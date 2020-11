Koronavirus je včeraj v Sloveniji zahteval 48 življenj, okuženih 1609 ljudi; Na Hrvaškem umrlo 48 oseb in v Avstriji 113

Ljubljana, 27. november – Včeraj, 26. novembra je bilo v Sloveniji potrjenih 1609 okužen ob opravljenih 6587 testih, skupaj doslej skupaj 504.656. Covid-19 je včeraj zahteval 48 življenj skupaj doslej že 1293 (V Sloveniji po statističnih podatkih povprečno na dan – velja za leto 2019 – umre 56 ljudi).

V bolnišnicah se zdravi 1324 (+ 22 glede na včeraj(s covidom-19, na intenzivni negi 206 (- 9 manj, kot minuli dan). Delež pozitivnih testov je znašal 24,4 odstotka.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 26. 11. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 6587

– Št. pozitivnih: 1609

– Št. hospitaliziranih: 1324

– Št. oseb na intenzivni negi: 206

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 98

– Število umrlih: 48

Podatki o številu okuženih po občinah

Po navedbah vladnega govorca ostajajo regije v vzhodnem delu države tiste, ki imajo najvišjo 14-dnevno incidenco na 100 tisoč. V Pomurju izstopajo Murska Sobota (26 okužb), Ljutomer (13), Lendava (12) in Beltinci (9). Na vzhodu imajo precej okužb tudi Celje (40), Velenje (42), Žalec (25), Šentjur (25), Šoštanj (14), Šmarje pri Jelšah (13), Rogaška Slatina (14) in Slovenj Gradec (16). Precej velikih žarišč je na tudi na jugovzhodu države: Krško (59), Novo mesto (55), Sevnica (26), Kočevje (25), Šentjernej (21), Brežice (16), Črnomelj (11) in Trebnje (12).

Kacin je dejal, da se večja žarišča pojavljajo tudi na primorskem koncu. Največ okužb je bilo v četrtek potrjenih v Izoli (30), sledijo še Koper (21), Nova Gorica (19), Piran (10) in Ajdovščina (9). V Postojni je bilo včeraj 24 novih okužb, v Ilirski Bistrici 19, v Cerknici pa 12.

Na Gorenjskem so v Kranju odkrili 33 okužb, na Jesenicah 17, v Radovljici 13. V Ljubljani so imeli včeraj 141 novookuženih. “Velja pa izpostaviti tudi bližnji Kamnik s 14 okužbami, Vrhniko tudi s 14 in Domžale z 12 ter Grosuplje z 11 novimi okužbami,” je naštel Kacin. V Mariboru so imeli 81 okužb, na Ptuju 24, Hoče – Slivnica imata 14 in Pesnica 13 novih

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00.

V veljavi še vedno ostajajo tudi omejitev gibanja ponoči, med 21. in 6. uro zjutraj. V veljavi je tudi omejitev prehajanja med občinami ter prepoved zbiranja nad šest ljudi.

27. oktobra je stopil v veljavo odlok o začasni delni omejitvi gibanja in zbiranja prepoveduje gibanje med občinami – aktivna povezava.

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

Novo, od 16. november 2020! Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili rekordnih 4009 na novo okuženih, aktivno okuženih pa imajo 22408. 2240 pacientov se zdravi v bolnišnicah, od toga jih 266 potrebuje intenzivno nego. Do danes je na Hrvaškem umrlo 1600 osebe, samo včeraj 48. Doslej so na Hrvaškem opravil skupaj 724 820 testov, v zadnjih 24 ura 11091.

Avstrija: Testiranje v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 4954 oseb. Trenutno okuženih imajo skupaj 64855 oseb. V Avstriji je doslej okuženih 266.038, 3.756 se jih zdravi, na intenzivni negi pa jih je 705. Včeraj je v Avstriji umrlo 113 oseb, doslej skupaj 2.886. Sedemdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je bila v petek prvič v dveh tednih pod 500.

Številke iz zveznih držav

Zgornja Avstrija: 1.076

Štajerska: 738

Spodnja Avstrija: 705

Dunaj: 616

Koroška: 553

Tirolska: 461

Salzburg: 393

Vorarlberg: 273

Gradiščanska: 139

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodila in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN