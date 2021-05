Znani nominiranci za Levstikovo nagrado 2021

Ljubljana, 12. maj 2021 – Mladinska knjiga z Levstikovo nagrado že od leta 1949 spodbuja slovenske književnike, slikarje in znanstvenike k ustvarjanju del za otroke in mladino. Zato tudi letos strokovni komisiji razglasili letošnjih pet nominirancev za izvirno leposlovje in pet za izvirno ilustracijo. Nagrajenca pa bosta znana 8. junija, prav tako tudi prejemnika Levstikove nagrade za življenjsko delo na področju leposlovja in ilustracije.

NOMINIRANA DELA ZA LEVSTIKOVO NAGRADO 2021 ZA IZVIRNO LEPOSLOVJE ZA OTROKE IN MLADINO SO:

GUMBKI Tinke Bačič z ilustracijamiSuzi Bricelj, Bojane Dimitrovski, Jelke Godec Schmidt, Ane Košir, Maše Kozjek, Marjana Mančka, Petra Škerla in Ane Zavadlav

NEGOTOVE PESMI Barbare Gregorič Gorenc z ilustracijami Damijana Stepančiča

FANTEK IN PUNČKA Blaža Lukana z ilustracijamiAne Zavadlav

SKRIVNO DRUŠTVO KRVZ Simone Semenič z ilustracijamiTanje Komadina

ZAJČKOVA HIŠICA Anje Štefan z ilustracijami Hane Stupica

NOMINIRANA DELA ZA LEVSTIKOVO NAGRADO 2021 ZA IZVIRNE KNJIŽNE ILUSTRACIJE ZA OTROKE IN MLADINO PA SO:

OBISK Gaje Kos z ilustracijami Ane Zavadlav

PRAVLJIČNO POTOVANJE HANSA CHRISTIANA ANDERSENA Heinza Janischa z ilustracijami Maje Kastelic

SI ŽE KDAJ POKUSIL LUNO Boštjana Gorenca Pižame z ilustracijami Igorja Šinkovca

NEGOTOVE PESMI Barbare Gregorič Gorenc z ilustracijami Damijana Stepančiča

DREVO Tomaža Pengova z ilustracijamiPolone Lovšin

UTEMELJITVE – Nominirance za Levstikovo nagrado 2021 za izvirno leposlovje za otroke in mladino je med 28 deli izbrala strokovna komisija: Žiga Kosec, pesnik, pisatelj in urednik leposlovja, Nina Svetelj, vodja službe za prireditve, Mestna knjižnica Kranj, ter Irena Matko Lukan, urednica otroškega leposlovja v založbi Mladinska knjiga Založba. Predsednik žirije Žiga Kosec je v utemeljitvi zapisal:

Tinka Bačič, GUMBKI: Prepričljive realistične črtice, za katere je značilna visoka mera literarnosti. Avtorica se z velikim občutkom približa otrokovemu razumevanju; pripovedi so jasne, preproste in zgoščene, pravi mali biseri. Razmerje med didaktičnostjo in igrivostjo je ravno pravšnje. Vsekakor gre za presežna besedila znotraj žanra.

Barbara Gregorič Gorenc, NEGOTOVE PESMI: Kratke in na prvi pogled preproste pesmi so večplastne in nabite z metaforiko. Tematsko raznovrstni pesniški utrinki nas peljejo od idiličnih podob in ljubezni do jeze, depresije in obupa. Pesnica je zagovornica otroka in njegovih čustev – vsa po vrsti so legitimna. Drzna pesniška zbirka, ki se ne boji resnih tem.

Blaž Lukan, FANTEK IN PUNČKA: Sodobna, duhovita, metaforično bogata pesniška zbirka, ki temelji na ponavljanju. Pesnik črpa navdih iz otrokovega doživljanja sveta, ki ga prelije v poezijo. Bistvo otroštva je igra, bistvo poezije igra besed: prav igra je skupna točka otroške perspektive in besedne umetnosti. Pesmi o najbolj vsakdanjih rečeh, ki so lahko čudežne.

Simona Semenič, SKRIVNO DRUŠTVO KRVZ: Literarna mojstrovina, ki pa se od sorodne žanrske literature precej razlikuje. Posebnost romana je nenavadna pripovedovalka, ki vseskozi opozarja na fikcijskost pripovedi, vanjo posega, jo komentira in popravlja. Spretno uporablja klišeje: nanje sproti opozarja in se jim s tem paradoksalno izogne.

Anja Štefan, ZAJČKOVA HIŠICA: Preprosta pravljica, ki pa je zaradi zanimivega pripovednega postopka prava umetnina. Pripoved je ritmizirana, avtorica v njej spretno uporablja rime, s čimer na bralca učinkuje na pomenski in zvočni ravni. Vse je skrbno premišljeno, vsaka beseda na svojem mestu. Ko beremo Zajčkovo hišico, beremo slikanico, ki nas bo preživela.

Utemeljitev strokovne komisije za Levstikovo nagrado 2019 za izvirne ilustracije, ki so jo sestavljale Jelka Godec Schmidt, ilustratorka, Levstikova nagrajenka 2019 za življenjsko delo, Maša P. Žmitek, vodja galerije v Vodnikovi domačiji, ilustratorka (predsednica žirije), in Tanja Komadina,likovna urednica leposlovja v založbi Mladinska (izbirale so med 32 knjižnimi deli):

Ilustracije Ane Zavadlav v knjigi OBISK:Ilustratorka v izvirnem likovnem slogu in tehniki ustvari tako izjemne, presenetljive, kompleksne in premišljene kompozicije, da vanje z veseljem vstopimo. Bralca preseneča z vsako stranjo, tudi s skritimi živalmi, s katerimi v zgodbo vpelje humor, in številnimi detajli, ki nas vabijo, da jih odkrivamo stran za stranjo. S tem besedilo nadgradi in ustvari čvrsto dovršeno slikanico.

