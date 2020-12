OZS: Z odprtjem dejavnosti bi zajezili širjenje okužb pri delu na črno

Ljubljana, 2. december 2020 – Številne dejavnosti so na podlagi vladnega odloka zaprte že več tednov, nekatere celo več kot mesec dni, epidemiološka slika pa se ne izboljšuje. Zato pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ponovno pozivajo vlado k odprtju dejavnosti, s čimer bi, po njihovem, zagotovo zajezili delo na črno v zasebnih domovih in garažah, ki zdaj poteka brez vsakršnega nadzora nad upoštevanjem zaščitnih ukrepov. V OZS menijo, da bi bilo mnogo bolje izvajati storitve pod nadzorom in ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov, s čimer bi zmanjšali tveganje za prenos okužb s Covid-19.

»Restavracije, lokali, frizerski, kozmetični saloni in druge storitvene dejavnosti so z odlokom zaprte že več tednov, epidemiološka slika pa se kljub temu ni izboljšala. To pomeni, kot so prepričani pri OZS, da zaprtje dobršnega dela gospodarstva ni prineslo pričakovanih rezultatov. V OZS zato predlagajo drugačen pristop, in sicer, da odprejo dejavnosti in s tem zajezi delo na črno ter zmanjša tveganje za prenos okužb,« je prepričan predsednik OZS Branko Meh.

V OZS se obenem ne strinjajo z rezultati raziskave NIJZ, da se virus najbolj širi na delovnih mestih. Ti rezultati namreč temeljijo na izjavah zaposlenih, ne pa izjavah delodajalcev. »Dejstvo je namreč, da se okužbe širijo na zasebnih druženjih in pri opravljanju storitev na črno, ki so zaradi zaprtja v polnem razmahu. V podjetjih in obratovalnicah pa pa njihovem prepričanju upoštevajo stroge zaščitne ukrepe in je tveganje za prenos okužb minimalno,« še poudarja Meh.

Zato OZS predlaga drugačen pristop, in sicer takojšnje odprtje frizerskih in kozmetičnih salonov, kemičnih čistilnic, trgovin, avtopralnic, cvetličarn, vrtnarij in drugih dejavnosti, ki so sedaj zaprte.

Ali bo vlada in pristojni pri NIJZ reagirali bomo videli v prihodnjih dneh./LJ/Foto: arhiv LN