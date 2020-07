V Sloveniji so včeraj, 2. julija na novi koronavirus potrdili 16 okuženih oseb; Hrvaška od sobote, 4. 7., ni več na zelenem seznamu

Ljubljana, 3. julij – V Sloveniji so včeraj, 2. julija, po opravljenih testiranjih 1274 oseb, na novi koronavirus potrdili 16 okuženih oseb.

V bolnišnici je zaradi covida-19 deset ljudi, nihče ni na intenzivni negi. Nihče tudi zaradi koronavirusne bolezni ni umrl, kažejo podatki ministrstva za zdravje in NIJZ-ja.

Skupno število potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom v Sloveniji je naraslo na 1649. Po podatkih vlade je bilo doslej skupno opravljenih 104.920 testiranj.

Veljati doda, da so v UKC-ju Ljubljana zaradi poslabšanja epidemiološke situacije glede novega koronavirusa prepovedali vse obiske bolnikov, razen redkih izjem. Enako velja v splošni bolnišnici Slovenj Gradec kjer velja, da je tudi tu do preklica prepovedano obiskovati bolnike. Za bolne otroke in umirajoče paciente so obiski možni v dogovoru z osebjem na oddelku, enako velja tudi za prisotnost partnerja pri porodu.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 2. 7. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1274

– Št. pozitivnih: 16

– Št. hospitaliziranih: 10

– Št. oseb na intenzivni negi:0

– Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0 | 298

– Število umrlih: 0/111

In še posebno obvestilo! – Vlada je po dopisni seji izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Sloveniji, s katerim je sklenila, da se bodo odločbe o karanteni vročale že na meji.

Policija bo tako človeku ob vstopu v Slovenijo odvzela podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo prestajal karanteno v Sloveniji) in jih posredovala predstavniku Ministrstva za zdravje, ki bo na mejnem prehodu poskrbel za izdajo in vročitev odločbe o karanteni. Po vročitvi odločbe se osebi dovoli vstop v državo.

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb o karanteni, lahko vstopajo le na določenih mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah. Na meji s Hrvaško so to Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane, na meji z Madžarsko je kontrolna točka Pince, mejni prehod pa je Mejni prehod za mednarodni zračni promet Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik). Na teh mejnih prehodih in kontrolnih točkah bo ministrstvo za zdravje zagotovilo ustrezno število ljudi za izdajo in vročanje odločb. Če v Slovenijo vstopa večja organizirana skupina ljudi, lahko minister za notranje zadeve določi dodatne mejne prehode ali kontrolne točke za vstop.

In še to! Ministrstvo za zdravje daje informacije glede karantenskih odločb po telefonu izključno na številki 01 478 68 48 med 8.30 in 15.30. Podatke pa je mogoče dobiti po elektronski pošti na naslovu karantena.mz@gov.si. Objavili so tudi druge kontaktne številke in elektronske naslove za informacije o novem koronavirusu.

Za zdravstvena priporočila in napotke je treba poklicati Nacionalni inštitut za javno zdravje na telefonsko številko 01 2441 729..

Informacije glede prehoda meje dajejo v klicnem centru za koronavirus policije na telefonski številki 01 514 70 01, elektronski pošti na info.koronavirus@policija.si.

Potovanje je odsvetovano v Srbijo, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo ter na Kosovo. Potniki, ki pridejo iz teh držav, morajo v 14-dnevno karanteno. In še kazen, če ne upoštevate karatne od 400 do 4000 evrov.

V sosednji Hrvaški, ki je uvrščena od jutri, 4. 7., med nevarne države za Slovenijo, so objavili podatke okužb za zadnjih 24 ur. Ti kažejo, da je bilo v opredeljenem obdobju pri naših južnih sosedih na novo okuženih 96 ljudi, od tega dva dodatna mrtva, skupaj doslej 112.

