4. armada in 9. korpus Jugoslovanske armade, ki sta že prej delovala na tem ozemlju.

Kot je znano, je bil Trst kot glavno mesto Primorske bilo tudi središče delovanja vsega primorskega protifašizma. Trst je bil tudi središče delovanja organizacije TIGR, ki je bila tu organizirana predvsem kot Mladina in Borba.

Da! To je še ena italijanska provokacija in spreminjanje zgodovinskih dejstev s strani Italije, na katero bi se morali odzvati tako slovenska kot hrvaška vlada. In to, nemudoma!

Ob tem velja spomniti na govor nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta (EP), Antonia Tajanija, ki je lani na italijanski slovesnosti v Bazovici povezani s fojbami med drugim dejal: »Naj živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija«.

In, leto po tem….? Na ta vprašaj morata odgovoriti Slovenija in Hrvaška. Svoje je že povedal občinski odbor Trsta.

Morda pa je s to odločitvijo občinski odbor Trsta »odgovoril« na odločitev italijanske vlade, da se Narodni dom v Trstu, to naj bi se zgodilo 13. julija, vrne slovenski skupnosti v Italiji.