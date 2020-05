V SLOVENIJI VČERAJ BREZ OKUŽBE, ZA COVID-19 UMRL NI NOBEN BOLNIK, SKUPAJ ŠTEVILO MRTVIH 108

Ljubljana, 30. maj – V Sloveniji je v petek, 29. maja, ob 613 opravljenih testih ni bila okužena nobena oseba z novim koronavirusom, skupno doslej 1473. Umrl ni noben bolnik s covidom-19, skupaj jih je doslej umrlo 108. Doslej je bilo v Sloveniji opravljenih skupaj 78.529 testiranj.

V slovenskih bolnišnicah je zaradi covida-19 hospitaliziranih 7 bolnikov, dva se zdravita na intenzivni negi. Iz bolnišnic so odpustili doslej skupaj odpustili 291, ki so preboleli covid-19.

Vlada je sprejela Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih (ZBN), pri nalezljivi bolezni COVID-19. Sklep predstavlja pravno podlago, da se bo lahko tudi po 31. 5. 2020 sprejemalo splošne in posebne ukrepi po Zakonu o nalezljivih boleznih pri nalezljivi bolezni COVID-19. Vsi akti in ukrepi, ki jih je v času razglašene epidemije zaradi nalezljive bolezni COVID-19 sprejela vlada in do 1. 6. 2020 niso bili odpravljeni, veljajo še naprej do njihove spremembe ali preklica. Obvezno ostaja tudi nošenje zaščitnih mask.

Sprejeti sklep je temelj za vse ukrepe, ki jih je in jih bo sprejela bodisi vlada bodisi minister, pristojen za zdravje, na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih za nalezljivo bolezen COVID-19.

Trenutne epidemiološke razmere ne predstavljajo epidemije nalezljive bolezni, še vedno pa obstoji nevarnost širjenja nalezljive bolezni.

Tretji odstavek 8. člena Zakona o nalezljivih boleznih tako določa, da ima vlada pristojnost uporabe ukrepov iz tega zakona, če se pojavi nevarnost nalezljivih bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje prebivalcev.

Navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih posamični vladni akti ali ukrepi, sprejeti za zajezitev epidemije zaradi nalezljive bolezni COVID-19, navajajo kot pogoj za sprostitev oziroma opravljanje določene dejavnosti, ostajajo kot obvezna v veljavi še naprej do njihove spremembe ali preklica. Tako v veljavi ostajajo vsi predpisani higienski ukrepi, med drugim tudi obvezno nošenje zaščitnih mask, in sicer:

v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja manjša od 1.5 metra,

v javnih prevoznih sredstvih,

pri osebah z respiratornimi obolenji,

pri zaposlenih v zdravstvenih ustanovah glede na stopnjo izpostavljenosti,

pri zaposlenih v vseh domovih za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami,

pri obiskovalcih zdravstvenih ustanov, domov za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami./Vir: Ministrstvo za zdravje

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) od 15. maj dalje na spletni strani objavlja tudi oceno aktivnih primerov covid-19 v Sloveniji. Ta ocena se nanaša na določen dan in se sproti posodablja.

Podatke o širjenju okužb in COVID-19 zbirata Ministrstvo za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Aktualne podatke, ki so zajeti do polnoči preteklega dne do 12. ure.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN