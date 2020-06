SLOVENIJA PREKLICALA EPIDEMIJO COVIDA-19, OKUŽENIH NISO NAŠLI, v nedeljo umrl en bolnik s covidom-19, skupaj doslej 109

Ljubljana, 31. maj – V nedeljo, 31. majem 2020, je preklicana epidemija covida-19, ki je trajala od 12. marca. Testiranja na okužbo z novim koronavirusom v nedeljo niso odkrila novookuženih. Umrl je en bolnik s covidom-19.

V Sloveniji so v nedeljo opravili 246 testov na okužbo z novim koronavirusom, vsi so bili negativni. Doslej so okužbo potrdili pri 1473 ljudeh. V nedeljo je umrl en bolnik s covidom-19, skupaj doslej 109. V bolnišnicah so v nedeljo, 31. maja, zdravili pet bolnikov s covidom-19, eden je potreboval intenzivno nego, je sporočila vlada.

Po premestitvah ostaja Univerzitetni klinični center Ljubljana edina slovenska bolnišnica za oskrbo bolnikov s covidom-19. V Sloveniji so doslej opravili 79.039 testov na okužbo z novim koronavirusom.

A VELJA VEDETI IN UPOŠTEVATI! – “Ko bo v trgovini preveč ljudi, bo varnostnik zahteval, da se ljudje ustavijo, da se gneča zmanjša ali da si nataknejo maske, to je nekaj običajnega in menim, da bo takšno navodilo vsak razumel. Če imamo v trgovini enega kupca, pa verjetno ni težav.”

“Če imamo v lokalu enega gosta ali eno samo družino, ni treba nositi maske ob vstopu ali odhodu na WC, še vedno pa velja: higiena rok, kašlja, in ko je treba, tudi maska,” je na tiskovni konferenci vlade pojasnjeval uradni govorec vlade za covid-19 Jelko Kacin. “Brez maske nikamor več, ali je v torbi, ali v vrečki, ali v žepu, suknjiču,” je dodal.

A ne pozabite! Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN