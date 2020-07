Najdražja kozja staja v državi Sloveniji naj bi spet postala Univerzitetni kampus

Izola, 3. julija 2020 – To ni pašnik ampak Univerzitetni kampus v Izoli, ki razpada že štiri leta pred očmi lokalne in druge javnosti. In ta »pašnik« (od zunaj impozantni bel objekt, ki krasi del področja Izole, imenovanem Livade) je na strani Univerze Primorske opredeljen tako: »Univerza na Primorskem ima s tujimi univerzami, lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in državnimi inštitucijami položaj partnerja v prostoru narodnostnega in kulturnega stika. V sklopu Kampusa Livade (Izola) deluje Center mediteranskih kultur, v katerem so zajete vse dejavnosti, povezane z naravoslovjem«. No, to je bilo na spletni strani Univerze Primorske zapisano leta 2015.

In nato? Dolga štorja do danes! Najprej poplava ob velikem deževju, nato zaustavitev uporabe kampusa in začetek njegovega razpadanja pred očmi Izolanov, ki so zanj zastonj namenili zemljišče, EU, ki je prispevala pretežni del denarja za njegovo izgradnjo in opremljanje ter seveda slovenskih davkoplačevalcev, ki so morali prav tako globoko seči v žep, da je Univerza na Primorskem lahko imela s tujimi univerzami, lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in državnimi inštitucijami položaj partnerja.

No, in zdaj smo leta 2020, točneje 3. julija!

Ker so nekateri mediji te dni poročali, da bodo Univerzitetni kampus v Izoli spet odprli, in sicer septembra, upamo letošnjega, vam s tema dvema kozama, ki kampus zdaj uporabljata za stajo, mladi Izolani pa ga zdaj uporabljajo za shajališče, da tu mirno brez nadzora pokadijo kak joint.







Kdaj bodo Univerzitetni kampus v Izoli, se razume za vaš denar, spet spremenili v prostor za povezavo s tujimi univerzami, lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in državnimi inštitucijami ter v prostor narodnostnega in kulturnega stika, bomo poročali.

A dotlej bo Univerzitetni kampus Izola še vedno le najdražja kozja staja v državi Sloveniji ter shajališče, da bodo tu mladi Izolani lahko mirno, pred očmi javnosti, lahko brez nadzora pokadili kak joint.

In še to! To je še en dokaz več, kako pristojni (nesposobni) »nalagajo« vaš denar spoštovani davkoplačevalci. Žal za tovrstne nečednosti in nesposobnosti državljani ne bi smeli upoštevati slovenskega pregovora »Kdor molči, stotim odgovori«. Mi ga nismo upoštevali!/Objavo pripravil: Janez Temlin/Ljubljanske novice