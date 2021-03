V Narodni galeriji na ogled razstava, posvečena baročnemu slikarju Fortunatu Bergantu

Ljubljana, 13. marca – V Narodni galeriji je na ogled zanimiva razstava, posvečena baročnemu slikarju Fortunatu Bergantu. Razstavo o tem znamenitem slovenskem baročnem slikarju je naša najeminentnejša galerija pripravila ob 300. obletnici umetnikovega rojstva in 70 let po zadnji pregledni razstavi njegovega slikarstva.

Razstava združuje približno 40 Bergantovih del ter del njegovih sopotnikov in umetnikov naslednje generacije. Na ogled pa bo do 30. maja.

Kot sporočajo iz Narodne galerije so med razstavljenimi deli nekatera nova oziroma ponovno odkrita dela, ki jih je v zadnjem času uspelo pridobiti, in sicer pred leti znova odkritima slikama Ptičar in Prestar si je zdaj mogoče ogledati nedavno pridobljen Portret p. Gabrijela Schwizna, ki se je v Ljubljano vrnil iz Kanade. Iz Muzeja lepih umetnosti v Budimpešti predstavljajo Bergantov portret zaenkrat še neznanega ljubljanskega trgovca.

Slikar Fortunat Bergant je poleg Valentina Metzingerja, Franca Jelovška in Antona Cebeja eden od glavnih predstavnikov slovenskega baročnega slikarstva. V primerjavi z drugimi našimi baročnimi slikarji je Bergant razvil najbolj samosvoj in povečini zlahka prepoznaven slikarski slog.















Njegove podobe Marij z detetom poosebljajo materinsko ljubezen in z milino ter nežnostjo nagovarjajo najgloblja čustva občinstva. S podobami svetnikov se je Bergant znal približati čustvom preprostega in bogaboječega baročnega človeka. Z obvladovanjem psihološke poglobljenosti in s tehnično brezhibno naslikanimi oblačili pa je Bergant prepričal tudi najzahtevnejše kranjske plemiške odličnike, da so pri njem naročali svoje portrete.

Del razstave predstavlja tudi obsežno restavratorsko-konservatorsko delo, ki so ga opravili strokovnjaki Narodne galerije v sodelovanju s sorodnimi institucijami.

Fortunat Bergant je z novo razstavo – zadnja velika razstava o njegovem delu in življenju je bila pred sedemdesetimi leti – predstavljen v luči njegovega časa, predvsem z vidika vplivov domačega in tujega okolja, naročnikov in priložnosti, ki so krojili kariero kranjskega umetnika.

Kot so sporočili iz Narodna galerija se ta iskreno zahvaljuje vsem lastnikom Bergantovih del, saj kot sporočajo brez njihove naklonjenosti ne bi bilo tako obsežne razstave.

Ob otvoritvi razstave posvečene baročnemu slikarju Fortunatu Bergantu (ta se je zgodila ta četrtek, 11. marca 2021) velja dodati še:

Kdo so tisti, ki so umetnine sposodili: Accademia Nazionale di San Luca, Rim, Italija, Arhiv Republike Slovenije, Cistercijanska opatija Stična, Frančiškanski samostan Kamnik, Frančiškanski samostan Nazarje, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Muzej krščanstva na Slovenskem, Stična

Szépművészeti Múzeum, Budimpešta, Madžarska, Uršulinski samostan Ljubljana, Uršulinski samostan Sv. Duh pri Škofji Loki, Župnija Cerkno, Župnija Dobrla vas (Eberndorf), Avstrija, Župnija Kamnik, Župnija Kočevje, Župnija Ljubljana – sv. Jakob, Župnija Mošnje, Župnija Mozirje, Župnija Stari trg pri Ložu in Župnija Žale.

Kakšen bo spremljevalni program ob razstavi:

Javna vodstva: ob nedeljah, ob 11.00 in ob 16.00; ob četrtkih, ob 18.00; ob sredah, ob 11.00

Na vsa javna vodstva je obvezna prijava najpozneje dan pred dogodkom: trgovina@ng-slo.si; (01) 24 15 424

Želite zasebno vodstvo po razstavi? – Narodna galerija organizira tudi individualna vodstva, vodstva za zaključene skupine in družinska vodstva, prilagojena starosti otrok. Za rezervacijo termina takšnega ogleda pa je treba poklicat na telefon: 01 24 15 415 ali pisat na dejavnosti@ng-slo.si.

Predavanja: ob torkih, ob 18.00; 23. marec: Konservatorsko-restavratorski posegi na umetninah Fortunata Berganta, Andreja Ravnikar; 20. april: Svet na dlani – plemiči, umetniki in grandtour, dr. Katra Meke; 11. maj: Podobe oblačil iz Bergantovega časa, dr. Janja Žagar

Ustvarjalni tečaji za odrasle in mlade: Tečaj slikanja z oljnimi barvami, in sicer ob četrtkih, od 17.00 do 20.00. 15-urni tečaj kopiranja izbranih slik z razstave, začetek: četrtek, 25. marec

Intenzivni tečaji slikanja: ob sobotah, od 10.00 do 18.00; 20. marec: Portret; 17. april: Angeli; 15. maj: Ptičar in Prestar; Mini tečaji keramike – ob sobotah, od 10.00 do 16.00; 13. marec: Figurica angela; 10. april: Skodelica z Bergantovimi motivi; 8. maj: Figurice živali

Počitniško varstvo: za otroke od 5. do 12. leta, in sicer 28.–30. aprila, od 8.00 do 16.00/Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Fotografije – novinarsko gradivo Narodna galerija/