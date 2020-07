Predstavitev slovenske turistične ponudbe ob uradnem obisku predsednika PAHORJA na Madžarskem

Budimpešta, 2. julija 2020 –Slovenska turistična organizacija (STO) je sporočila, da bo ob uradnem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in spremljajoče delegacije danes, 2. julija, v Budimpešti predstavila Slovenijo kot bližnjo, zeleno in varno turistično destinacijo z vrhunsko gastronomsko ponudbo izbranim madžarskim novinarjem, organizatorjem potovanj in turističnim agentom.

Glede na dobro epidemiološko sliko Slovenije, ki je kot prva evropska država razglasila konec epidemije in vse večje povpraševanje s tujih trgov, STO intenzivira promocijske aktivnosti na tujih trgih, še posebej bližnjih. Danes bo v Budimpešti, na lokaciji zelene terase Várkert Bazárja, v okviru uradnega obiska predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in spremljajoče delegacije, potekala predstavitev Slovenije kot bližnje, varne in privlačne turistične destinacije za izbrane madžarske novinarje, organizatorje potovanj in turistične agente.

Madžarska je eden najhitreje rastočih emitivnih trgov slovenskega turizma. Zaradi raznolike in trajnostne ponudbe, varnosti, bližine in možnosti neomejenega prehajanja meja med državama, si nadejamo nadaljnjo rast prihodov tudi v prihodnjih mesecih letošnjega leta.

Član delegacije uradnega obiska je tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, ob tej priložnosti poudarja, da je turizem zaradi začasne zaustavitve mednarodnih potovanj, zaprtja nastanitvenih kapacitet in gostinskih obratov, utrpel velike posledice. »Epidemiološke razmere od turističnih ponudnikov zahtevajo zagotavljanje visokih higienskih standardov, ki bodo pomemben element pri izbiri turistične destinacije. Slovenija je že leta 2017 v okviru Strategije trajnostne rasti in slovenskega turizma zastavila jasno vizijo v smeri zelenega, trajnostnega in odgovornega razvoja kot temelja slovenskega turizma, kar bo v zdajšnjih časih zagotovo predstavljajo konkurenčno prednost.Kot zelena, zdrava in aktivna dežela, priljubljena tudi med ljubitelji visoke kulinarike, bo iz tega vidika zagotovo iskana izbira,« pravi minister Počivalšek in ob tem izpostavlja tudi prednosti, zakaj bodo turisti izbrali Slovenijo za svojo destinacijo: »Zaradi slikovite narave, bogate kulturne dediščine, privlačnih turističnih produktov in odlične gastronomije je Slovenija odlična destinacija za turiste, ki iščejo 5-zvezdična doživetja, predvsem pa prostor za preživljanje zdravih in varnih počitnic.«

Direktorica STO, mag. Maja Pak izpostavlja visoke stopnje rasti z madžarskega trga: »Madžarski turisti se s 4,3 % deležem uvrščajo na 7. mesto med tujimi turisti, ki obiščejo Slovenijo. V letu 2019 je Slovenijo obiskalo 190.944 madžarskih turistov oziroma 5,6 odstotkov več kot leta 2018, realizirali so skoraj pol milijona prenočitev. Ob aktivnem oddihu v gorskih krajih se madžarski gostje zanimajo tudi za kulturo, mesta in gastronomijo, kar v luči Slovenije kot nosilke naziva Evropska gastronomska regija 2021 ter nedavne razglasitve Michelinovih zvezdic, predstavlja nadaljnjo priložnost za povečanje prepoznavnosti Slovenije kot destinacije za odlična gastronomska doživetja. Na madžarskem trgu smo vsa leta aktivno komunicirali, kar se je odražalo tudi v visokih stopnjah rasti s tega trga. V mesecu juniju smo z madžarskega trga zaznali povečan obisk spletnega portala Slovenia.info, ki je presegel obiskanost portala v mesecu juniju 2019. STO bo izvedla tudi oglaševanje na tramvajih v Budimpešti, ki bodo s podobami atraktivnih doživetij vabili Madžare na oddih v Slovenijo.« Glede na spremenjene trende varnosti, povezne s pandemijo, je direktorica Pakova poudarila, da bodo tudi madžarski turisti iskali varne destinacije, kar Slovenija zagotovo je: “Slovenija je destinacija, ki vsa leta razvija trajnostni turizem in je tudi med prvimi državami na svetu oblikovala odgovorne potovalne standarde slovenskega turizma, ki jih je podprla tudi WTTC. S komunikacijsko platformo in znakom Green & Safe komuniciramo našo zavezo za varne, odgovorne in trajnostne potovalne izkušnje v Sloveniji.”

Slovenija kot destinacija izrednih gastronomskih doživetij bo v okviru današnjega dogodka izpostavljena tudi s predstavitvijo chefa Uroša Štefelina iz Vile Podvin, ene od petih restavracij, ki so pred kratkim prejele po eno Michelinovo zvezdico.













































STO Madžarsko uvršča med rastoče in perspektivne trge. Poudarek pri komuniciranju na madžarskem trgu je na vsebinskem digitalnem marketingu ter komunikaciji s končnim kupcem (B2C) z vrhunskimi vsebinami oz. zgodbami in nagovarjanju ciljnih segmentov s konkretnimi produkti, ob tem pa tudi na krepitvi sodelovanja s poslovnimi javnostmi (B2B).

Slovenija je za madžarske goste z avtomobilom dostopna destinacija z dobro avtocestno povezavo, kar predstavlja prednost, saj madžarski gostje že tradicionalno radi potujejo v bližnje destinacije. Madžarski gostje na oddihu še posebej cenijo gostoljubnost in prijaznost lokalnega prebivalstva, zanje je zelo pomembna osebna varnost, kar v dani situaciji še posebej pridobiva na pomenu.

S strani madžarskih gostov v Sloveniji prevladuje obisk gora (42%) tako pozimi kot poleti, obale (26%) in zdraviliških občin (9%), vse pomembnejši pa je tudi obisk mest.