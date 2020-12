Zavarovalnica Sava in NLB držita z Zlato lisico

Maribor, 28. december 2020 – Na posebni interaktivni novinarski konferenci so organizatorji 57. Zlate lisice, ki bo v Mariboru z dvema ženskima veleslalomoma za svetovni pokal, in sicer 16. in 17. januarja 2021, sporočili je zasnežene že več kot dve tretjini proge ter da so na pravi poti, da 57. Zlata lisica v Mariboru bo. No, današnja novinarska konferenca pa je bila namenjena tudi predstavitvi podpore za izvedbo prireditve, in sicer tudi s pomočjo danes podpisane pogodbe s svojima glavnima sponzorjema, Zavarovalnico Sava in NLB.

Po podpisu pogodb z Zavarovalnico Sava, ki je že dolga leta generalni sponzor Zlate lisice, in NLB, ki se je ekipi Zlate lisice ponovno pridružila kot generalni pokrovitelj lani, so organizatorji te prestižne smučarske prireditve pogodbo z NLB podaljšali še za leti 2022 in 2023.

Po podpisu sponzorskih pogodb so podpisniki povedali:

David Kastelic, predsednik uprave Zavarovalnice Sava, tudi predsednik OO Zlate lisice:

”Čeprav bo Zlata lisica tokrat drugačna, bo spet velik praznik. Ne bo druženj, ne bo gledalcev, ne bo VIP srečanj, toda Lisica bo športna in tekmovalna, to pa je najbolj pomembno, za vse tekmovalke, za Maribor in Slovenijo. To je največji dogodek v Mariboru, to je ena največjih športnih prireditev v Sloveniji. Prepričan sem, da bo tudi ta Lisica šla z lepimi spomini v anale. Kot predsednik organizacijskega odbora lahko zatrdim, da vsi odbori delajo v skladu z novimi okoliščinami, da bomo vse pripravili tako kot bo potrebno, in verjamem, da nam bo pri tem pomagalo tudi vreme. Zlata lisica bo sicer drugačna, toda bo v Mariboru. Kot predstavnik Zavarovalnice Sava pa sem zelo ponosen, da smo že vsa leta zraven in bomo tudi v prihodnje, nove okoliščine nas pri tem niso niti za sekundo omajale. To je naš paradni dogodek, zato smo veseli, da ga lahko tudi z našo pomočjo poklonimo Mariboru in Sloveniji.”



Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB: ”Zlata lisica je nacionalni, ne le le štajerski praznik. Nova Ljubljanska banka je z velikim ponosom od lani spet zraven. Lani smo se selili v Kranjsko Goro in smo iz tega naredili lep dogodek, letos smo trdno prepričani, da bo tekma doma, pod Pohorjem, kjer bomo z animacijsko kampanjo pred tekmo skušali nadomestiti pomanjkanje gledalcev. Pripeljali bomo navijaško vzdušje v tekmovalno areno, pripeljali bomo navijače, žal ne fizično, a zato virtualno, da bodo spodbujali tekmovalke. Že lanska tekma je bila posebna, še bolj pa bo letošnja, a zato smo se še lažje odločili, da bomo zraven tudi v letih 2022 in 2023. Zlata lisica je gibanje, ki prinaša pozitivno energijo in razvoj SV Sloveniji, še posebej pa je pomembna v teh kritičnih trenutkih, ko nam vsem manjkata tako kultura kot šport, zato je danes pravi trenutek za družbeno odgovorno ravnanje, sedaj je trenutek, da strnemo vrste in podpremo takšne dogodke. Vsa čast Srečku in ekipi, ki tako trdo dela, zato sem prepričan, da bo Zlata lisica tudi tokrat odlična. Veselimo se te tekme in tudi naslednjih. Lani v Kranjski Gori smo imeli stopničke, zato verjamem, da nas bodo slovenske smučarke tudi na 57. Zlati lisici razveselile. Vse najboljše vsem športnicam in organizatorjem, mi pa obljubljamo, da pripeljemo navijače.”



Srečko Vilar, generalni sekretar OO Zlate lisice: ”Celotna organizacija poteka v čudnih, drugačnih razmerah, toda poteka po načrtih in v skladu z vsemi priporočili mednarodne smučarske organizacije, nacionalnega inštituta za javno zdravje in sklepi vlade. Prilagodili smo se, gledalcev ne bo, ne bo tudi spremljevalnih prireditev, toda bo tisto, kar je bistveno, Zlato lisico delamo za šport, za tekmovalke in tudi za gledalce, tokrat pač le pred TV.

Tekma bo organizirana strogo, vsi udeleženci pa bomo razdeljeni v tri mehurčke, v enem bodo tekmovalke, prijavljenih jih je 89 iz 25 ekip, in njihovi spremljevalci, skupaj 184, predstavniki FIS in nekaj organizatorjev, ki bomo imeli neposreden stik s tekmovalnim delom; v drugem mehurčku bodo novinarji, s točno dogovorjeni in urejenimi dostopi, v tretjem pa še celotna organizacijska ekipa.

Zasneževanje na Pohorju poteka v skladu z vremenskimi razmerami, v zgornji polovici je proga končana že 90 odstotno, v spodnjem delu pa potrebujemo še dve mrzli noči za zasneževanje, tako da bomo imeli po celotni progi vsaj 40 centimetrov utrjenega snega, kot je tudi zahteva FIS. Snežna kontrola je 7. januarja, tako da imamo do takrat še dovolj časa.

Finančni proračun 57. Zlate lisice je podoben prejšnjim letom, 1,1 milijona evrov, ki jih v 70 odstotkih zagotovimo z mednarodnimi pogodbami, 30 pa z našimi sponzorji. Pomoč naših podjetij, še posebej Zavarovalnice Sava in NLB, je za nas izredno pomembna. Zato nas veseli, ker je NLB ob podpisu letošnje pogodbe svoje sodelovanje podaljšala še za dve naslednji leti. Nekaterih stroškov tokrat sicer ne bomo imeli, a zato bomo imeli zaradi protivirusnih ukrepov nekatere dodatne. Vseeno smo optimisti, da bomo tudi to Zlato lisico končali s plusom in s tem zagotovili delovanje Alpskega smučarskega kluba Branik.”

In kaj ob tem dodati? To, če bo še vreme postorilo potrebno, se ni bati, da bo tudi 57. Zlata lisica izpeljana vrhunsko. Kar bo organizatorjem omogočilo, da Maribor in Slovenijo ponesejo v svet, kot dokaz odličnih organizatorjev, te velike športne prireditve. No, seveda tudi ob poči sponzorje, ki to izjemno športno prireditev podpirajo.

Za zdaj je za organizatorje za izvedbo 57. Zlate lisice najbolj pomembno tudi to, da so vse ekipe (24) že prijavljene, v petih mariborskih hotelih pa se že pripravljajo na njihov prihod.

Zagotavljajo, da bo varnost v epidemioloških razmerah odlično poskrbljeno, celotna karavana belega cirkusa, 80 tekmovalk in 170 spremljevalcev, bo od petka, 15. januarja, do nedelje, 17. januarja, v svojem mehurčku, v katerega bo vključenih pet hotelov v mestu in tekmovalni šotor na Trikotni jasi.

Najboljše alpske smučarke na svetu bodo na 57. Zlati lisici bivale v mariborskih hotelih Arena, Draš, Bau, Tabor in Hotel City./LN