Ilustracije Maje Kastelic v knjigi PRAVLJIČNO POTOVANJE HANSA CHRISTIANA ANDERSENA: Ilustratorka v likovno in scenaristično dovršeni izvedbi mojstrsko preplete tri ravni zgodbe z izjemnim občutkom za ritem (med besedo in ilustracijo). V prizore domiselno umesti tudi reference iz drugih knjižnih del, ki nadgradijo in dodatno obogatijo vsebino knjige.

Ilustracije Igorja Šinkovca v knjigi SI ŽE KDAJ POKUSIL LUNO: Ilustrator nas s premišljeno zasnovo, skrbno izbrano barvno skalo in drznimi kompozicijami v kartonasti raketi na domišljijski pogon popelje v pristno doživljanje otroškega sveta. Ta svet je poln igrivih rešitev, veselja, akcije, pustolovskega odkrivanja.

Ilustracije Damijana Stepančiča v knjigi NEGOTOVE PESMI: Ilustracije so polne metafor in simbolike, ki bralca presenečajo, burijo njegovo domišljijo in podajo vzporedni poglobljeni uvid. S tem ilustrator pesmi vsebinsko odpira, ilustracije pa skupaj z besedilom ustvarijo prepleteno in čvrsto celoto opisanih čustvenih stanj.

Ilustracije Polone Lovšin v knjigi DREVO: Ilustratorka nam z ekspresivno naslikanimi prizori krajine razprostre široko barvno paleto in s tem raznolika čustvena razpoloženja, ki prikazujejo veličino narave v vsej svoji lepoti spreminjanja.

RAZGLASITEV NAGRAJENCEV – Kot že zapisano bo letošnja razglasitev nagrajencev 8. junija ob 11. uri v knjigarni Konzorcij, večerna slovesnost s podelitvijo nagrad pa ob 19. uri v Gostilni Košir (Tacenska 142) v Ljubljani. Nagrajenca za izvirno leposlovno delo in ilustracije bosta prejela nagrado v višini vsak po 2000 evrov neto, Levstikova nagrajenca za življenjsko delo pa vsak po 4000 evrov neto.

O LEVSTIKOVIH NAGRADAH – Mladinska knjiga podeljuje Levstikove nagrade od leta 1949 (od leta 1989 bienalno). Namenjene so slovenskim pesnikom, pisateljem in ilustratorjem za izvirna leposlovna dela in izvirne knjižne ilustracije za otroke in mladino, ki so bili po mnenju strokovnih žirij najboljši dosežki v preteklih dveh letih in so izšli pri založbi Mladinska knjiga.

Ob petdeseti obletnici prve podelitve Levstikovih nagrad, leta 1999, je Mladinska knjiga uvedla še nagrado za življenjsko delo, ki so jo do sedaj prejeli: Kristina Brenkova, Marlenka Stupica, Kajetan Kovič, Ančka Gošnik Godec, Tone Pavček, Marjanca Jemec Božič, Dane Zajc, Jelka Reichman, Niko Grafenauer, Marjan Manček, Polonca Kovač, Matjaž Schmidt, Svetlana Makarovič, Kostja Gatnik, Neža Maurer, Danijel Demšar, Miroslav Košuta, Zvonko Čoh, Slavko Pregl, Lila Prap, Boris A. Novak in Jelka Godec Schmidt.

Ob svoji 70-letnici, leta 2015, se je Mladinska knjiga vsem prejemnikom Levstikovih nagrad za življenjsko delo poklonila s ploščami pod stebriščem knjigarne Konzorcij na Slovenski 29 v Ljubljani, prostor pa poimenovala Levstikove arkade. To jepoklon avtorjem, ki so v slovensko kulturno krajino vnesli izjemne knjižne bisere za otroke in mladino. Odtlej dopoldanski razglasitvi Levstkovih nagrajencev sledi še simbolična otvoritev plošč aktualnih prejemnikov Levstikovih nagrad za življenjsko delo.

Seznam vseh dosedanjih Levstikovih nagrajencev je na spletnem naslovu: https://www.mladinska-knjiga.si/o-skupini/knjizne-nagrade/levstikova-nagrada

IN ŠE O LETOŠNJI NOVOSTI – DIGITALNIH LEVSTIKOVIH ARKADAH – Že v letu 2020 je Mladinska knjiga zasnovala zanimiv projekt Digitalne Levstikove arkade, ki bodo od letošnje podelitve dalje dostopne na spletu s pomočjo pametnih telefonov. Projekt vodi dr. Veronika Rot Gabrovec v sodelovanju z Mladinsko knjigo in Bralnim društvom Slovenije. Pri projektu so sodelovali študenti in študentke ter njihovi mentorji s Filozofske fakultete, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje ter Fakultete za računalništvo (Univerza v Ljubljani). Digitalne Levstikove arkade ponujajo o vsakem od nagrajencu, se razume na spletu, krajša besedila v slovenščini in v prevodih, in sicer v pet tujih jeziki – v angleščini, nemščini, hrvaščini, italijanščini in japonščini. Projekt pa je bil izpeljan v okviru javnega razpisa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020« Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Program sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Logo za Levstikovo nagrado 2021 – MK