Vse opozicijske stranke zavrnile sporazum o sodelovanju z vlado Janeza Janše

Potem, ko so stranke LMŠ, Levice, SD takoj jasno povedale, da zavračajo ponujeni sporazum o sodelovanju z vlado Janeza Janše je včeraj to storila tudi stranke Alenke Bratušek.









Predsednica SAB-a Alenka Bratušek je v izjavi po seji izvršnega odbora zatrdila, da so v stranki vedno za dogovarjanje in sodelovanje, kar da so pokazali tudi v času koronakrize, ko so podprli kar nekaj predlogov vlade. Takšno sodelovanje in podporo predlogom, ki bodo v dobro države in ljudi, napovedujejo tudi v prihodnje.

Bratuškova je pojasnila, da je govorila s predsednikom vlade Janezom Janšo tudi o sporazumu. Na vprašanje, ali se odločitev stranke lahko spremeni, je odgovorila, da sklepov ne spreminjajo iz dneva v dan.

“Če smo pošteni, sam predlog sporazuma sploh ni tako slab, pač pa so zelo slabe okoliščine okoli sporazuma. Preveč je napak, delitev in razdorov, ki jih vlada, Janša in koalicija ustvarjajo v družbi. Nas tu zraven ne more biti,” je pojasnila Bratuškova.

Podpis sporazuma je takoj napovedal le SNS, medtem ko so, kot v uvodu zapisano druge opozicijske stranke, torej LMŠ, SD in Levica podpis sporazuma o sodelovanju z Janševo vlado takoj zavrnile. Tudi te stranke so med razlogi za to navedle zlasti Janševe poteze. Katere poteze so to niso navedle, a so dale vedeti, da je zanje problem Janša in ne ponujeni sporazum.









Tako je pač v državi, kjer je strankarska oholost pomembnejše od države in njenih državljanov, čeprav bi po preklicu pandemije potrebovali pristope, ki bi nam omogočili čim hitrejšo vrnitev v ustrezno in stabilno stanje. Stanje, ki bi omogočilo, da več kot 90 tisoč brezposelnih spet zaživi varneje, a tokrat iz socialnega vidika./LN/arhiv LN