Ajša Vodnik ponovno izvoljena za podpredsednico AmChams in Europe

Ljubljana, 2. december 2020 – Slovenija bo še dve leti središče za 43 držav saj je mila magistrica Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija ponovno izvoljena za podpredsednico krovne organizacije AmChams in Europe. Tako bo Slovenija še dve leti obdržala sedež in ostala središče organizacije, ki predstavlja 45 Ameriških gospodarskih zbornic (AmChamov) iz 43 evropskih in vzhodnoazijskih držav. Poleg Vodnikove, ki bo od 1. januarja 2021 poleg vloge generalne direktorice AmCham Slovenija nadaljevala tudi dvoletni mandat podpredsednice AmChams in Europe, bodo v vodstvu organizacije še predstavniki Švedske, Grčije, Črne gore, Irske, Velike Britanije in AmCham EU iz Bruslja.

Mag. Ajša Vodnik je ob tem povedala: »V času, ko je sodelovanje nujno, ne le zaradi gospodarstva, ampak tudi zaradi zdravja ljudi in varnosti, je biti na čelu organizacije, ki ima lahko velik vpliv in lahko s pravim delovanjem veliko naredi za dobrobit Evrope in čezatlantskega sodelovanja, velika odgovornost. Izjemno me veseli, da smo AmCham Slovenija kot poslovna skupnost priložnosti in optimizma obdržali zaupanje in ponovno dokazali, da znamo Slovenke in Slovenci odlično povezovati, da znamo s kreativnostjo, zavzetostjo in odločnostjo presegati nesporazume in poiskati kompromise. Predvsem pa, da znamo z odločnostjo in pravim vodenjem poiskati nove poti in priložnosti. Menim, da je odličen potencial tudi to, da bomo kot srce Evrope še naprej sedež za čezatlantsko sodelovanje tudi v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Mojo ponovno izvolitev jemljem kot skupen uspeh vseh naših članov, Sveta guvernerjev, predvsem pa moje odlične ekipe. Vsem kolegicam in kolegom po Evropi se zahvaljujem za zaupanje in se veselim sodelovanja in povezovanja.«

Mednarodna organizacija AmChams in Europe, ki je bila ustanovljena leta 1963, deluje kot krovna organizacija za 45 ameriških gospodarskih zbornic (AmChams) po vsej Evropi in Vzhodni Aziji. S svojo prisotnostjo v 43 državah je AmChams in Europe največja mreža mednarodnih gospodarskih zbornic v Evropi. Predstavlja interese več kot 20 milijonov zaposlenih v podjetjih na obeh straneh Atlantika.

AmChams in Europe predstavlja glas evropskih in ameriških podjetij in poudarja pomen sodelovanja, razumevanja in čezatlantskega gospodarstva v Evropi in Združenih državah Amerike. Imenovanje je izjemno priznanje za mag. Ajšo Vodnik in za AmCham Slovenija, poslovno skupnost priložnosti in optimizma, saj je to potrditev, da delajo dobro in znajo povezovati in voditi tudi prek meja./LN/Foto: AmCham Slovenija