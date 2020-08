Slovenija ima 36 na novo okuženih, Avstrija 327 in Hrvaška, kar 358

Ljubljana, 26. avgusta – V Sloveniji so v torek, 25. avgusta, ob 1439 testiranjih potrdili šestintrideset (36) okuženih oseb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 20 oseb, intenzivne nege ne potrebuje nihče izmed njih. Skupaj so v Sloveniji doslej potrdili 2722 okužb. Skupno število umrlih ostaja pri številki 133, v zadnjih 24 urah ni umrl noben bolnik. Skupaj je v Sloveniji bilo opravljeno od izbruha epidemije 153.502 testov.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 25. 8. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1439/skupaj: 153.502

– Št. pozitivnih: 36

– Št. hospitaliziranih: 20

– Št. oseb na intenzivni negi: 0

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 2

– Število umrlih: 0/133

Po besedah epidemiologinje Nuške Čakš Jager v zadnjem času izjemno narašča odstotek ljudi, ki zbolijo, potem ko jim je odrejena karantena. “Na začetku je zbolelo okoli 3 odstotke ljudi, ki so bili poslani v karanteno. Zdaj je takšnih že skoraj 10 odstotkov. To je izjemen podatek in dokaz, zakaj je karantena tisti ukrep, ki nam omogoča, da obvladujemo širjenje bolezni,” je povedala epidemiologinja.

Dodala je, da je v zadnjem času tudi visok odstotek okužb vnesenih iz tujine in okužb, ki so povezane s temi primeri. “Med državami, iz katerih smo odkrili vnesene primere, vodi Hrvaška (179), sledijo BiH (45), Srbija (30) in Kosovo (19),” je na novinarski konferenci statistiko vnesenih okužb za obdobje od 1. junija do 23. avgusta povzela Nuška Čakš Jager. V tem obdobju je bilo iz tujine skupno vnesenih 323 primerov.

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili rekordnih 358 na novo okuženih aktivno okuženih pa imajo 2352. 184 aktivno obolelih na zdravljenju, 10 pacientov pa je v intenzivni negi.

Do danes je na Hrvaškem umrlo 175 ljudi, včeraj nobeden. Na Hrvaškem naj bi v zadnjih 24 urah opravili 3228 testov, doslej skupaj 156787.

Hrvaška ostaja v samem evropskem vrhu po številu okužb na prebivalca, je pa res, da so v zadnjih tednih močno okrepili testiranja.

Ti podatki kažejo, da bi Slovenija morala že bistveno prej južno sosedo vrstiti na rdeči seznam. A tudi to, da bi morala vsaj začasno ukiniti t.i. obisk »serviserjev«, ki lahko neomejeno krat v času 48 ur obiščejo Hrvaško, da »po servisirajo« svoje objekte, plovila in urejajo vse kar imajo postavljeno na zakupljenih parcelah v avtokampih pri južnih sosedih.

Avstrija: Število novih okužb s koronavirusom v Avstriji je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 327. Trenutno okuženih imajo skupaj 3155 oseb. Skupno okuženih imajo v Avstriji 25.899 oseb od tega se jih nahaja na zdravljenju 114 oseb na intenzivnem zdravljenju pa imajo 23 oseb.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN