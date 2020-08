V Sloveniji 38 okuženih, na Hrvaškem 265 in v Avstriji 347

Ljubljana, 21. avgusta – V Sloveniji so v četrtek, 21. avgusta, ob 1096 testiranjih potrdili osemintrideset (38) okuženih oseb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 18 oseb, intenzivne nege ne potrebuje nihče izmed njih. Skupaj so v Sloveniji doslej potrdili 2574 okužb, aktivnih pa je 341. Skupno število umrlih je 130.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 20. 8. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1096

– Št. pozitivnih: 38

– Št. hospitaliziranih: 18

– Št. oseb na intenzivni negi: 0

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 3

– Število umrlih: 1/130

Vlada Republike Slovenije (@vladaRS)

Največ novih okužb so v četrtek potrdili v ljubljanski občini, in sicer devet, tri v Trebnjem, po dve v Celju, Velenju, Vrhniki in Gornji Radgoni. Po eno okužbo so potrdili v občinah Rogaška Slatina, Šentjur, Dravograd, Lendava, Grosuplje, Lukovica, Vodice, Dolenjske Toplice, Laško, Štore, Izola, Brežice, Mirna, Kostanjevica na Krki, Muta, Grad, Poljčane in Škocjan, kažejo podatki Sledilnika za covid-19.

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 265 na novo okuženih aktivno okuženih pa 1842. 127 jih je aktivno obolelih, 13 pacientov pa je v intenzivni negi.

Do danes je na Hrvaškem umrlo 167 ljudi, včeraj eden. Na Hrvaškem naj bi v zadnjih 24 urah opravili 1.647 testov, doslej skupaj 146.168.

Zanimivo izjavo je svojim sosedom in evropskim državam sporočil včeraj hrvaški predsednik vlade Plenković, ki je povedal, da so po uvrstitve Hrvaške na rdeči seznam pričakovali, a je zanj bolj pomembno, da so svoj turizem rešili pred kolapsom. Ni, kaj dodati! Takšna je pač balkanska etika in morala.

Plenković ima po svoje prav! Namreč, okužene tuje turiste zdravijo države od kdor so ti prišli, za Hrvaško pa so bile pomembne le njihove denarnice.

Avstrija: Število novih okužb s koronavirusom v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih spet poskočili, in sicer na številko 331. Trenutno okuženih imajo skupaj 2772 oseb. Skupno okuženih imajo v Avstriji 24.647 oseb od tega se jih nahaja na zdravljenju 90 oseb na intenzivnem zdravljenju pa imajo 22 oseb.

Na avstrijskem Koroškem so danes na meji s Slovenijo in Italijo okrepili nadzor. Poleg celodnevnega nadzora na mejnih prehodih Ljubelj in Karavanke bodo zdaj 24 ur dnevno nadzorovali še mejna prehoda z Italijo pri Podkloštru. Ta konec tedna bodo izvajali nadzor do ponedeljka zjutraj med drugim še na mejnih prehodih Labot, Holmec in Korensko sedlo.

Nadzorujejo predvsem avstrijske turiste, ki prihajajo z juga, in vozila iz držav na Balkanu ter preverjajo, ali so bili na Hrvaškem oz. kam so namenjeni. Po potrebi delijo tudi informativne letake, merijo temperaturo, pregledujejo izvide testov na novi koronavirus in druge formalnosti. Pri nadzoru predstavnikom zdravstvenih služb pomaga tudi vojska.

Sporočilo iz Madžarske – Madžarska bo s 1. septembrom zaostrila pogoje za vstop v državo, da bi preprečila širjenje novega koronavirusa, saj je v sosednjih državah vse več okuženih, je dejal premier Viktor Orban. Državljane je pozval, da po 1. septembru ne načrtujejo nobenih potovanj na jug, ker bi s tem kršili ukrepe. Podrobnosti o načrtovanih zaostritvah sicer ni razkril.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN