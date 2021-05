Tjaša Fajdiga predstavlja svojo prvo skladbo ‘Čas te bo pokril’

Ljubljana, 11. maj 2021 – Tjaša Fajdiga je zaključilo študij Jazz petja na Konservatoriju za glasbo v Amsterdamu in magistriralo iz Musical performance-a na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu (ki so jo obiskovali ali jo obiskujejo najbolj nadarjeni glasbeniki, med njimi na primer tudi Elton John, Annie Lennox, Luka Šulić, Simon Rattle idr.), se je odločilo pri nas začeti (oz. nadaljevati) kariero v pop glasbi in začinjeno s tistim, kar ima najraje: jazz, cabaret in musical.



Kot sporočajo njeni promotorji se je Tjaša nove glasbene zgodbe lotila sila resno: njen interpretativni in močan vokal pride lepo do izraza v njeni prvi skladbi ‘Čas te bo pokril’, ki sicer govori o opolnomočenju ženske po razpadu zveze.

Tjaša na snemanju spota./Foto: Tamara Vidmar

Tako najprej spoznamo nemočno, prizadeto dekle, ki se osvobodi spon preteklosti. In ker Tjaša meni, da ima vsaka ženska v sebi nadnaravno moč, svojo v spotu pokaže simbolno. Ker je pomemben del Tjaše tudi ples, v spotu vidimo dve zanimivi koreografiji, kakršnih nismo vajeni v pop glasbi. Za produkcijski del videospota sta poskrbela Dobran Laznik in Gregor Šteharnik, za koreografijo pa Enej Jurečič.

Tjaša Fajdiga je svoj talent za ples in glasbo ter ljubezen do jazza, cabareta in musicala odkrila že kot majhno dekle. Tjaša se je sicer z glasbo in plesom v najstniških letih ukvarjala zgolj ljubiteljsko, ko pa je bil čas za izbiro fakultete, je po pol leta študija prava ugotovila, da je glasba njeno življenje in naredila sprejemne izpite za Šolo za musical v Milanu in Konservatorij za glasbo v Amsterdamu. Odločila se je za slednjo, področje Jazz petja in jo zaključila leta 2019. Še isto leto je postala ena od štipendistov Kraljeve akademije za glasbo v Londonu, kjer je magistrirala iz Musical performance-a leto dni kasneje. Vmes je Tjaša nastopila tudi v showu Slovenija ima talent in prišla v finale. Tjaša Fajdiga je stala že na mnogih glasbenih odrih tako pri nas (Gallusova dvorana idr.) kot v tujini (Blue Note Amsterdam, Susie Sainsbury v Londonu …), nedvomno pa njen čas šele prihaja./LN/ Foto: Tamara Vidmar