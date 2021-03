Ljubljana, 13. marec 2021 – Samsung Electronics predstavlja novi Galaxy XCover 5 pametni telefon, ki združuje robustnost in eleganco ter kljubuje neizprosnim okoljem. Galaxy XCover 5 povezuje vzdržljivost in udobnost ter je oblikovan za delo na prostem in za delo v proizvodnji. Prinaša izboljšano občutljivost na dotik za uporabo rokavic in enostavno, zamenljivo baterijo za celodnevno produktivnost.

»Nenehno vlagamo v tehnologijo, ki prinaša učinkovitost in vzdržljivost v vseh delovnih,« je dejal Mark Notton, starejši direktor produktnega portfelja pri Samsung Electronics Europe. In dodal: »The Galaxy XCover 5 je naprava, ki odgovarja izzivom zaposlenih na terenu. Ne glede na vremenske razmere, Galaxy XCover 5 kljubuje vsem razmeram.«

Kljubuje neizprosnemu okolju – Galaxy XCover 5 je opremljen s številnimi funkcijami, s katerimi kljubuje zahtevnemu delu in aktivnostim. Galaxy XCover 5 se ponaša z izboljšanim blaženjem udarcev, saj zdrži padce do 1,5 in z IP68 standardom 1 je odporen proti prahu in vodi (zdrži do 30 minut 1 meter pod vodo). In ker se morajo posamezniki, ki delajo na prostem, držati strogih zdravstvenih in varnostnih ukrepov ter nositi rokavice, Glove Touch funkcija poveča občutljivost na dotik, kar omogoča upravljanje pametnega telefona tudi med uporabo rokavic.

Naprave morajo zaščititi tudi občutljive podatke, ki so ključnega pomena za poslovne operacije. Strojna oprema Galaxy XCover 5 pametnega telefona je zaščitena s Samsung Knox, varnostno platformo, ki nudi celovito zaščito z varnostjo, vgrajeno v vsako posamezno plast naprave, od čipa do aplikacij. Samsung Knox v realnem času ščiti zaupne poslovne informacije in se preventivno odziva na vedno bolj napredno zlonamerno programsko opremo in zlonamerne grožnje.

Integracija s Samsung Partner Ecosystem – Galaxy XCover 5 je izboljšan tudi z edinstvenimi partnerskimi rešitvami za mobilnost, vključno z možnostjo integracije funkcije walkie talkie v Microsoft Teams. Funkcija Pritisni in govori s preprostim pritiskom na gumb uporabnikom omogoča, da ostanejo v stiku s komerkoli ves dan, kar olajša komunikacijo med in s kolegi. Nastavite lahko tudi aplikacije, ki jih lahko zaženete s tipko XCover – prilagojeno funkcijo, ki omogoča dostop z enim dotikom do najpogosteje uporabljenih aplikacij, kot so LED svetilka, klici v sili ali zemljevidi.

Izboljšana zmogljivost – Opremljen z Exynos850 procesorjem, 4GB delovnega spomina in do 64 GB vgrajenega spomina, Galaxy XCover 5 kljubuje neizprosnim razmeram. Zamenljiva baterija kapacitete 3,000mAh preko USB in POGO pin podpira hitro polnjenje, kar prihrani čas pri polnjenju.

Profesionalna kamera – Galaxy XCover 5 je opremljen z enojno 16MP (F1.8) glavno kamero, ki omogoča neverjetno ostrino, medtem ko je 5MP (F2.2) sprednja kamera popolna za videokonference. Poleg tega vključitev Samsung Knox Capture omogoča tudi skeniranje v podjetju na ravni vašega telefona po konkurenčni vrednosti, ne da bi to ogrozilo delovanje naprave.









Priročne funkcije – Galaxy XCover 5 je prav tako opremljen s številnimi dodatnimi funkcijami, ki pomagajo in omogočajo delo na prostem. LED svetilka na zadnjem delu telefona ob kameri osvetli temnejše prostore. Galaxy XCover 5 je opremljen tudi z NFC čipom, kar omogoča uporabo telefona kot denarnico ali vozovnico za javni promet.

Dostopnost – Galaxy XCover 5 bo na voljo marca 2021; najprej v Aziji, Evropi in Latinski Ameriki, kasneje tudi na preostalih trgih. Priporočena maloprodajna cena za Galaxy XCover 5 je 299,90 EUR./LN