Olimpijska bakla tudi v Županovi jami – ob njeni 95. obletnici odkritja

Grosuplje, 25. maj 2021 – Dva meseca pred pričetkom olimpijskih iger v Tokiu na Japonskem tečemo s slovensko olimpijsko baklo po vseh 222 občinah Slovenije je ta včeraj, 24. maja, obiskala tudi Grosuplje. Skozi občino so jo ponesli člani in članice grosupeljskih športnih društev, v drugem delu pa jo je pričakala tudi zanimiva pot v podzemlje Županove jame. Do Velike dvorane Županove jame, ki jo krasijo mogočne kapniške strukture, jo je ponesla grosupeljska tekačica Maruša Mišmaš. Razgiban teren kraškega podzemlja seveda ni bil ovira za državno prvakinjo v teku na 3000 m s preprekami, prej delček priprav na nastop v Tokiu.







Velja dodati, da je slovenska olimpijska bakla Županovo jamo obiskala v času, ki z Mednarodnim letom jam in krasa (pobuda Mednarodne speleološke zveze) opozarja na pogosto spregledan pomen kraških območji za človeštvo, in v tednu, ko mineva 95 let od odkritja te lepotice dolenjskega krasa.

Jama je dobila ime Županova jama (leži na nadmorski višini 468 m, dolga je 710 m ter doseže globino 77 m) v spomin na Josipa Permeja, župana tedanje občine Št. Jurij pri Grosupljem, ki se je 26. maja 1926 s sinom in njegovim prijateljem spustil v ozko brezno, da bi raziskali, kaj skriva podzemni svet. Njihov pogum, da so prestopili meje neznanega, je bil bogato poplačan. Že kmalu so odkrili prve izmed sedmih dvoran, ki jih danes lahko obiščemo, tudi če nismo vešči jamarskih spretnosti. V njih doživimo veličino narave ter spoznamo kraške pojave povsem od blizu.

Izkoristite spomladanske dneve in obiščite Županovo jamo ob sobotah in nedeljah ob 11.00, 13.00 in 15.00, med tednom tudi po dogovoru.