V Sloveniji včeraj opravili 5160 PCR-testov, o tega je bilo okuženih 1267, umrlo je 16 oseb

Ljubljana, 4. februar 2020 – Včeraj, 3. februarja, je bilo opravljenih 5160 PCR-testov– okuženih pa je bilo 1267 osebe (delež pozitivnih izvidov testov je rekordnih 19,6 –odstotkov). Opravljenih je bilo tudi 9385 hitrih testov, pri čemer je bilo ugotovljenih pri teh testih 258 okuženih testirancev (2,7 %).

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 989. Na oddelkih intenzivne nege se je včeraj zdravilo 165 oseb. Doslej je s covidom-19 po podatkih covid-sledilnika umrlo 3580 ljudi, včeraj 16.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 3. 2. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 5160 PCR/9385 hitri testi

– Št. pozitivnih: 1267 (19,6 %)/258 (2,7%)

– Št. hospitaliziranih: 989 (-33)

– Št. oseb na intenzivni negi: 165 (enako kot včeraj)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 74 (-8)

– Št. umrlih: 16 (-9)

POMEBNO! – V skladu z odločitvijo vlade so trenutno rdeče vse regije razen posavske regije in regije Jugovzhodna Slovenija. To pomeni, da sta tudi goriška in obalno-kraška, ki sta bili prej črni, izpolnili pogoje za prehod v rdečo fazo. Sedemdnevno povprečno število okužb je po včeraj objavljenih podatkih NIJZ-ja znašalo 1179, število tistih, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo zaradi covida-19, pa je znašalo 1012. Ta dva kriterija je vlada upoštevala pri sprejemanju včerajšnjih odločitev.

Epidemiologi predlagajo odprtje šol po vsej državi in sprostitev občinskih meja

Mario Fafangel iz Nacionalnega instituta za javno zdravje je na dopoldanski tiskovni konferenci povedal, da epidemiologi predlagajo odprtje šole za učence do 5. razreda za vse regije. Opozoril je tudi, da ponekod v regijah močno zaniha epidemiološka krivulja, čeprav ni večjih odstopanj v podatkih, kar je treba razumeti z vidika majhnosti Slovenije. Zato epidemiologi priporočajo ukrepe, ki zaobidejo klasični semafor, kot ga je postavila vlada za sproščanje omejitvenih ukrepov. Ob odprtju šol v vseh regijah za učence do 5. razreda, epidemiologi predlagajo tudi, da se ukine omejitev gibanja na regije in občine.

V nedeljo v Sloveniji pričakujemo prve odmerke cepiva AstraZeneca, ki je vektorsko DNA-cepivo in torej drugačno od trenutnih cepiv proti covidu-19. Ker je cepivo zelo stabilno, bodo v Sloveniji z njim cepljeni tisti, ki ne morejo priti do cepilnih mest.

STANJE PRI JUŽNIH IN SEVERNIH SOSEDIH

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili le 516 od skupaj testiranih 2974. V bolnišnicah se na Hrvaškem zdravi 1196 ljudi, od tega jih je v intenzivni negi 101. Do danes je na Hrvaškem umrlo 5089 osebe, samo včeraj 18.

Avstrija: Od sobote do nedelje so v Avstriji ob testiranju našli 1518 novih okuženih oseb. V bolnišnicah se zdravi 1.638 oseb intenzivno nego pa potrebuje 298. Za covid-19 je pri naših severnih sosedih doslej skupaj umrlo 7.936 oseb in 34 včeraj.

Kot poroča avstrijski časnik Kurier je bilo v Sloveniji do zdaj cepljenih proti Covid-19 3,7 odstotka prebivalstva, v Švici 3,6 odstotka, v Italiji 3,5 odstotka, na Madžarskem 3,2, Nemčiji 3,1 odstotka in na Češkem in Slovaškem po 2,8 odstotka (vir: ourworldindata .org ). “Svetovni prvak v cepljenju” je še vedno Izrael, kjer je bilo celjenih kar 58,8 odstotka prebivalstva proti SARS-CoV-2. Sledijo Združeni arabski emirati (ZAE) s 34,8 odstotka, Velika Britanija s 14,9 odstotka, Bahrajn z 10,2 odstotka in ZDA z 9,89 odstotka.

